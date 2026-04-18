Звёздные фигуристы массово уходят из спорта! Кого ещё мы не дождёмся в следующем сезоне?

Можно чётко заявить, что традиционное межсезонье в фигурном катании официально началось! Мы уже активно наблюдаем за постановками программ, переходами в другие штабы или сборные, а также, к сожалению, за сообщениями о приостановке или даже окончательном завершении спортивных карьер некоторых фигуристов.

Почему в японской сборной многие резко завершили спортивные карьеры?

Олимпийские чемпионы 2026 года в парном катании Рику Миура и Рюити Кихара официально объявили о завершении своей карьеры. После завоевания долгожданного золота Игр в Милане пара снялась с чемпионата мира, сообщив, что о своих дальнейших планах расскажет по окончании сезона. И сейчас, когда все соревнования подошли к концу, а главные звёзды мирового фигурного катания проводят время на шоу, они, видимо, решили, что время для этого пришло.

«Мы, Рику Миура и Рюити Кихара, решили завершить свою карьеру в фигурном катании после окончания этого сезона. Мы глубоко благодарны всем вам, кто поддерживал нас с самого начала нашего сотрудничества. «РикуРю» не смогли бы выступать так долго без помощи окружающих нас людей. Всякий раз, когда мы сталкивались с трудностями, кто-то всегда был рядом, протягивая руку помощи. Каждая из этих форм поддержки делала нас сильнее и помогала нам достичь того, чего мы достигли сегодня.

Мы никогда не забудем ни того, что пережили, ни людей, которых встретили, и всегда будем хранить в памяти глубокое чувство благодарности за полученную поддержку. Хотя наши соревновательные карьеры подходят к концу, мы искренне чувствуем, что отдали все силы, и ни о чём не жалеем. Мы гордимся всем, через что прошли, и чувствуем, что многому научились на этом пути. Теперь мы вдвоём возьмёмся за новые задачи, чтобы добиться большего признания парного фигурного катания в Японии. Мы надеемся, что вы будете следить за нашим путешествием. Ещё раз благодарим вас за все эти годы поддержки», – написали фигуристы на своих страницах в социальных сетях.

Несмотря на то что Миуре всего 24 года, а это для парного катания довольно молодой возраст, её партнёр старше почти на 10 лет. К тому же он страдает астмой, что не раз становилось проблемой на соревнованиях. С такими трудностями, да ещё и с учётом того, что в этом составе японцы выиграли все главные награды в фигурном катании на взрослом уровне, идти в новый цикл было бы тяжело. Хотя будет неудивительно, если Рику когда-нибудь вернётся в профессиональный спорт — только уже с другим партнёром.

В остальном от мирового парного катания вряд ли можно ожидать больших потерь. Всё дело в том, что эта дисциплина довольно молодая. Конечно, немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин в одном из интервью заявляли, что думают о скором завершении карьеры и хотят сосредоточиться на построении личной жизни. Однако это было до их победного чемпионата мира — 2026 в Праге и новости, что их главные конкуренты, японцы, официально закончили со спортом. Когда ты согласно очереди становишься первой парой в мире и из всех больших наград не имеешь только заветного золота Олимпиады, как будто глупо отказываться от своего шанса.

Ещё один лидер японской сборной Юма Кагияма сообщил, что точно пропустит сезон-2026/2027. Будучи вечно вторым и даже проиграв заветное золото Олимпиады в тот редкий момент, когда Малинин развалился, спортсмену явно стоит чуть поразмыслить о своей карьере. Может быть, подумать о тренировочном процессе, новом штабе, месте тренировок и прочих изменениях. В любом случае Юма пока выделил себе год на эти размышления.

«На сезон-2026/2027 я принял решение о небольшой паузе от соревнований. Я хочу использовать это время для того, чтобы заново понять, что делает фигурное катание особенным, пойти на новые вызовы и подумать о себе, глядя в будущее. Но у меня в работе есть несколько проектов, надеюсь, вы ждёте их! Шоу и мероприятия тоже будут. С нетерпением жду, когда увижусь с вами и буду кататься у вас на глазах», — написал Кагияма на странице в социальных сетях.

Тогда же он сможет посмотреть, как судьи и федерация примут перспективного юниора Рио Накату, который только выходит во взрослые. Если его сокомандника ждёт большой успех, возможно, Кагияме придётся подумать над своим будущим подольше.

Но среди череды потерь есть и те, кто как будто, наоборот, соскучился по спорту. Многократный призёр Олимпийских игр Сёма Уно, завершивший спортивную карьеру в 2024 года, неожиданно оказался замеченным в известной танцевальной академии в Монреале. Он тренировался, отрабатывая твиззлы и танцевальные поддержки вместе со своей соотечественницей, бывшей одиночницей Марин Хондой. Кейсов, когда японский одиночник, выступавший на мировом уровне, со временем уходил в танцы на льду, было несколько. К тому же японская сборная уже который раз не может выиграть командный турнир на Олимпиаде именно из-за отсутствия хорошего танцевального дуэта. Так что если Сёма действительно решит возвращаться, это может стать перспективной историей.

Ждать ли возвращения на лёд действующих олимпийских чемпионов Шайдорова и Лью?

Что по поводу других именитых одиночников? На данный момент больше никто не объявлял о кардинальных переменах в своей спортивной жизни, однако это не значит, что они невозможны. К примеру, американец Илья Малинин хоть и заявил, что планирует идти вплоть до новых Игр, совсем не факт, что выйдет в начало олимпийского цикла. После свалившихся на него в прошедшем сезоне спортивных неудач, лишнего давления, непрекращающихся проблем с тренерским штабом и присутствием или отсутствием в нём Рафаэля Арутюняна Илья вполне может отдохнуть годик-другой, чтобы накопить сил для нового рывка. К тому же перемены в его жизни уже начались. Как кажется, Малинин прекратил сотрудничество со своим агентом Ари Закаряном, чья почта исчезла со страницы американца в соцсетях.

Также совсем не понятно, что будет с действующим олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым. Казахстанский фигурист после возвращения из Милана занимался всем, кроме фигурного катания. Он принимал квартиры и машины, встречался с президентом и известным певцом Димашем Кудайбергеном, отказался от участия в чемпионате мира и даже в шоу, посвящённом прошедшим Играм-2026, где сам же победил. Так что неясно, выйдет ли Михаил в следующий сезон. И если выйдет и столкнётся с неудачами, которые часто сопровождали его на протяжении всей карьеры (кроме двух прокатов на Олимпийских играх), не решит ли, что лучше совсем закончить со спортом. Тем более высшая награда в фигурном катании, вечная слава и почёт на Родине в Казахстане, а также много машин и квартир у него уже есть.

В женском одиночном катании всё более-менее стабильно. Ещё перед началом сезона-2025/2026 мы знали, что по его окончании свою карьеру завершит известная японка Каори Сакамото. И после победного для себя чемпионата мира – 2026 фигуристка действительно это сделала. В остальном больших перемен здесь ждать не стоит. Всё дело в том, что недавно Международный союз конькобежцев (ISU) и так ввёл возрастной ценз, благодаря которому во взрослых теперь могут выступать только девушки, достигшие 17 лет. Соответственно, смена поколений в фигурном катании произошла совсем недавно, и даже те, кто забрался на пьедестал почёта прошедшей Олимпиады (например, японка Ами Накаи), являются для нас новыми лицами и проводят лишь первый взрослый сезон.

Однако неясно, стоит ли нам ждать на дальнейших соревнованиях действующую олимпийскую чемпионку Алису Лью. Конечно, в своих многочисленных интервью после победы в Милане фигуристка сообщала, что планирует продолжать и даже нацелена выступить на будущих Играх-2030, которые пройдут во Французских Альпах. Но на самом деле пока у нас есть лишь тот факт, что спортсменка отказалась от защиты титула на чемпионате мира и изнурительным тренировкам предпочла медийную карьеру. На её странице в соцсетях уже больше 8 млн подписчиков, она принимает участие в церемонии вручения наград на «Оскар», заключает новые рекламные контракты, снимается в клипах известных поп-див и просто живёт свою лучшую жизнь теперь уже как медиаперсона первого ранга в Америке.

С учётом того, что Лью уже заканчивала со спортом в 2022 году, несколько лет жила без фигурного катания, а потом снова возвращалась, вполне возможно, что американка снова захочет провернуть такой вариант. Тем более если у неё это не получится, успешная жизнь ей уже обеспечена.

Продолжит ли карьеру Гийом Сизерон, откатавший лишь сезон с новой партнёршей?

Где нас гарантированно ожидают наибольшие изменения, так это в танцах на льду. Скорее всего, мы столкнёмся с ситуацией, что вся призовая тройка прошедших Олимпийских игр в новый сезон не войдёт, а два дуэта из трёх вообще закончат кататься. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье уже давно говорили, что собираются завершить свои спортивные карьеры после олимпийского сезона. Правда, закончить они явно хотели на мажорной ноте — с личной медалью Игр, однако на протяжении последних лет цикла из-за сложных судейских договорённостей, как казалось, откатывались всё дальше и дальше от заветной цели.

В итоге канадцам всё же удалось выиграть бронзу, взять серебро на следующем после чемпионате мира, успеть скатать аж два произвольных танца за сезон, взяв за основу ключевые постановки в своей спортивной карьере и тем самым попрощавшись с ними. В итоге их окончание карьеры кажется наиболее логичным и счастливым.

Другое дело — американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Будучи лидерами всего цикла, они проиграли на самом главном старте в своей карьере, Олимпийских играх, дуэту, который в то время катался вместе меньше года. После этого пара отказалась от участия в чемпионате мира, а дальше пропала из списков участников сборной США на будущий сезон. Отметим, что в Америке каждый год выпускают список с именами фигуристов, которые могут представлять страну на международных соревнованиях в следующем году. Чок/Бэйтс сначала там не было, но потом, после вопросов аудитории, они там неожиданно появились.

Однако сказать, что это говорит об их реальном возвращении на соревновательный лёд, нельзя. Мы помним много историй, когда фигуристы долго числились в сборных или отказывались официально завершать карьеры, чтобы не терять спонсоров. При наличии Фурнье Бодри и Сизерона американцы, которые с каждым новым годом становятся всё дальше от своего прайма, всё равно не смогут взять у них реванш за свой проигрыш в Милане, да ещё и на Играх во Франции.

А что, собственно, с Сизероном? Гийом и его новая партнёрша, Лоранс Фурнье Бодри, не объявляли, что приостанавливают спортивную карьеру. Завершать её они точно не планируют. Во-первых, это было бы глупо, ведь они вместе откатали всего один сезон. Во-вторых, французы много раз упоминали, что планируют кататься до домашних Олимпийских играх, которые пройдут в 2030 году во Франции. И вряд ли тот факт, что они выиграли заветное золото уже в Милане, поменял их планы по выступлению на родной земле.

Другое дело, что, как показывает прошедший сезон, для этого им совсем не обязательно кататься весь цикл. Лоранс и Гийом начали выступать лишь в олимпийском сезоне и вместе выиграли все старты, кроме финала Гран-при. Так что сейчас пара снова может на время разойтись, заняться здоровьем, подлечить травмы, продолжить обучение и развитие в других сферах жизни. Конечно, если они снова выйдут на старты лишь в сезоне-2029/2030, совсем не факт, что им опять удастся провернуть прежнюю схему.

Молодёжь вполне может дорасти до их уровня и занять хорошие позиции у судей, да и сами французы не молодеют (Лоранс будет уже 37, а Гийому – 35). Но вот передохнуть сезон и потом заново выйти всех побеждать Фурнье Бодри и Сизерону, как кажется, вполне по силам.