Номер Туктамышевой на «Русском вызове» про насилие, отсутствие закона, проблемы в фигурном катании, защита Плющенко

Из дома на лёд. Туктамышева бьёт тревогу, и вовремя — в фигурке процветает насилие
Екатерина Авдонина
Елизавета Туктамышева
Императрица решила поднять серьёзную тему на «Русском вызове», и это неспроста. В спорте растёт количество жертв, в том числе среди детей.

Организаторы турнира шоу-программ «Русский вызов» поставили условие для участников: принести всем радость, но Елизавета Туктамышева решила пренебречь этим правилом, чтобы поднять очень серьёзную тему — проблему насилия.

Императрица показала пронзительный социальный номер, и, думается, этот шаг был сделан неспроста. Чемпионка мира 2015 года обратила внимание на уязвимость определённой части населения в быту, но вместе с тем вскрыла и профессиональную беду — женщины и дети в спорте также страдают. И в последнее время количество жертв растёт!

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Туктамышева поставила номер про насилие

Радостные и ироничные номера на «Русском вызове» сменялись лирическими и даже драматическими, но один из них можно назвать трагическим. Елизавета Туктамышева пошла по нестандартному пути и представила сложную социальную программу, которая нашла отклик как у зрителей, так и у членов жюри.

Императрица тщательно подошла к выбору образа: растрёпанная причёска, невыразительный монохромный костюм и пресловутый скотч на лице — те детали, которые оттенили её артистическую игру. Главное преимущество этого перформанса именно в неподдельных эмоциях Лизы. Фигуристка натурально изобразила сначала страх, а потом освобождение от давления, применения силы извне.

Для своего выступления Туктамышева выбрала песню Berghain испанской певицы Розалии. Трек был записан в сотрудничестве с легендарной Бьорк, и это объясняет тематическое направление лирики, которая, в свою очередь, и сподвигла Лизу заговорить о той проблеме, о которой было принято молчать долгие годы. Спортсменка скорректировала Алексея Ягудина, заявившего, что её номер о токсичных отношениях, и отметила, что она смотрела глубже — в тенденцию роста домашнего насилия.

«Когда я услышала новый альбом Rosalia, особенно трек Berghain, сразу решила, что обязательно поставлю номер под эту музыку. Очень сильный вокал, песня невероятно проникновенная. А когда вслушалась в слова песни — придумала и идею номера: я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. В песне поётся про любовь через боль (вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жестко: I’ll f**k you till you love me). И эти слова засели у меня в голове. Я пришла к Илье Авербуху с предложением сделать социальный номер — на тему, о которой обычно не говорят. В эфире номер объявили как номер про токсичные отношения, но проблема домашнего насилия гораздо более серьёзная. Не все понимают разницу, но она есть — и она огромная.

У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит… Поверьте, от этого страдают гораздо больше женщин, чем нам кажется. Это глобальная проблема, во всём мире женщины боятся говорить об этом — потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на неё все закрывают глаза — и мне кажется это очень несправедливым. Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми. Они имеют право быть услышанными — и имеют право на защиту», — написала фигуристка.

Туктамышева сама прошла через насилие?

То, о чём говорит Лиза, действительно существует. Закон о противодействии домашнему насилию в России так и не был признан, а статус побоев в отношении «близких лиц» и вовсе перевели из уголовного преступления в административное. Такая динамика не может не пугать. И чемпионка мира 2015 года нашла в себе силы заговорить о тревогах во всеуслышание — по её признанию, единственным ей доступным способом — через фигурное катание.

Однако стоит обратить внимание, что без определённого бэкграунда сделать качественное заявление (в данном случае номер) у Туктамышевой не получилось бы. К сожалению, негативный опыт был и у Императрицы.

В первую очередь, фигуристка прошла психологическое насилие от незнакомого ей мужчины, который занимался преследованием, а это, на минуточку, ещё и угроза сексуального давления.

«Меня уже на протяжении больше полугода сталкерит один молодой человек. И не даёт мне нормально жить. Он нашёл мой адрес, мою квартиру, знает, где я работаю. Это всё равно очень страшно, когда ты сидишь одна в квартире и тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться», — говорила она в интервью Вите Кравченко.

Но, как бы это ужасно ни звучало, эта проблема не единственная, с которой столкнулась Лиза. Как профессиональная спортсменка она как никто знает, что такое абьюз в фигурном катании.

Выступление Туктамышевой, может быть, и было изначально про быт, жизнь вне льда, однако подспудно Императрица сковырнула рану, которая распространяется на весь спорт.

Из дома на лёд — насилие в спорте растёт

В последнее время скандалов в фигурном катании не счесть. Точнее, инциденты были в этой дисциплине долгие десятилетия, но говорить активнее стали только сейчас. Удручает, что количество происшествий не становится меньше — жертвы есть, в том числе и среди детей.

Насилие процветает. Психологическое, физическое, сексуальное. За последние пять лет нетрудно набрать примеров неподобающего поведения родителей и тренеров. Вспомнить хотя бы вопиющее поведение отца маленькой воспитанницы «Хрустального» Милены Лебедевой или как вскрылось жестокое отношение экс-наставницы «Ангелов Плющенко» Юлии Лавренчук к своим подопечным. Двукратный олимпийский чемпион не стал молчать и рассказал в подробностях, почему избавился от такого «педагога».

«К сожалению, пять лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы. Десятки родителей приходили с жалобами на Лавренчук. Насколько мне известно, слово она не сдержала. Устроилась в другую школу с мужем, из которой, как мне известно, их тоже выгнали на днях», —сказал Евгений телеграм-каналу «Неопра, блин».

В 2021 году была обвинена Татьяна Шилина, а в 2025-м были публичные заявления в отношении Ивана и Светланы Калистратовых из школы «Лидер». Вопиющий случай произошёл в Павловском Посаде: на ледовой арене имени Н. А. Петрусевой девятилетняя фигуристка получила удар по затылку от тренера, упала и ударилась головой, заработав черепно-мозговую травму.

«Видела рукоприкладство в отношении детей в фигурном катании. И все знают, что такие случаи есть», — говорила Анастасия Губанова «Спорт-экспрессу».

К сожалению, политика замалчивания не прекращается, а если говорить откровенно, то она является частью масштабной программы психологического давления, такого как газлайтинг. Травля за вес, недостаточную мотивацию на тренировках, а порой и за нежелание выступать с травмами — частая практика. Причём не только от наставников, но и от родителей. Недавнее столкновение Евгения Плющенко и Ирины Костылевой (ещё до возобновления сотрудничества) — яркий тому пример.

Что же касается глобальной проблемы сексуализации детей, то о ней говорили многие эксперты, в том числе Евгения Медведева. И в России, и за рубежом случаев сексуального насилия огромное множество. Спортсмены находятся в крайне уязвимом положении. Об этом нужно говорить, и это нужно исправлять.

