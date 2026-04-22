Анализируем, как для Софьи сложился сезон после переезда из Москвы в Санкт-Петербург.

Как изменилась Муравьёва за год у Мишина? Тройного акселя пока нет, но есть другие плюсы

Уже год российская одиночница Софья Муравьёва тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Николаевича Мишина. Её переход после пяти лет в академии «Ангелы Плющенко» всколыхнул межсезонье – очень неожиданным и рискованным поначалу казалось это решение.

Что приобрела фигуристка от этого сотрудничества и в чём ещё предстоит прогрессировать? Подводим итоги первого сезона Софьи в Санкт-Петербурге.

Новые программы – очевидный плюс

Принято считать, что Алексей Мишин – это в первую очередь специалист по прыжкам, но в его группе Софья Муравьёва после перехода добавила по части постановок. Софья поработала с новыми для себя хореографами: Илья Авербух поставил короткую программу, Бенуа Ришо – произвольную.

«Кармен» поначалу казалась слишком банальным выбором, однако Муравьёва представила очень взрослую, самобытную программу – это проявилось и в костюме, и в пластике, и в том, как фигуристка обращалась с деталями, работала над взглядом. «Прекрасный пример того, как знаменитое произведение может быть прочитано по-новому», – так о программе Софьи высказывался хореограф Николай Морошкин.

Софья Муравьёва в короткой программе «Кармен» Фото: РИА Новости

«У неё очень интересные программы, а это не только постановка, но и работа над вкатыванием, соединительные связки. Конечно, она весь сезон пыталась сделать тройной аксель, однако реально до старта он не дошёл – не было готовности выполнять его на соревнованиях. А так Муравьёва каталась очень интересно лицом и подачей. У неё был яркий стиль в этом сезоне», – отметила Татьяна Мишина.

Блестящим по визуалу получился показательный номер на «Русском вызове», где Муравьёва предстала в образе Венеры Милосской. «Мне кажется, это какая-то совершенно другая Мура. Мы привыкли к исполнительной, ответственной девочке, которая всегда Мура – а этот образ получился хорошо и на другом уровне», – высказалась в интервью «Чемпионату» хореограф Елизавета Навиславская, идея превратить Софью в статую как раз принадлежала ей.

Быть ли вновь тройному акселю?

Основные проблемы, с которыми сталкивалась фигуристка по ходу этого сезона – потери во второй половине программы. Особенно остро это сказалось на результате в финале Гран-при в Челябинске, где Софье не хватило двух сотых балла до пьедестала. После короткой программы Муравьёва шла в тройке лидеров, первая половина произвольной складывалась хорошо, а вот во второй – обидная галка на тройном тулупе в каскаде и потери уровней на непрыжковых элементах. Потеряй Соня хотя бы на один уровень меньше…

При этом нет такого, что произвольная из раза в раз складывалась плохо – на чемпионате России благодаря добротному прокату Муравьёва вошла в топ-5. Хорошие прокаты Софья показала и на чемпионате Санкт-Петербурга, впервые с ноября 2023 года взяв золото. Но и промахов тоже хватало: в Казани Муравьёва осталась без хореосеквенции, произвольная в Омске завершилась падением на дорожке шагов.

Произвольная от Бенуа Ришо иногда помогала Софье подниматься в таблице, а иногда сильно подводила Фото: РИА Новости

Многие отмечали, что к Мишину Муравьёва переходит за возвращением тройного акселя, но в этом сезоне Софья пока не вставляла этот прыжок в программы. Были попытки вернуть аксель на чемпионате России по прыжкам, однако они закончились неудачно. При этом тройной аксель как таковой не был нужен Соне в этом сезоне – она могла брать медали и без ультра-си, причём это касается даже главных стартов. Компонентная часть у Муравьёвой очень хорошая – если прибавить к этому чистые прокаты, то придут и пьедесталы.

Сам Алексей Николаевич смотрит на ситуацию скорее позитивно. После чемпионата России, где его ученица стала пятой, он подчеркнул – сотрудничество только началось.

«Могу сказать, что по сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России – позитивный. Нам предстоит ещё очень много большой работы над усложнением контента. Этот процесс не завершён».

В яму после смены города, привычной обстановки и тренерского коллектива Муравьёва не угодила: она слегка просела по баллам в самом начале, однако ситуацию удалось поправить к чемпионату России, так что фигуристка сохранила место в сборной. Перспективы роста результатов есть — посмотрим, получится ли продемонстрировать это в новом олимпийском цикле.