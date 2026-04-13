Трусова творит чудеса в шоу Тутберидзе! Что показывает на гастролях команда Этери?

В России большой весенний гастрольный тур в этом году устраивает только Этери Тутберидзе. У Татьяны Навки были точечные олимпийские шоу, команда Ильи Авербуха в апреле заглянет только в Краснодар, а Евгений Плющенко и вовсе решил отказаться от гастролей весной – все силы брошены на дальнейшие проекты.

Что в этом году команда Тутберидзе повезла по городам России и ближайшего зарубежья? Без соревновательных программ никуда – в сете номеров мы видим и «Убить Билла» Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, и «Джексона» Аделии Петросян, и «Парфюмера» Петра Гуменника, но и про новинки в коллективе не забыли.

Аделия Петросян этой весной катает в туре номер мечты. Фигуристка призналась в интервью, что хотела бы перевоплотиться на льду в принцессу Жасмин – и к её желаниям прислушались. Костюм Аделии пошили практически точь-в-точь как в мультфильме.

Александра Трусова подготовила для весеннего тура сразу два новых номера. В одном из отделений вице-чемпионка ОИ-2022 катается под кавер на легендарный хит Zombie, а в другом – под нежный трек Мари Краймбрери «Всё на своих местах». Причём постановка начинается с той самой финальной позы олимпийской «Круэллы». Певица даже написала Саше и поблагодарила её за выбор музыки: «Мне разорвало сердце выступление под мою песню. Спасибо большое, что выбрали её». Фигуристка ответила, что именно в этой композиции для неё всё сошлось.

Морис Квителашвили в этом году тоже с двумя премьерами – в одном из отделений фигурист приглашает всех зрителей на занятия утренней гимнастикой, а в другом предстаёт в образе из фильма «Величайший шоумен», эта тема миру фигурного катания хорошо знакома.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, наоборот, сделали выбор в сторону чего-то нового для фигурного катания – им поставили дерзкую и яркую программу под трек «Пожары» от Xolidayboy. А Андрей Мозалёв продолжает исследование музыки 90-х под трек группы Жуки «Батарейка».

В некоторых городах тура к составу присоединяются Алина Загитова и Евгения Медведева. Номер Жени актуален для неё как никогда – фигуристка совсем скоро станет женой танцовщика Ильдара Гайнутдинова, а в туре Этери Тутберидзе она катается под «Невесту» Глюкозы. Алина Загитова перезапустила свою «Клеопатру» – произвольную программу своего последнего соревновательного сезона.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник представили совместный номер – на Олимпиаде такой возможности не было, но на шоу фигуристов никто не ограничивает. После «Русского вызова» Аделия и Пётр успели провести несколько репетиций, и родился номер «Нас бьют – мы летаем». Это тот случай, когда сюжет номера понятен и по тексту, и по движениям, да ещё и в чём-то созвучен текущей ситуации с выступлениями на международных стартах.

По прыжковому батлу в концовке и не скажешь, что уже стартовало межсезонье – Пётр Гуменник раз за разом собирает секвенцию из четверного лутца и тройного акселя, Аделия Петросян делает четверной тулуп, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во Владивостоке собрали хороший четверной выброс.

Александра Трусова и вовсе вернула прыжок, с которым возникало больше всего проблем в предыдущем олимпийском сезоне – тройной аксель. «Считаю, это, конечно, победа. Даже прыгнула на публике. Пока что только в финале, но всё впереди», – рассказала Саша в соцсетях. Сыну фигуристки сейчас всего восемь месяцев, а она уже показывает результаты. То ли ещё будет!