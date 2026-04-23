Олимпийские флешбэки и перерождение Трусовой. Чем удивило новое шоу Тутберидзе в Москве?

В Москве отгремели сразу два шоу команды Этери Тутберидзе за один день! В будни ледовое шоу в столице смогло дважды собрать огромную арену, и если на дневном отделении в зале ещё виднелись свободные места, то вечером состоялся полный аншлаг.

«Чемпионат» рассказывает, как прошли выступления «Чемпионов на льду» в «Мегаспорте».

Обычно тур «Чемпионов на льду» даёт возможность по-новому посмотреть на соревновательные программы участников. Фигуристы могут не зацикливаться на прыжках, на уровнях элементов и кататься эффектно, зажигать публику. Но и про ультра-си спортсмены не забывают – Алиса Двоеглазова сделала четверной тулуп, Арсению Федотову покорился ещё и четверной сальхов. Андрей Мозалёв в прокате короткой «Everybody» заходил на четверной тулуп и тройной аксель, а позднее признался: исполнение ультра-си на шоу в его случае – инициатива Этери Георгиевны.

Пётр Гуменник продолжает шокировать своей физической формой: в олимпийском «Парфюмере» он делает и четверной флип, и четверной лутц, и тройной аксель. Напомним, в сезон Гуменник входил уже в конце августа – начале сентября, а сейчас на дворе апрель, и старшие квады всё ещё на месте. Без олимпийской короткой от Аделии Петросян тоже не обошлось – зажигательный «Майкл Джексон» отлично подходит для шоу. Евгений Семененко привёз в Москву программу под Nirvana – как объяснил потом Даниил Глейхенгауз, произвольную его авторства не успели подрезать и переделать в показательный номер, поэтому сделали выбор в пользу зажигательной короткой.

Аделия Петросян на шоу Тутберидзе в программе «Майкл Джексон» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возвращение Александры Трусовой к ультра-си – ещё одна из интриг тура. В «Мегаспорте» четверной лутц покорился фигуристке на прыжковом батле, в программе же, к сожалению, произошли осечки. Но сам факт наличия ультра-си через восемь месяцев после рождения ребёнка – это что-то запредельное.

Этого же мнения придерживается Даниил Глейхенгауз: «Саша сразу сказала, что она в одном из номеров хочет прыгать четверной лутц, поэтому первый номер ставили с акцентом на четверной. Были и удачные, и неудачные попытки, всегда самое сложное – сделать в номере, в акцент, с волнением. Но то количество попыток, которые она делает и продолжает делать, поражает. На каждом батле она прыгает лутц и чаще всего аксель. Так никто не делал».

Номер Саши во втором отделении – это буквально её перерождение. Начиная с образа легендарной «Круэллы» фигуристка обретает новую себя, ту, кто она сейчас на самом деле – любящая жена и мама, в жизни у которой «Всё на своих местах». На экранах во время номера Саши показывают нарезку милых моментов с её семьёй, а в конце на льду появляется Макар Игнатов с сыном Мишей.

Много новых номеров участники шоу сделали под актуальные хиты. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский жгли «Пожары» от Xolidayboy, Саша Трусова каталась под Мари Краймбрери, Макар Игнатов открывал оба шоу под песню Вани Дмитриенко – кстати, эту программу фигурист поставил себе сам! Тёплый приём получила и «Батарейка» Андрея Мозалёва: Максим Траньков на объявлении фигуриста призвал зрителей подпевать знакомым строчкам.

Что показала «старая гвардия» команды Тутберидзе? Евгения Медведева выступила с эксцентричным номером под песню Глюкозы «Невеста» – как потом рассказала фигуристка, в этой идее они совпали с тренерским штабом на 100%. Песня идеально подходит нынешнему статусу Медведевой, а в самом начале постановки Евгении дарит букет её настоящий жених – танцор Ильдар Гайнутдинов. Алина Загитова вспомнила свою последнюю в карьере произвольную программу «Клеопатра», переделав её в показательный номер. Фигуристку на лёд вынесли па́рники Дмитрий Козловский и Владимир Морозов – как и полагается царице Египта.

Евгения Медведева на шоу Тутберидзе в костюме невесты Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Приглашённая звезда Елизавета Туктамышева показала два разноплановых номера – в первом отделении драматичную историю под кавер на «Танцы на стёклах», а во втором – нежную программу «Аллилуйя», ей Лиза прощалась со своей соревновательной карьерой на чемпионате России в минувшем декабре.

Закрывал второе отделение совместный номер Аделии Петросян и Петра Гуменника. После того как на Олимпиаде всё-таки не случилось показательного с Шакирой и Оптимусом Праймом, Даниилу Глейхенгаузу пришла идея сделать программу для российского зрителя. «Музыку такую выбрали, потому что, мне кажется, слова очень подходят к той ситуации, в которой они находятся. Они тоже это прочувствовали», – отметил хореограф. Аделия и Пётр катаются под кавер на песню «Нас бьют, мы летаем».

На прыжковом батле по окончании шоу фигуристы удивили обилием четверных прыжков – помимо уже упомянутых квадов Александры Трусовой, Андрей Мозалёв собрал четверной лутц, Пётр Гуменник поразил россыпью комбинаций с квадами, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрировали четверной выброс! После Москвы гастроли выйдут на финишную прямую: в графике остаются выступления в Казани, Санкт-Петербурге и Астане.