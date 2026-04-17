Лучшая спортивная пара сезона-2025/2026, рейтинг Чемпионата: Бойкова, Козловский, Мишина, Галлямов, Миура, Кихара

Бойкова/Козловский против триумфаторов Олимпиады! Выбираем лучшую спортивную пару сезона
Анастасия Матросова
Рейтинг: лучшая спортивная пара сезона-2025/2026
Восемь топ-кандидатов на выбор — яркие чемпионы и покорители четверных!

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам олимпийского сезона в фигурном катании. Настал черёд спортивных пар! В этом году борьба и на международном уровне, и на российском неплохо обострилась.

Битва Мишиной и Галлямова с Бойковой и Козловским на российской арене продолжается и, кажется, совсем скоро выльется в противостояние ультра-си. Уровень конкуренции на международной арене в олимпийском сезоне был тоже весьма высоким – а на самой Олимпиаде Рику Миура и Рюити Кихара даже побили мировой рекорд!

В юниорах же невероятной сложностью удивляли Полина Шешелева и Егор Карнаухов – будь у них возможность выступать на международном уровне, им не было бы равных и там.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая спортивная пара сезона-2025/2026
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Фото: РИА Новости
1 место

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия)

Этот сезон вышел для Александры и Дмитрия по-настоящему золотым – победы на обоих этапах Гран-при России, золото чемпионата России и золото финала Гран-при. При этом пара не отказалась от риска и продолжила гнуть свою линию – в каждой произвольной программе этого сезона Бойкова и Козловский заходили на четверной выброс. На этапе Гран-при в Казани у Саши впервые получилось чисто выехать с него, а на чемпионате России благодаря чистому элементу ультра-си паре удалось перекрыть другие ошибки в технике и вырвать победу. На чемпионате России по прыжкам Бойкова и Козловский с минимальным отставанием уступили Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а на Кубке Первого канала одержали победу в составе команды Москвы.

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков
Фото: РИА Новости
2 место

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Россия)

Этот сезон стал для Кати и Матвея сезоном-возвращением. После пропуска целого года из-за травмы фигуристы вышли на старты и вернулись на те же позиции, а где-то даже и улучшили их. На этапе Гран-при в Омске Чикмарёва/Янченков благодаря отличным прокатам обошли опытных Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а на двух главных стартах сезона и на чемпионате мира по прыжкам заняли место на пьедестале почёта. Завершили сезон ученики Павла Слюсаренко победой на Кубке Первого канала в составе команды Москвы.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Фото: fsrussia.ru
3 место

Полина Шешелева и Егор Карнаухов

Полина и Егор уже второй сезон доминируют в российском юниорском парном катании, показывая невероятный технический арсенал. Лишь на одном проходном старте в начале сезона Шешелева/Карнаухов заняли не первое место, а на всех остальных им не было равных. В одной произвольной программе на финале Гран-при они смогли собрать и четверную подкрутку, и каскад из трёх тройных прыжков! При этом пара не останавливается на достигнутом и уже думает о дальнейших возможных усложнениях.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: РИА Новости
4 место

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)

Казалось, из-за тяжёлой травмы Александра они с Анастасией могут не пойти в сезон, да и отказ в получении нейтрального статуса мог сказаться на мотивации… Однако в сезон Мишина и Галлямов вышли, и на каждом старте в первую очередь они боролись с собой. Если бы не ошибка на выбросе в самом конце произвольной программы – пара выиграла бы чемпионат России, а так не хватило совсем немного до победы. На чемпионате России по прыжкам Настя и Саша не только одержали победу, но и показали четверной выброс – они уже давно разучивали этот элемент и вернулись к нему на новогодних шоу. Отличную точку удалось поставить на «Русском вызове» – благодаря поддержке болельщиков Мишина и Галлямов заняли там третье место.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава
Фото: Joosep Martinson/Getty Images
5 место

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия)

Настя и Лука очень мощно провели олимпийский сезон: пусть первая его половина складывалась не очень гладко, но на всех главных стартах они боролись за золотые награды. Впервые в карьере грузинские парники выиграли чемпионат Европы, ранее Метёлкина/Берулава брали на Евро только серебро и бронзу. В командном турнире на ОИ Настя и Лука полностью выложились за команду, а в личном смогли выиграть серебро. Такую же медаль грузины увезли и с чемпионата мира.

Рику Миура и Рюити Кихара
Фото: Joosep Martinson/Getty Images
6 место

Рику Миура и Рюити Кихара (Япония)

В олимпийском сезоне Рику и Рюити выдали максимум того, что они могли сделать. Японские парники целенаправленно шли к золоту Олимпиады, выигрывали старт за стартом – лишь на Nebelhorn Trophy в этом сезоне они стали вторыми, а вот серия этапов Гран-при, финал и олимпийский турнир остались за ними. В Милане не всё шло гладко, но прокат произвольной под «Гладиатора» на мировой рекорд показал – с ними сложно было кому-то соперничать.

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин
Фото: Elsa/Getty Images
7 место

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия)

Минерва и Никита были одними из фаворитов олимпийского сезона, но, к сожалению, не на всех стартах им удавалось демонстрировать стабильность. Тем не менее их общий уровень позволял паре постоянно брать медали – золото и серебро в серии Гран-при, бронза в финале благодаря шикарному прокату произвольной программы, бронза личного турнира Олимпийских игр. На чемпионате мира в Праге Хазе/Володин выдали практически максимум на данный момент и впервые в карьере выиграли золото этого старта.

Сара Конти и Никколо Мачии
Фото: Joosep Martinson/Getty Images
8 место

Сара Конти и Никколо Мачии (Италия)

Олимпийский сезон завершился для итальянской пары достаточно рано – на чемпионат мира они не поехали, однако первая половина сезона складывалась практически образцово. Сара и Никколо уверенно прошли серию этапов Гран-при (золото и серебро), а также впервые в карьере стали вице-чемпионами финала Гран-при, уступив только японской паре. Но потом в дело вмешалась травма партнёрши – Евро-2026 Конти/Мачии пропустили и вложили все силы в командный турнир на Олимпиаде. Их усилия помогли сборной Италии выиграть бронзу.

