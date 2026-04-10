Петросян против Лью и Сакамото! Выбираем лучшую фигуристку олимпийского сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2025/2026 в фигурном катании – сезона особенного, олимпийского. На очереди голосование за лучшую фигуристку года, и в нашем топе сразу 10 спортсменок, которые классно проявили себя.
Может быть, ваше сердце покорила американка Алиса Лью, к золотому платью которой продолжили тянуться золотые медали. А может быть, вы весь сезон плакали на прокатах Каори Сакамото, которая сразу заявила честно – она завершает карьеру и хочет красиво попрощаться. В российском сезоне были свои герои и героини! Аделия Петросян стала единственной россиянкой, которая приняла участие в международных стартах и боролась до конца на Олимпиаде, Алиса Двоеглазова наконец ворвалась из юниоров во взрослые, а Мария Захарова взлетела в топ благодаря ярким образам и четверным прыжкам.
Героинь было много – и вы можете отдать свой голос как за одну фигуристку, так и за всех, кто вам запомнился в этом сезоне своими прокатами.
- Если вы хотите поднять какую-то программу в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Аделия Петросян
Тяжёлым получился сезон для Аделии Петросян, пришлось бороться с травмами, несколько раз заново набирать форму, но она выжала всё, что могла. На российском уровне Аделия выиграла все старты, в которых участвовала, а на Олимпиаде не сорвала ни одного элемента, кроме четверного тулупа. Прокат короткой программы в Милане и вовсе получился идеальным – Аделия призналась, что вообще не волновалась и получила от выступления удовольствие.
Каори Сакамото
Свой заключительный сезон в карьере Каори Сакамото постаралась провести на максимум. В копилке японской фигуристки теперь четвёртое золото чемпионатов мира, ещё две олимпийских медали – серебро в командном турнире и серебро в личном. Много рассуждали о том, что Каори от золота ОИ отделил одинарный тулуп, но то, что ей немного не хватило в Милане, не делает её менее великой фигуристкой.
Мария Захарова
Очень прорывным получился этот сезон для Марии Захаровой. Несколько сезонов она не могла выступать из-за травм, но вернулась и сразу же показала публике, что может стабильно исполнять четверной тулуп и выкатывать насыщенные программы – Мария буквально оказалась первой российской фигуристкой старше 18 лет, которая исполнила квад в программе! Благодаря уверенным прокатам с ультра-си Мария стала бронзовым призёром чемпионата России. На чемпионате России по прыжкам Захарова выступала в дуэте с Владиславом Дикиджи, полчаса совместных тренировок фигуристы смогли превратить в бронзовую медаль.
Алиса Двоеглазова
Первый взрослый сезон Алисы Двоеглазовой получился прорывным – фигуристка от старта к старту исполняла в прокате четверные прыжки и занимала высокие места. На дебютном взрослом чемпионате России Алиса сразу взяла серебряную медаль, а с чемпионата России по прыжкам увезла сразу два золота – в личном турнире и в дуэтах, где Двоеглазова выступала с Андреем Мозалёвым. В конце сезона Алиса одержала первую крупную победу на новом уровне – выиграла финал Гран-при России в Челябинске.
Ами Накаи
Японку Ами Накат признали лучшим новичком года на премии ISU, и это абсолютно заслуженно. Во взрослое катание эта фигуристка ворвалась очень стремительно и показала отличный результат. Ещё осенью Ами сенсационно выиграла дебютный взрослый этап Гран-при, обойдя Каори Сакамото, затем в декабре взяла серебро финала серии, стала второй на чемпионате четырёх континентов, а на Олимпийских играх стала бронзовым призёром личного турнира. Залогом успеха оказались отлично подходящие спортсменке программы и тройной аксель – козырь, благодаря которому Ами не раз выигрывала короткую программу.
Дарья Садкова
Взлёты и падения преследовали Дашу на протяжении всего сезона, но в нём присутствовало множество положительных моментов. Первая в карьере победа на взрослом этапе Гран-при – в Омске у Даши получилось всё, она смогла опередить и Алису Двоеглазову, и Алину Горбачёву. На чемпионате России по прыжкам Дарья прошла в финал и стала бронзовым призёром личного турнира, а в финале Гран-при выиграла серебро. Всё это время её беспокоила травма и не всегда удавалось собираться и выдавать свой максимум, однако Даша делала всё, что она могла.
Алиса Лью
Золотое платье полностью оправдало себя – в олимпийском сезоне Алиса Лью вернулась к старой программе и пришла к победам на главных стартах. Причём начало сезона оказалось не впечатляющим – чехарда с программами, разговоры о возможном возвращении тройного акселя, не совсем хорошая форма… но Алиса набирала и набирала обороты: в финале Гран-при двумя стабильными прокатами она сумела обойти всех конкуренток – и этот же трюк получился на Олимпиаде. В Милане Лью взяла также и командное золото, выдав практически свой максимум в короткой программе.
Нина Петрыкина
Эстонская фигуристка пропустила первую часть сезона из-за операции и долгое время не могла нормально тренироваться – но к главным стартам собрала себя и показала ошеломляющие результаты. Нине важно было подтвердить звание лучшей в Европе, и она это сделала – спустя год после победы на ЧЕ в родной Эстонии выиграла и Евро в Шеффилде. На Олимпиаде и чемпионате мира Петрыкина вошла в топ-7 лучших, доказав, что считается одной из сильнейших европейских фигуристок прямо сейчас.
Нина Пинзаррон
В сборной Бельгии, кажется, окончательно сменился лидер – Нина Пинзаррон, несмотря на пропуск начала сезона, выдала хорошие выступления на главных стартах. По ходу сезона фигуристка потихоньку набирала кондиции, и весь этот прогресс в итоге вылился в ошеломляющий результат на постолимпийском чемпионате мира – бронзовая медаль с лучшими баллами в карьере. Вечная проблема с недокрутами, которые беспокоили спортсменку наконец начала решаться – и Нина вышла в число лидеров мировой фигурки.
Монэ Тиба
Стабильность и мягкое катание – залог успеха Монэ Тибы, это же принесло ей и россыпь медалей в олимпийском сезоне. По осени японская фигуристка выиграла два этапа Гран-при и отобралась в финал, где, к сожалению, осталась без медали. Затем Монэ во второй раз в карьере взяла медаль взрослого чемпионата Японии и стала третьей на чемпионате четырёх континентов. На Олимпиаде не хватило совсем немного по пьедестала, однако своё Монэ взяла на чемпионате мира – выиграла первое в карьере серебро и уступила лишь Каори Сакамото.