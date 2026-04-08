«Гуменник – профессионал максимального уровня». Интервью с хореографом «Терминатора»

С четвёртой попытки Пётр Гуменник выиграл турнир по шоу-программам. Каждый год петербургский фигурист приносил на «Русский вызов» оригинальную идею, и в этом году сошлось всё – мощный «Терминатор» получил отклик и у судей, и у публики в зале.

Над созданием номера трудилась большая команда – София-Диана Касинс и Александр Брегей сыграли эпизодические роли, Артём Федорченко и Николай Морошкин выступили ледовыми хореографами, а над пластикой Гуменника-Терминатора работал Низам Алиев – петербургский танцор и педагог. В прошлом году он же помогал Петру с «Трансформером».

В беседе с «Чемпионатом» Низам Алиев поделился впечатлениями от сотрудничества с Петром Гуменником, рассказал, как в «Терминаторе» старались избежать самоповтора, поделился забавными историями с постановки, а также выделил другие номера с «Русского вызова», которые ему запомнились.

– Как и когда вы попали в мир фигурного катания?

– Я не умею кататься на коньках, один раз в жизни пробовал пару лет назад. Не могу сказать, что это было хорошо (улыбается). Николай Морошкин примерно полтора года назад привлёк к работе с фигуристами. Он сам часто посещает классы нашей студии, написал мне, что хотел бы попробовать поработать со мной. Прошло время, он познакомил меня с Петей и сказал, что будем делать «Трансформера». А это как раз таки моя специализация – паппинг, вейвинг, роботы. Так начали работать с Петей.

– Каким было ваше первое впечатление о Петре?

– Я вообще не следил за миром фигурного катания, полностью головой в танцах и в театре. Они с Колей пришли ко мне в зал, и я просто начал Петю учить технике движений робота. Потом Коля уже объяснил, в чём прикол, и пригласил на лёд. Я не знал, кто такой Петя, думал – ну просто парень высокий, стройный, симпатичный, наверное, хороший спортсмен. Потом поделился с кем-то из друзей, что у меня занимается парень из фигурного катания, у меня спросили, какая у него фамилия, говорю: «Петя Гуменник». Они мне: «Ничего себе!»

Он очень скромный, застенчивый парень. Первый раз мы поработали с ним над «Трансформером», в этот раз меня привлекли к работе над «Терминатором». Сказали, что нужны тектоник-руки, я немного отошёл от этой темы, дал оммажно этот танец. Подобрали движения с Колей, он поставил шаги, долго-долго разбирали, на какие шаги какие руки должны быть. Сложилась отличная команда.

– Из-за застенчивости возникали ли какие-то проблемы в работе или же всё пошло легко?

– Сразу стало комфортно работать. Петя не зажатый, он очень скромный сам по себе. Культурное воспитание у него очень хорошее, он умный и образованный. Когда в прошлом году мне сказали, с кем нужно будет работать, подумал сначала, что пойдёт сложно, но ничего подобного. Всё закрутилось очень быстро, на веселье, на приколах, через юмор всё делали. «Трансформер» – это юморной номер, «Терминатор», несмотря на этот давящий фон, тоже получился очень юморным.

Огромное спасибо Тамаре Николаевне Москвиной за то, что она даёт возможность вот так развиваться своим спортсменам, Веронике Анатольевне Дайнеко спасибо за то, что доверяет своего ученика не только Николаю, но и другим хореографам. Поиск нового – это всегда очень хорошо, не только со спортивной точки зрения идёт развитие, но и с творческой.

– Каково вам было работать с Николаем?

– Коля – человек с большой буквы. Он всё время учится чему-то новому, у него отличные данные в плане танца. Когда работаю с представителями классического танца, очень сложно менять пластику, а у Коли тело – как пластилин, из него можно вылепить что угодно. Он открыт ко всему, всё пробует и потом это применяет.

– Вероника Анатольевна и Тамара Николаевна видели ваши репетиции?

– Вероника Анатольевна всё одобрила, она была с нами, за всем наблюдала. В какие-то моменты отмечала: «Петя, здесь тебе надо, наоборот, развязным быть!» – давала какие-то советы. С Тамарой Николаевной был забавный случай. У нас был перерыв, пока заливали лёд, и мы сидели в тренерской. Заходит Тамара Николаевна и говорит: «Попробуете пирог?» Многого стоит, когда человек, несмотря на свой статус и имя, ведёт себя совершенно по-обычному. В этой атмосфере ещё больше хочется работать.

– Часть аудитории после «Русского вызова» отметила, что «Трансформер» и «Терминатор» – похожие номера и в каком-то смысле это самоповтор. Следили ли вы как-то за тем, чтобы программы не копировали друг друга?

– Общее впечатление складывается из того, что это блокбастеры, в которых есть акцент на роботов. В плане танца всё абсолютно разное, может быть, одно движение повторилось, когда Петя прокатывался на коленях вперёд. Это было в «Трансформере», но мы старались, чтобы выглядело по-другому.

Не считаю, что с хореографической точки зрения номера связаны. Когда мы делали «Терминатора» и я предлагал какие-то решения, Коля меня очень хорошо заземлял: «Низам, круто, но не хочется каких-то отсылок к «Трансформеру» вообще». Мы старались сделать так, чтобы это отличалось.

– «Терминатора» собирали сразу на льду или пришлось какое-то время провести в зале?

– Мы решили сразу пробовать всё на льду, потому что уже был опыт работы с Петей, и я понимаю, что это профессионал максимального уровня. В зал мы поднялись один раз на полчаса, когда мне нужно было сочинить кусок, после чего вновь пошли дорабатывать на лёд.

– Сколько часов на льду провели с Петром?

– В прошлый раз было дольше, потому что только знакомились друг с другом, плюс ещё и музыку писали вместе, каждое движение подстраивали под неё. В этот раз у нас было три тренировки – два часа, ещё два часа, и незадолго до «Русского вызова» ещё было время, когда мы просто гоняли номер под музыку, какие-то мелочи подкручивали. Не знаю, сколько ещё Петя и Коля работали над шагами, моя работа с ними заняла в общей сложности около пяти часов. Петя очень работящий, спасибо его педагогам, родителям, они воспитали трудолюбивого парня, который всё быстро схватывает и учит.

– Предлагал ли Пётр что-то от себя?

– Ничего не понимаю в шагах, но, если смотреть исключительно на руки, Петя делал всё, что мы ему давали. Были моменты, когда он предлагал – а что, если этот кусок поменять? Какое-то своё видение вносил, что-то мы меняли. Какие-то движения невозможно было физически перенести на лёд, что-то откидывали, потому что это выглядело бы слишком мелко для зала.

– Как вам премьера постановки на «Русском вызове»?

– Не смог попасть в «Юбилейный», не получилось из-за работы. Петя выходил примерно в 19:45, я шёл по улице и смотрел выступление на телефоне. Как мы ставили, так он и сделал – вот это было прекрасно. На Петю я не смотрел с профессиональной точки зрения, просто очень за него болел, поэтому не мог как-то оценить номер.

– Запомнились ли вам какие-то номера «Русского вызова»?

– Не всё смотрел, но какие-то вещи запомнились. Мне очень понравился номер пары, которая выступала до Пети, где девушка была на тросах и без коньков (Виктория Синицина и Никита Кацалапов. – Прим. «Чемпионата»). Очень эмоциональный, нежный номер, понравилось их решение, где она ходит по его рукам, хотелось ещё его смотреть, как будто бы мало было. И мне очень понравилась девушка, которая была Венерой Милосской (Софья Муравьёва. — Прим. «Чемпионата»). Когда-то у меня была похожая задумка. Эстетика шикарная, всё выглядело круто.

Софья Муравьёва в образе Венеры Милосской на «Русском вызове» Фото: РИА Новости

– Смотрели ли вы какие-то другие выступления после того, как погрузились в работу с представителями фигурного катания?

– Стал следить за фигурным катанием год назад, когда познакомился с Петей. Смотрел его выступления на Олимпиаде и ещё парня из Казахстана, Михаила Шайдорова. Мне кажется, очень перспективный парень.

– Дала ли вам работа с фигуристами что-то новое?

– Для меня это совершенно новый взгляд на танец, на постановку. Я сам многому учусь, работая с фигуристами. Они все добрые и хорошие люди, очень нежные. Для меня было открытием то, как они здороваются (поднимает руку вверх). Когда пришёл в первый раз, ко мне на катке начали подходить люди, я их не знаю, а они все руку поднимают (улыбается). С кем из фигуристов пересекался, все – отличные ребята. Повезло, что удалось поработать с Петей. Надеюсь, в будущем ещё как-нибудь поработаем, но пока никаких идей не было.