Двукратный чемпион мира может спасти Японию на ОИ. Уно вернётся в спорт — и сразу в танцы?

Завершение четырёхгодичного олимпийского цикла предполагает начало новой работы над формированием сборных во всём мире. Многие страны-лидеры теряют своих ведущих атлетов и приобретают спортсменов, способных войти в топ и улучшить позиции своих коллег в командных турнирах. Процесс это непростой, и порой адаптироваться сразу не получается, тогда происходят «волнообразные спады». Такой как раз эксперты сулят сборной Японии из-за завершения карьеры олимпийских чемпионов Рику Миуры и Рюити Кихары и четырёхкратной чемпионки мира Каори Сакамото, а также сезонной паузы Юмы Кагиямы.

В трёх главных дисциплинах Страна восходящего солнца понесла потери, а что же с четвёртой, в которой, будем откровенны, Япония не блистала в последние годы? А вот в танцах на льду может появиться новый — и неожиданный актив — в лице двукратного чемпиона мира Сёмы Уно.

Ушедший из спорта в 2024 году бывший одиночник был замечен в известной танцевальной академии в Монреале. Он тренировался, отрабатывая твиззлы и поддержки вместе со своей соотечественницей Марин Хондой.

Пока официальной информации о том, возобновят ли оба фигуриста карьеры, образовав новый танцевальный дуэт, не поступало. Напротив, появлялись объявления о втором туре инновационного шоу Сёмы Ice Brave. Однако точных дат, как было в сезоне-2025/2026, у него нет, а значит, можно представить, что Уно и впрямь настроен вернуться и спасти Японию от бесконечных проигрышей в олимпийском команднике из-за отсутствия сильного танцевального дуэта.

Кто такой Сёма Уно?

Тренд на смену дисциплины в последнее время усиливается: в России одиночники переходят в спортивные пары, а вот в Японии есть традиция уходить в танцы на льду. На это влияют стили обеих школ: если у нас исторически делается упор на технику, включая многооборотные прыжки, то у коллег из Страны восходящего солнца на качество владения коньком и хореографическую составляющую. Японские одиночники скорее заблистают в танцах, нежели в парах, где новые элементы вроде тодеса и выброса потребуют определённой сноровки, зато со сложными шагами, твиззлами и поддержками им будет справиться проще, ведь база заложена более чем достойная.

У Сёмы Уно она однозначно есть. Этот фигурист шёл нога в ногу с Юдзуру Ханю, дал стимул к развитию Юме Кагияме и в целом был опасным соперником для мировых лидеров. За свою карьеру одиночника он так и не смог взять золото Олимпиады, но зато пополнил копилку серебром и бронзой. На чемпионате мира же до своего пикового периода урвал два серебра.

Значимым временем стал момент провалов — тот самый спад, который Сёма испытал на своей шкуре. И тогда Уно спасла только глобальная трансформация, произошедшая благодаря сотрудничеству со Стефаном Ламбьелем — специалистом, чей склад ума направлен на развитие пластических и музыкальных навыков. Технические, к слову, у японца были и до — рекорд с первым квад-флипом на соревнованиях принадлежит как раз ему.

Сёма Уно зарекомендовал себя как совершенно универсальный боец. Ошибочно полагать, что фигурист был органичен только в классике. Да, за годы его выступлений чаще мелькали лирические композиции известных авторов — Баха, Бетховена, Равеля, Вивальди, Пьяццолы, Пуччини, но фигурист экспериментировал, в том числе в показательных, с Джексоном, The Beatles и Led Zeppelin. Он прошёл школу Матико Ямады и Михоко Хигути, впитал в себя знания Стефана Ламбьеля, распробовал стиль Ше-Линн Бурн и Дэвида Уилсона и — обратите внимание — в последние три года поработал с японским танцором Кэндзи Миямото. Ассортимент тем у Уно огромен — от классической интерпретации «Турандот» до наведшего шума «Болеро».

С таким бэкграундом при усиленных тренировках Сёма в сжатые сроки может выйти на тот уровень, который так необходим сборной Японии. Примерно как Сизерон с новой партнёршей, но даже лучше по результату, ведь возвращение Гийома для французов несло куда меньший практический эффект.

Что с танцами в Японии?

У японцев в Милане в очередной раз не получилось взять золото, хотя состав был топовый. И, очевидно, проблема была в отсутствии классного танцевального дуэта.

До Игр доехали Утана Ёсида и Масая Морита, которые выиграли национальный чемпионат, но их квалификация вызвала вопросы, ведь в личный турнир на Олимпиаде они так и не отобрались. Неизвестно, какой результат показали бы Рика Кихира и Синго Нисияма, но первое время этот дуэт с известной экс-одиночницей казался очень перспективным. Четвёртое место на первенстве Японии не дало им поехать в Италию и отыграть тот несчастный один балл, который Япония уступила США.

Утана Ёсида и Масая Морита

Тем не менее сигнал к тому, что Страну восходящего солнца может спасти один одиночник, перешедший в танцы, появился. И если не Кихира, то, может быть, Уно?

По пути Дайсукэ Такахаси

В конце концов, подобная практика у японцев уже была. Перед Играми 2022 года второе рождение в спорте случилось у Дайсукэ Такахаси. В каком-то смысле он предшественник Сёмы. Чемпион мира и призёр Олимпиады в одиночном катании, фигурист с прекрасными запоминающимися программами, выделяющийся прежде всего качеством исполнения хореографических элементов. Он встал в пару с Каной Мурамото и сразу же заявил о своих притязаниях — технически дуэт был близок к Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Путёвки в Пекин Такахаси лишился из-за обидной ошибки — на отборочном чемпионате Японии в короткой программе Дайсукэ упал на дорожке шагов и заодно сбил партнёршу, что негативно отразилось на их оценках. И если смотреть объективно, то на состояние фигуриста серьёзно повлиял его возраст — в 36 лет выступать на крупных соревнованиях сложно.

Уно на десяток с лишним лет моложе, и ему стоит попробовать.