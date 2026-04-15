Татьяна Тарасова попала в реанимацию. Но всё хорошо — она скоро будет дома

Тревожные новости ворвались в повестку дня 15 апреля — стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в реанимации. По данным источника, её состояние удалось стабилизировать, однако перевода в палату пока не случилось.

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

К сожалению, Татьяна Анатольевна последние годы периодически сталкивается с проблемами со здоровьем. Из-за этого она даже перестала активно комментировать соревнования — хотя изредка всё же появлялась у микрофона. Так, соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр – 2026 не прошли без звучания голоса Тарасовой, которая работала в паре с Линой Фёдоровой.

В этот раз причиной тяжёлого состояния стало сезонное заболевание — ОРВИ. По информации ТАСС, Татьяна Анатольевна была госпитализирована из-за последствий ОРВИ. Но кажется, что худшее уже позади — племянник знаменитого тренера Анатолий Тарасов сообщил, что она уже идёт на поправку.

«Татьяна Анатольевна в больнице. Я лично с ней общаюсь регулярно. Она идёт на поправку. Всё под контролем. Скоро будет дома и сама прокомментирует, если сочтёт нужным. Передаёт привет и благодарит всех, кто желает ей здоровья», — сказал Тарасов «РИА Новости Спорт».

Лина Фёдорова также высказалась на своей странице в социальных сетях — она сообщила, что совсем недавно общалась с Татьяной Анатольевной. И тогда всё было хорошо:

«Татьяне Анатольевне — крепкого здоровья. Только недавно созванивались, всё было хорошо. Берегите себя», — написала Фёдорова.

Проблемы со здоровьем у Тарасовой уже далеко не первый год — она уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. В 2013 году Татьяна Анатольевна перенесла сложную операцию на позвоночнике. Об этом стало известно в 2021 году — сама тренер рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ в интервью Лере Кудрявцевой.

«Ой, да каких операций только не было. Зачем мне это помнить? Не помню не потому, что у меня плохая память. А потому, что я не хочу это помнить. Ничего я не принимаю. Витамины не люблю, от них может аллергия начаться. И начиналась не раз, поэтому я не экспериментирую. Ну таблетки пью всякие, вот голова болит, будем пить. Всё, что профессура выписывает, будем пить. Чек-апы прохожу. А как же? Обязательно», — сказала Тарасова.

Но самое главное — это новости о том, что Татьяне Анатольевне становится лучше. Её имя имеет огромное значение в нашем фигурном катании, а присутствие на тренировках и соревнованиях оказывается большим подарком для самих спортсменов. Станем надеяться, что в ближайшие дни новости будут только хорошие. А сама Тарасова скоро вернётся домой и проживёт ещё долгие-долгие годы — как сама того хочет.

«А чего раскисать? Хочется пожить немножко подольше и в хорошем настроении желательно», — заявила Тарасова в интервью на шоу «Ты не поверишь!» канала НТВ в 2021 году.

