«Не ставил на победу Лью на Олимпиаде». Интервью с фигуристом из Мурома Соловьёвым

Питерский одиночник Семён Соловьёв провёл по-настоящему «серебряный» сезон. В его копилке — семь серебряных наград, участие в этапах Гран-при России и чемпионате страны. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал о планах на межсезонье, фигурном катании в регионах, Олимпийских играх и любимых сериалах.

«Малинин как будто выходил сразу с медалью — это навело меня на мысль, что чисто он не откатает»

— У тебя, получается, семь серебряных медалей в этом сезоне. Как оцениваешь такой феномен?

— Неплохо в целом. Были цели, которые я ставил на этот сезон, какие-то получилось выполнить, какие-то — нет. Я хотел усложнить контент. Это не совсем получилось, но в целом выступить на этапах Гран-при, отобраться на чемпионат России – эти цели я выполнил.

— Какие планы по усложнению контента? На шестиминутке перед произвольной программой ты удачно исполнял четверной сальхов, но в программу не вставил…

— Мы не планировали его вставлять, я просто решил сделать его на шестиминутке. Подумал: вдруг разрешат прыгнуть в программе, но не разрешили. Я думаю, в следующем сезоне буду усложняться.

— Как оцениваешь для себя последний турнир сезона?

— Надо было точку поставить в произвольной программе. Думаю, у меня получилось.

— Насколько я помню, после недавних соревнований ты сразу же убежал на подкатку. Получается, ты ставишь свою работу сразу после турнира. Как удаётся так быстро переключаться?

— Да в целом спокойно, это уже привычка, что весь день загружен. Я после своих тренировок почти каждый день еду куда-то работать.

Алиса Лью Фото: РИА Новости

— Этот сезон — олимпийский, смотрел сами Игры? Поделись впечатлениями.

— Да, смотрел. Слов нет, одни эмоции. Естественно, каждый бы сказал, что удивлён проигрышу Ильи Малинина, однако он как будто сразу выходил с медалью. И это навело меня на мысль, что чисто он не откатает. За Мишу Шайдорова мы все рады, Петя Гуменник — молодец, хорошо себя показал. Женское одиночное катание тоже получилось необычным — я не ставил на победу Алисы Лью. Думал, выиграет Каори Сакамото.

— Когда наблюдаешь за международными стартами, представляешь себя там? Может, присматриваешь потенциальных конкурентов?

— Мне очень понравился Стивен Гоголев в этом сезоне и Джун Хван Ча — особенно его короткая программа. Плюс ещё какая-то музыка мне понравились, и я предложил её к рассмотрению на произвольную программу. Естественно, мы следим за международными стартами, оцениваем, если можно так сказать.

«Думал получить две магистратуры»

— Какие планы на межсезонье? Уже рассказал про отпуск, что поедешь куда-то в экзотическое место…

— Не совсем экзотическое, но это страна довольно необычная для посещения. Мало кто там был, как мне кажется. Рассказывать не буду, потом сами всё увидите.

— После отпуска — учёба, какие планы по учёбе?

— Закрыть сессию, пока что [других] планов нет. Диплом буду защищать в следующем году.

— Как удаётся совмещать учёбу, отпуск и спорт?

— Институт спортивный. На самом деле, там нет особо проблем никогда, поэтому я туда и пошёл. У меня и химия была сдана, и профильная математика на хороший балл. Я мог бы и в другой вуз поступить, однако совмещать было бы проблематично, поэтому решил пойти в спортивный университет. Может быть, после него пойду в другой вуз.

— В магистратуру?

— Я думал получить две магистратуры, посмотрим.

— Как в обычной жизни отдыхаешь от фигурного катания?

— Могу куда-нибудь уехать на своей машине. Объездил уже всю Ленобласть: Ломоносов, Петергоф – всё объездил. Из такого странного увлечения — одному куда-то в лес уехать.

— Есть любимое место?

— Конкретно не вспомню, но это такой заброшенный дворец в сторону Ломоносова, я там был не раз.

— Сериалы, книги, фильмы?

— Сериалы люблю. Мне очень понравился «Чикатило», очень прикольно его сняли, там, кстати, продолжение будет скоро. «Фишер» ещё прикольно сняли, Янковский очень классно играет.

— То есть ты больше по российским сериалам?

— Нет, я могу зарубежное смотреть — «Очень странные дела» смотрел, финал не очень понравился. Что посоветовать? Что любите, то и смотрите, что читали, может. «Преступление и наказание», кстати, прикольно сняли, мне понравилось. Сериал немного артхаусный, там, естественно, что-то убрали, что-то недосказали, но снято действительно неплохо.

«В регионе я дошёл до двух тройных, остальные прыжки были двойными»

— Ты родом из маленького города Муром. Расскажи, как в регионе можно начать заниматься фигурным катанием?

— Мне кажется, в любом городе можно начать заниматься, естественно, дойти до какого-то определённого уровня. Но потом надо переезжать в большие города. Я считаю, что в любом уголке России можно начать заниматься любым видом спорта.

— А ты как начал заниматься фигурным катанием?

— Да просто привезли меня на каток, хоккей был занят. А мне надо было что-то ледовое из-за здоровья. Изначально планировали пойти на хоккей, но там все места были заняты, ушли на фигурное катание. У меня ещё и первый тренер была очень хорошей.

Семён Соловьёв Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Ты переехал в Петербург в 13 лет, до какого уровня в регионе ты дошёл к этому возрасту?

— Мы ездили на сборы. И я советую куда-то выбираться из маленьких городов, как минимум на сборы. Иногда я приезжал в Питер — меня приглашал Владислав Дмитриевич Сезганов. В Муроме я дошёл до двух тройных прыжков — сальхов и тулуп, а остальные прыжки были двойными. Сейчас это, наверное, звучит печально. Я за год выучил все тройные – если есть какая-то база, то можно всё выучить. У нас так мальчик приезжал, тоже быстро выучил все тройные, наверстал упущенное. Естественно, чем раньше, тем лучше.

— Как принималось решение о переезде?

— Родители пошли на этот шаг, потому что понимали, что мне нужно двигаться вперёд. Причём изначально мы приехали на год раньше, уже выбирали квартиру и даже почти сняли её, а потом мама поняла, что это сложно, мы уехали обратно в Муром. Только через год потом я вернулся в Петербург.

— Что пожелаешь себе на следующий сезон?

— Верить в себя и не тупить.