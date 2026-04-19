Плющенко был прав, назвав Тутберидзе менеджером, а не тренером? Как меняется штаб Этери

Вокруг больших личностей неизменно ведутся споры, и Этери Тутберидзе не избежала этой участи. Тренер, который построил целую империю в фигурном катании, не может не быть в центре внимания, иногда — негативного. Кто-то сомневается в методах наставницы, кто-то — в справедливости результатов, а кто-то — в роли самой Тутберидзе в данном процессе.

Евгений Плющенко не признал в Этери тренера, а олимпийская чемпионка с Украины согласилась с ним. И, быть может, доля правды в их словах есть.

В последнее время штаб легендарной наставницы серьёзно изменился. Что это значит?

Критика от Плющенко и украинской чемпионки

Выстраивание долгосрочного партнёрства в фигурном катании — не новая история, но система, которую создала Этери Тутберидзе, выделяется, ведь изначально была подобрана целая команда специалистов, отвечающих за отдельное направление. И именно группа тренеров запустила процесс «штампования чемпионок». Тем не менее все победы проходили под эгидой Тутберидзе, несмотря на то что Этери неоднократно признавала заслуги коллег.

Это стало поводом для критики от тех, кто усомнился в квалификации наставницы. Одним из таких людей стал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — основной оппонент главы «Хрустального». Однажды в процессе конфликта из-за Алины Загитовой он выразил мнение, что Тутберидзе занимает менеджерскую должность в своём штабе.

«Понимаю, что Алина для вас как спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит Дудаков?) приносила ощутимый доход», — писал Плющенко, специально сделав акцент на работе, которую выполняет Сергей.

Сергей Дудаков Фото: РИА Новости

И спустя годы мнение Евгения и его группы не изменилось, ведь его супруга Яна Рудковская в интервью Евгении Медведевой сказала то же самое:

«Прочитав интервью Тутберидзе, я её зауважала. Она была ноунеймом в спорте. Она не была «прыжковиком», она не прыгала, в отличие от Евгения, ультра-си, у неё не было ни одного титула в спорте, однако она смогла за счёт своего труда, за счёт того, что у неё классная коммуникация, менеджерская составляющая, создать прекрасную команду, где есть человек, который занимается прыжками, человек, который занимается программами. И она всё это менеджерит, прости за выражение, всех «держит за яйца». И они все работают, как и она».

Сомнения возникли и у олимпийской чемпионки с Украины Оксаны Баюл и её тренера Валентина Николаева.

Первая в беседе с «Московским комсомольцем» уточнила:

«Меня тренер всегда берёг. Сейчас Этери старается построить своё шоу «Чемпионы на льду» так, чтобы в нём выступали её спортсменки. Получается, она будет зарабатывать и как продюсер, и как тренер. Как-то это неправильно, на мой взгляд. Это разные профессии. Тренер не должен быть твоим менеджером».

Николаев же был более категоричен:

«Тутберидзе — жёсткий генеральный менеджер, она не является тренером высочайшего класса. При ней работает Серёжа Дудаков — очень грамотный технический тренер. Этери выстроила у себя дисциплину жёсткую, ни влево, ни вправо, вот и всё», — приводит его слова Sport24.

Штаб Тутберидзе прошёл медиатрансформацию

Главная претензия к Тутберидзе в том, что она не ставит технику, программы сама, а руководит этим процессом. С одной стороны, даже если это так, это не является чем-то неприемлемым, ведь результаты остаются высокими, с другой — это не совсем точное замечание. В первые годы Этери работала самостоятельно, уделяя больше личного времени ученикам. В связи с увеличением количества подопечных, включаться в работу у главы «Хрустального» стало меньше возможностей. И на этом можно было бы прекратить дискуссию, если бы не одно обстоятельство — штаб Тутберидзе и правда претерпел сильные изменения.

В период отстранения от международных стартов поклонники команды Этери заметили некоторую трансформацию — наставница стала более открытой для медиапроектов и, наоборот, закрытой — для посещения соревнований мелкого масштаба. Это породило слухи, что фокус внимания Тутберидзе сместился со спортивной составляющей, а значит, и тезис о том, что она «не тренер, а менеджер» стал иметь под собой некое основание.

Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз Фото: РИА Новости

Ещё пару лет назад представить Тутберидзе, дающей большие подробные интервью, было сложно. Этери хранила молчание, обосновывая это тем, что работа на льду для неё приоритет. Теперь же специалист регулярно отвевает на вопросы журналистов Okko и снимается в сериале-биографии «Метод Тутберидзе». Кроме того, она ходит на фотосессии в модные журналы и продолжает быть ведущей проекта «Большие девочки». Много времени уделяет глава «Хрустального» и собственному ледовому шоу.

По её примеру построением своего бренда занялся и Даниил Глейхенгауз, который стал часто появляться на комментаторской позиции, в аналитических студиях спортивных проектов. Заговорил также Сергей Дудаков! Он до последнего был непубличным тренером, но, видимо, теперь мы увидим его в новом амплуа, а также погрузимся в закулисье его работы.

Перемены есть и в спортивных результатах?

Сам по себе рост медийности штаба Тутберидзе не должен вызывать негативных эмоций — источник повышения заработка у всех фигуристов и их тренеров плюс-минус одинаковый, однако не может не быть опасений, что наплыв новых проектов за пределами льда не отразится на спортивных результатах группы.

Если быть до конца откровенными, то это уже происходит. Воспитанники «Хрустального» не выглядят непоколебимыми на соревнованиях. Кроме того, среди них пока нет чемпионов-личностей. Даже у Аделии Петросян с этим есть трудности, не говоря уже о юных звёздочках, которые только формируют свой авторитет в мире спорта.

Возможно, мотивация в период бана притихла не только у спортсменов… И тогда остаётся только надеяться, что допуск российских фигуристов всё-таки случится, ведь что может быть лучше громкого возвращения на международную арену после всех испытаний?