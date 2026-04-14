Почему российских фигуристов не пускают на международную арену, лидерство только в парном катании, что делает ФФККР

Наших фигуристов всё ещё не выпускают, но зря! Угроза мировым лидерам пока минимальна
Екатерина Авдонина
Зарубежные чиновники опасаются, что россияне выиграют все медали? Но это не так — из четырёх видов шансы на золото только в одном.

Пока российских пловцов и синхронистов возвращают в мировой спорт с флагом и гимном, фигуристы вынуждены ждать. Снова.

Зарубежные чиновники боятся, что России отойдут все медали, но это заблуждение — за четыре года отстранения наша сборная заметно ослабла, и теперь бороться за победы гораздо труднее.

Но это полбеды — наша же федерация идёт на поводу у ISU и не защищает спортсменов как следует.

Что же такое?!

Россиянам вернули флаг и гимн в плавании

Российский спорт в условиях отстранения рано или поздно начнёт стагнировать, а мотивация атлетов практически сойдёт на нет. Этот факт не может не беспокоить, поэтому чем быстрее наших спортсменов восстановят в правах, тем лучше. Однако пока результатов добиться смогли только в дзюдо и теперь ещё — в водных видах.

World Aquatics заявила о снятии всех санкций с российских и белорусских атлетов — им можно выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны.

При этом президент организации Хусейн Аль Мусаллам отметил, что они с Aquatics Integrity Unit «успешно добились того, чтобы все конфликты оставались за пределами мест проведения спортивных соревнований».

Отличные новости для наших пловцов и синхронистов заставили задуматься о том, что же происходит в других дисциплинах, включая фигурное катание, ведь тут прогресса никакого. Даже участие Аделии Петросян и Петра Гуменника в Олимпийских играх не улучшило ситуацию. Эксперты полагали, что фигуристов из России — пусть даже в нейтральном статусе — допустят до всех турниров с начала следующего сезона, но постоянные переносы вынесения решения ISU говорят об обратном.

Следующее заседание состоится в июне, однако предсказать его исход — трудновыполнимая задача.

Бояться российских фигуристов — нерезонно?

Проблема в том, что укоренилось мнение, что федерации других стран не желают видеть россиян из-за посягательства на медали. Справедливое замечание. Было бы. Примерно четыре года назад, когда сборная России действительно находилась на пике и представляла угрозу во всех четырёх дисциплинах. Именно это продемонстрировали наши фигуристы на Олимпиаде в Пекине, когда не моргнув глазом забрали золото командника. Вот только время прошло, и состояние нашего спорта изменилось.

Пора признать, что стагнация и некоторый регресс всё же случились. Нагляднее всего это произошло в женском одиночном катании, где у ведущих тренерских штабов внезапно упали результаты, а отдельные одиночницы стали испытывать серьёзные проблемы с набором формы. Если брать персоналии, то очевидно, что Аделия Петросян была выбрана для участия в Играх неслучайно, однако сильнейшая фигуристка страны в условиях высокой конкуренции проиграла. Что это значит? Что у Аделии нет и не будет шансов на золото? Нет, однако лёгкого похода за медалями не будет. В теории только у Алисы Двоеглазовой с её набором ультра-си могло бы получиться, но, во-первых, и у неё бывают пусть и редкие, но срывы, а игру нервов никто не отменял, а во-вторых, рейтинг у неё ещё ниже, чем у коллеги по группе Тутберидзе.

В мужском одиночном продолжает зажигать Пётр Гуменник, которому уже однажды «порезали» технику. На других стартах при огромном желании судей повторить этот фокус не составит труда. Ученику Вероники Дайнеко надо быть кристально чистым, без единого недокрута, чтобы взобраться на пьедестал, но это задачка со звёздочкой. С маломальским рейтингом у нас есть ещё двое топовых фигуриста — Марк Кондратюк и Евгений Семененко, однако, при всём уважении к ним, навязать борьбу тому же Илье Малинину и Михаилу Шайдорову они вряд ли способны. Тут на руку играет только то, что Юма Кагияма внезапно решил пропустить следующий сезон, но и без него в мире есть ещё с десяток спортсменов с большим количеством квадов и желанием взять заветную награду.

Перипетии в танцах на льду были и до бана, а теперь у тех же Александры Степановой и Ивана Букина нет возможности подняться высоко. Это если представить, что их допустят, ведь в последние разы спортсмены получали отказ.

Равно как и Анастасия Мишина и Александр Галлямов. И не зря. Спортивные пары — единственный вид, где Россия всё ещё сильна как никогда и способна брать и золото, и серебро, и даже бронзу. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не просто так учили четверной выброс и весь год показывали высококлассное катание. Однако даже тут стоит отметить, что это лишь одна медаль из трёх за Россией: потеря квот — огромное преимущество для зарубежных чиновников. И почему они до сих пор боятся — непонятно.

Делает ли что-то ФФККР для возвращения?

Непонятнее — что делает Федерация фигурного катания России для урегулирования всех спорных вопросов.

Руководство объединённой ФВВСР с Дмитрием Мазепиным во главе выстроило конструктивный диалог с World Aquatics. Президент организации признался, что «нужно выстроить рабочие отношения с международными федерациями, а спортсмены должны быть образцом выполнения всех требований».

Придерживается ли той же политики ФФККР под руководством Антона Сихарулидзе? Трудно ответить, ведь комментарии президента размытые, а порой и вовсе не обнадёживающие.

«Я уверен, что наши спортсмены ещё не раз завоюют медали на международных соревнованиях. Мы дождёмся и победим», — сказал глава в эфире Первого канала, лишь подтвердив опасения, что наша федерация не действует, а находится в ожидании решения другой стороны.

На пассивность наших чиновников указывает и нежелание идти в суд по делу Степановой/Букина. По словам Сихарулидзе, это было сделано для того, чтобы не нарушить баланс между Россией и миром, но что, если это не сработает и отстранение снимут? Получается, Саша и Ваня потеряли шанс поехать на Олимпиаду просто так…

Конечно, не хочется уходить в пессимизм, однако ситуация неоднозначная: с одной стороны, Антон Тариэльевич заявляет, что шансы вернуться «у взрослых 50 на 50, у юниоров – 70 на 30», с другой – по инсайдам того же Сихарулидзе, федерация не продавливает свои условия, а играет по правилам ISU, а это, судя по всему, провальная стратегия.

