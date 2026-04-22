Мы едва не потеряли лучшую пару в мире! Почему Россия осталась без главного вида на ОИ?

На Олимпиаде в Милане Россия лишилась даже шанса на медали в самом приоритетном для себя виде фигурного катания – Анастасия Мишина и Александр Галлямов были забанены, запасные Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в итоге тоже никуда не поехали.

Саша в новом интервью рассказала, как разбилась её мечта. Это едва не поставило крест на её карьере, однако она нашла в себе силы двигаться дальше. И теперь их пара — лучшая в России, а заочно — и в мире.

«Всех хотелось очень сильно послать»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский известны тем, что часто эмоционально реагируют на разные события в своей жизни. Порой это возвращалось им, причём не самым приятным образом. Тогда Саша и Дима начали работать над собой, стараясь избегать острых высказываний. Но новое интервью партнёрши Okko не входит в их число. Бойкова честно поделилась своим видением ситуации с недопуском российских пар до олимпийского отбора в прошлом году.

Недавно мы писали, что спортивные пары — единственная дисциплина, где преимущество наших атлетов неоспоримо, и, будь в Милане представители нашей страны, это было бы выражено в цифрах и достоинстве полученных наград. Однако ни Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым, ни Александры Бойковой с Дмитрием Козловским на Играх не оказалось.

В интервью Бойкова рассказала, как произошло оповещение, что они не смогут поехать на Олимпиаду, а также отметила, что о серьёзности травмы Галлямова (из-за которой, в частности, его пара могла не принять участие в главном турнире четырёхлетия или показать неудовлетворительные результаты в случае допуска ISU) все знали, но замену сделать не удалось.

«Мы вообще узнали, что не едем на Олимпийские игры, будучи в отпуске. Был выслан документ, в котором указывались основные и запасные спортсмены. К маю мы все знали, что у Саши Галлямова очень серьёзная травма и, скорее всего, он не сможет восстановиться к сентябрю, то есть к отборочному турниру в Пекине.

В отпуске, я помню, что это было 13 мая, сижу, ужинаю. Хотелось бы сказать, что сижу в бассейне, пью джус, но нет, это был ужин уже. Раздаётся звонок от Александра Ильича Когана. И на связи был Антон Тариэльевич Сихарулидзе, Елена Анатольевна Чайковская, может быть, кто-то ещё, не помню.

Тогда вот появились эти списки, я просто сразу же написала Александру Ильичу, спросила: «А пары появятся чуть позже или что происходит?» Сразу же появился этот звонок. И первая фраза: «Ребят, ну вы никуда не едете». И тишина. Честно, в этот момент мне всех хотелось очень сильно послать. Сказать: как это возможно, почему?

Нам, конечно, никто ситуацию особо не объяснил, однако, как я поняла, это моё предположение, из-за того, что не было такой огласки в СМИ про травму Саши, в ISU решили, что какие-то игры подковёрные идут в замене главных номеров. И решили отказать в замене по травме. То есть там была возможна замена. Но почему-то вот так получилось, что в итоге не получилось ничего».

Не получилось ничего — так можно было бы описать всё происходящее на Олимпиаде. Помочь Петру Гуменнику разобраться с правами на музыку, чтобы он смог показать лучший прокат? Не получилось. Защитить и отстоять Александру Степанову и Ивана Букина, которых второй раз банят без объяснений? Не получилось. Провести замену одной прекрасной пары на другую, чтобы получить какой-то шанс на медаль? Не получилось.

При этом Саша может лишь высказывать свои предположения, поскольку «никто ситуацию особо не объяснил». К сожалению, реальность такова, что чиновники продолжают прятаться за обтекаемыми фразами, не информируя ни спортсменов с тренерами, ни общественность — возможно, и сами международные организации, от которых зависит будущее российского фигурного катания, тоже.

«А что я здесь делаю, зачем оставаться?»

Последствия катастрофические. Отсутствие медалей — лишь половина беды. Подобная безалаберность едва не лишила нашу сборную сильнейшей пары. Саша призналась, что после получения новостей задумалась о завершении карьеры.

«Конечно, отпуск был омрачён. Вечер я точно рыдала. Потом на следующий день была как-то очень сильно опустошена, и вот в тот момент я правда думала: ну вот, а что я здесь делаю, собственно говоря? Ну, типа, а зачем мне оставаться в спорте? Вот ради чего? У меня нет Олимпиады, у меня нет международных соревнований, я уже четыре года езжу по городам России. Да, это всё классно, выступаю, радую зрителей, но спорт в моей жизни не выполняет самые важные функции именно для меня.

То есть я не получаю титулов, не оставляю своё имя в истории. Для меня спорт — это про возможность оставить своё имя в истории. Этого всего не происходит. И в этот момент я подумала: «Ну хорошо, Саш, вот ты сейчас закончишь и чем займёшься?» Да, у меня есть образование журналиста. Но кому я сдалась без титула чемпионки мира, олимпийской чемпионки? Понимаю, что мне придётся проделать очень-очень большой путь».

Не решённый до сих пор вопрос о допуске наших атлетов влияет на их мотивацию, и бо́льшая часть ответственности лежит на Федерации фигурного катания на коньках России, которая, судя по её заявлениям, пока находится в пассивной позиции, ожидая вердикта от ISU, а не пытается воздействовать на организацию.

«У нас преимущество в скорости и лёгкости»

На момент отказа Бойкова и Козловский заслуженно носили звание второй пары России — всё-таки Мишина и Галлямов показывали высочайший уровень, но затем у партнёра случилась травма, и наступил закономерный спад, а вот их конкуренты воспряли духом. Саша и Дима, поборов желание всё бросить, круто перезапустили карьеру — образовали мощный тандем со Станиславом Морозовым, добились желаемого результата с четверным выбросом и выиграли все главные турниры в сезоне. А что, если бы они ушли?..

Сейчас у России не было бы пары, которая в случае возвращения на международную арену смогла бы с наскока взять золото и завоевать необходимые квоты. При всём уважении к Насте и Саше, пока они ещё восстанавливают былую форму, налаживают психологические процессы — под давлением от первого за четыре года выступления на «мире» ждать 100-процентного результата было бы очень смело. А вот Саша и Дима, кажется, чувствуют себя королями ситуации: они в отличном состоянии – физическом и моральном, у них есть козырь в виде квада, да и соперников не так много. Уход японцев Рики Миуры и Рюити Кихары сыграл им на руку, а с оставшимися парами, по словам Бойковой, они способны справиться даже без ультра-си.

«Я бы назвала, на самом деле, две пары. Это Никита [Володин] с Минервой [Фабьенне Хазе] и Настя [Метёлкина] с Лукой [Берулавой]. На мой взгляд, это сейчас две достаточно равные пары, которые соревнуются между собой — кто лучше откатает, тот и будет первый. Наверняка, когда мы будем возвращаться на международную арену, будем соревноваться тоже с этими дуэтами.

Рику Миура и Рюити Кихара завершили карьеру, а вот вице-чемпионы и бронзовые медалисты ОИ остаются в топе Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Если четверного выброса не будет, то с ними соревноваться будет сложно? Нет. Я считаю, что у всех равный контент, но у нас, например, больше скорость. Сложно, конечно, по трансляции сказать, однако с Настей и Лукой мы катались непосредственно в Перми, а Никиту с Минервой я, по-моему, видела в Сочи. Не помню уже, но тоже на сборах. И могу сказать, что у нас преимущество в скорости, в лёгкости исполнения элементов», —отметила фигуристка.

Поспорить с этим трудно. Настрой у Саши и Димы, очевидно, боевой, несмотря на всё, что уже случилось. Остаётся только надеяться, что в этот раз чиновники не ударят в грязь лицом и в июне ISU примет положительное решение относительно российских фигуристов.