Татьяна Тарасова попала в больницу, подробности, что случилось, почему заслуженный тренер СССР по фигурному катанию в реанимации

Татьяна Тарасова попала в реанимацию. Но всё хорошо — она скоро будет дома
Анастасия Рацкевич
Критический момент миновал.

Тревожные новости ворвались в повестку дня 15 апреля — стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в реанимации. По данным источника, её состояние удалось стабилизировать, однако перевода в палату пока не случилось.

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

К сожалению, Татьяна Анатольевна последние годы периодически сталкивается с проблемами со здоровьем. Из-за этого она даже перестала активно комментировать соревнования — хотя изредка всё же появлялась у микрофона. Так, соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр – 2026 не прошли без звучания голоса Тарасовой, которая работала в паре с Линой Фёдоровой.

Материалы по теме
«Интервью с Тарасовой было одним из самых тяжёлых». Как фигуристка стала комментатором
Эксклюзив
В этот раз причиной тяжёлого состояния стало сезонное заболевание — ОРВИ. По информации ТАСС, Татьяна Анатольевна была госпитализирована из-за последствий ОРВИ. Но кажется, что худшее уже позади — племянник знаменитого тренера Анатолий Тарасов сообщил, что она уже идёт на поправку.

«Татьяна Анатольевна в больнице. Я лично с ней общаюсь регулярно. Она идёт на поправку. Всё под контролем. Скоро будет дома и сама прокомментирует, если сочтёт нужным. Передаёт привет и благодарит всех, кто желает ей здоровья», — сказал Тарасов «РИА Новости Спорт».

Лина Фёдорова также высказалась на своей странице в социальных сетях — она сообщила, что совсем недавно общалась с Татьяной Анатольевной. И тогда всё было хорошо:

«Татьяне Анатольевне — крепкого здоровья. Только недавно созванивались, всё было хорошо. Берегите себя», — написала Фёдорова.

Проблемы со здоровьем у Тарасовой уже далеко не первый год — она уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. В 2013 году Татьяна Анатольевна перенесла сложную операцию на позвоночнике. Об этом стало известно в 2021 году — сама тренер рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ в интервью Лере Кудрявцевой.

Материалы по теме
«Хочется пожить подольше». Что происходит со здоровьем легендарной Татьяны Тарасовой
«Ой, да каких операций только не было. Зачем мне это помнить? Не помню не потому, что у меня плохая память. А потому, что я не хочу это помнить. Ничего я не принимаю. Витамины не люблю, от них может аллергия начаться. И начиналась не раз, поэтому я не экспериментирую. Ну таблетки пью всякие, вот голова болит, будем пить. Всё, что профессура выписывает, будем пить. Чек-апы прохожу. А как же? Обязательно», — сказала Тарасова.

Но самое главное — это новости о том, что Татьяне Анатольевне становится лучше. Её имя имеет огромное значение в нашем фигурном катании, а присутствие на тренировках и соревнованиях оказывается большим подарком для самих спортсменов. Станем надеяться, что в ближайшие дни новости будут только хорошие. А сама Тарасова скоро вернётся домой и проживёт ещё долгие-долгие годы — как сама того хочет.

«А чего раскисать? Хочется пожить немножко подольше и в хорошем настроении желательно», — заявила Тарасова в интервью на шоу «Ты не поверишь!» канала НТВ в 2021 году.

«Чемпионат» от всей души желает Татьяне Анатольевне крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!

