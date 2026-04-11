Два героя Олимпиады — разная слава. Как Гуменник заработал почти в 3 раза больше Петросян

Forbes подвёл итоги сезона-2025/2026 и составил список самых богатых фигуристов этого года. Предсказуемо в лидеры выбился Пётр Гуменник — феномен Олимпиады никто не отменял. Но вот странность — его коллега по сборной Аделия Петросян заработала почти в три раза меньше.

Так что же произошло? Разбираемся.

Гуменник заработал больше всех в олимпийском сезоне

Сезон в фигурном катании официально завершён, поэтому можно подводить итоги, и не только по спортивным показателям (медали, оценки, рекорды), но и по финансовым. В условиях отстранения российских спортсменов важно знать, что внутри страны их старания на соревнованиях и тренировках достойно оплачиваются, ведь это в том числе сказывается на мотивации наших топов и показывает уровень развития дисциплины нашими чиновниками.

Forbes провёл собственное исследование и выяснил, что наши лидеры по доходам могут сравниться с мировыми. Например, Пётр Гуменник заработал больше, даже чем Илья Малинин. Правда, без учётов рекламных контрактов последнего. Это хорошая тенденция и отличное достижение самого фигуриста. Для него-то олимпийский сезон и стал самым прибыльным.

Петя получил 11,58 млн рублей. Казалось, следом должна идти коллега Гуменника по олимпийской сборной Аделия Петросян, но её заработок оказался почти в три раза меньше — 4,27 млн. Это только третий результат — Алиса Двоеглазова по итогам сезона получила 5,57 млн. По 3,77 млн забрали Марк Кондратюк и Дарья Садкова. Александра Степанова и Иван Букин каждый заработал по 3,5 млн. Чуть меньше у Евгения Семененко — 3,48 млн. Замкнули топ-10 фигуристов с самыми высокими доходами в этом году Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у которых счёт пополнился на 3,43 млн.

Авторитет Гуменника помог взять «Русский вызов»?

Доходы спортсменов формируются не только из спортивных достижений, но и из медийных — это известный факт. Зачастую призовые даже на самых крупных стартах не могут сравниться с гонорарами за выступления в ледовых шоу или на развлекательных турнирах, а уж про рекламные контракты и говорить не стоит.

Как бы странно это ни звучало, основной заработок фигуристов происходит не на льду, а за его пределами. И для этого нужно проводить колоссальную работу, чтобы повышать свою узнаваемость как у зрителей (конечных потребителей шоу и рекламы), так и у инвесторов, которые будут приглашать звёзд в свои проекты.

Именно по этому пути и пошёл Гуменник, который за один год стал главным инфоповодом в России. Не сказать, что Петя целенаправленно работал над тем, чтобы повысить свой медиаиндекс (он всё же не Саша Галлямов), но благодаря его невероятным достижениям о нём заговорили не только эксперты. Ученик Вероники Дайнеко справился с давлением на олимпийском отборе в Пекине, затем по сезону показывал высокие результаты на этапах Гран-при и чемпионате России, параллельно усиливая ассоциативный ряд «Пётр Гуменник — «пятиквадка». На Олимпиаде в Милане же фигурист не дрогнул, даже когда оказался в сложной ситуации из-за музыкальных прав, — выступил очень достойно и, по мнению специалистов, накатал на бронзу.

И даже на этом он не остановился — продолжил участвовать во всех соревнованиях, несмотря на усталость. Вот в этот момент авторитет Гуменника и дошёл до своего пика — Петя зарекомендовал себя как одиночник с устойчивой нервной системой, высокой выносливостью и серьёзной технической и артистической подготовкой. Само по себе это большое событие в России, поскольку за последнее 10-летие попытки найти «второго Плющенко» одна за одной проваливались, а здесь не Плющенко, но Гуменник, который в целом сильно отличается от Евгения по стилю, характеру, набору навыков, однако демонстрирует тот же высочайший уровень.

Такой профессионализм не мог не быть вознаграждён, поэтому на «Русском вызове» судьи — и из спорта, и из сферы искусства — пристально следили именно за этим спортсменом, а он не разочаровал и представил сбалансированный продуманный номер, который и принёс ему победу, приз зрительских симпатий и награду за лучшее выступление среди мужчин. Итого Гуменник-Терминатор собрал урожай в 7 млн рублей за один только день!

Петросян не стала главной звездой Тутберидзе даже после Игр

Сразу же возникает вопрос, почему такого же успеха не добилась Аделия Петросян, которая также работала на износ, несмотря на травму, и с достоинством представила нашу страну на Играх.

Формально — потому что не стала принимать участие в турнире шоу-программ, фигурально — даже если бы Петросян и подготовилась к «Русскому вызову», велика вероятность, что преференции публики оказались бы на стороне Гуменника. Ситуация в российском фигурном катании стремительно поменялась: впервые за долгие годы главной звездой стал одиночник, а не одиночница, и его выступления ценятся выше.

Даже тренер Аделии делает акцент на том, что в её шоу выступает участник Олимпиады. Конечно, это не значит, что Тутберидзе не поддерживает Петросян — в спорте ученица всегда для неё будет приоритетом, но что касается бизнеса, то Этери и её команда не могут проигнорировать очевидный тренд.

Проблема ещё и в том, что при всех достоинствах Аделии ей пока не удаётся встать в один ряд с легендарными воспитанницами «Хрустального». Петросян ещё не выработала характерной черты, которая выделила бы её среди других одиночниц, работающих с ней в одной группе. Ранее Тутберидзе выпускала «брендированных девочек», у которых была история: это и Юлия Липницкая, и Евгения Медведева, и Алина Загитова, и великое трио Трусова – Щербакова – Косторная, и появившаяся следом Камила Валиева. Пожалуй, после неё медиагигантов под крылом Этери больше не родилось.

И пока это так, всё внимание будет приковано к другим.