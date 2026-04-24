Чемпион ОИ Сизерон с новой партнёршей или Степанова/Букин? Выбираем лучших танцоров сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам олимпийского сезона в фигурном катании. Среди всех дисциплин нам осталось обсудить только танцевальные дуэты. Несмотря на то что россияне и иностранцы не пересекались на соревнованиях весь прошедший олимпийский цикл, сравнения их мастерства от разных спикеров доносится до нас постоянно.
Так, даже в нынешнем сезоне топ-пары России получали баллы, равные баллам главных пар мировой арены. К примеру, Александра Степанова и Иван Букин на наших стартах получали оценки, превосходящие третье место на Олимпиаде в Милане, а Василиса Кагановская/Максим Некрасов с их баллами легко ворвались бы в топ-5 Игр.
Тренер Александр Жулин вообще заявлял, что его подопечные готовы бороться с Лоранс Фурнье Бодри и Сизероном. Правда, тренер назвал французский дуэт более гениальным, поэтому признал, что россиянам было бы трудно их обойти. При этом специалист заключил, что обыгрывать Чок/Бэйтс, Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри Степанова и Букин должны (то есть, по его логике, россияне могли претендовать на второе место ОИ-2026).
Пришло время и нам разобраться в этих сложных перипетиях танцевального мира!
Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон
Дуэт провёл всего первый совместный сезон, но сразу замахнулся на самые высокие результаты! За этот год французы выиграли два этапа Гран-при ISU, чемпионат Европы и мира. Единственная осечка – проигрыш в финале Гран-при ISU, который произошёл из-за падения партнёрши, зацепившейся за своё же платье. Но что эта потеря стоит на фоне их последующей победы на Олимпиаде в Милане? Ничего. Катаясь вместе меньше года, эти танцоры выиграли главную награду в фигурном катании, но самое главное – им удалось обойти так называемую «очередь», доказав её несостоятельность. Своими яркими действиями и неожиданными для многих победами французы показали, что танцы на льду отныне должны и будут двигаться совершенно другим путём.
Александра Степанова и Иван Букин
Первый номер российской сборной всё-таки вышел в сезон-2025/2026, несмотря на отказ в предоставлении нейтрального статуса и отсутствие возможности участвовать в Играх в Милане. Даже это не смутило пару – они сразу заявили, что планируют кататься до Олимпиады-2030, где надеются навязать борьбу мировым топ-парам. Правда, пропустить сезон-другой и потом снова вернуться у Саши и Вани, как это ранее сделал Сизерон, уже не получится. Допуск на международку всё ближе, а догоняющие молодые пары – всё сильнее. И чтобы оставаться в лице федерации первым номером, дуэту уже будет мало просто хорошо кататься. Им надо будет постоянно развиваться в скольжении, ставить действительно яркие программы, изучать новые элементы. И на это весь прошедший сезон паре всячески указывают судьи, которые хоть и ставят Степановой и Букину заоблачные баллы, одновременно с этим всё ближе подтягивают к ним более молодые пары.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
Танцоры проводят второй совместный сезон и всё ещё не перестают удивлять и публику, и судей. В ситуации, когда Лиза и Дарио должны бороться за то, чтобы окончательно стать третьим номером сборной, им нельзя было ошибаться ни в постановках, ни в своих выступлениях. И если с первым ребята справились на «ура», поставив две абсолютно разные, но обе очень яркие программы, то второй компонент слегка их подвёл. Танцоры ошибались на каждом старте первой части сезона, поэтому часто даже не попадали в призы. Однако как истинные спортсмены Пасечник и Чиризано собрались именно на главном старте года – чемпионате России. Выдав два проката жизни, пара впервые в карьере в таком составе заехала на подиум и получила заветную бронзовую медаль.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Наибольшего прогресса за прошедший сезон в России добился именно этот молодой дуэт. Конечно, их уже давно воспринимают второй парой страны, но в нынешнем сезоне они сами явно поставили для себя цель замахнуться на большее – на первую строчку. Для этого Василиса и Максим, к примеру, единственными из наших танцоров поставили произвольную программу у известного французского хореографа Бенуа Ришо, а в ритм-танце показали уникальные образы под The Prodigy и Massive Attack. Все наработки хоть и не помогли им добраться до заветной цели (так как Кагановская и Некрасов ни разу не обогнали Степанову и Букина), в любом случае были полезными. Дуэт показывал самый большой прирост в баллах по сезону и по сравнению с прошлым годом подобрался к лидерам буквально вплотную. Кроме того, они единственными в своей дисциплине даже отправились на шоу в Италию – первое шоу в Европе с участием российских фигуристов с 2022 года – и ощутили большую поддержку от международной публики. При отсутствии нейтрального статуса у нынешних лидеров это может быть козырем в рукаве Василисы и Максима при выходе на международку.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко
Для питерского дуэта нынешний сезон тоже стал одним из самых успешных в карьере. Прекрасно выступая на этапах Гран-при и даже заняв первое место на одном из них, Катя и Женя явно рассчитывали закрепиться в ранге третьей пары страны. Но для этого весь сезон им пришлось бороться с другой парой, у которой были такие же цели – речь о дуэте Пасечник/Чиризано. На чемпионате России пальма первенства осталась за москвичами, а вот на национальном финале Гран-при – за дуэтом из северной столицы. В любом случае, как в одном из интервью сказал сам Устенко, им было важно закрепиться в топе российских пар, ведь всего за несколько лет они прошли путь от людей, останавливающихся за топ-10 ЧР, до тех, кто действительно едет на каждый старт бороться за медали.
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов
Эти ребята давно известны как одни из самых заводных и весёлых в нашей сборной. Сезон-2025/2026 не стал исключением, ведь танцоры подарили зрителям невероятно яркие программы. В произвольной нас ждал прошлогодний, но более выкатанный и модернизированный «Жестокий романс», а в ритм-танце всем зрителям, судьям и даже первым лицам федерации – Елене Чайковской, Антону Сихарулидзе, Александру Когану – было предначертано танцевать под песни Валерия Леонтьева. Всем настолько понравился этот танец, что знаменитому движению Тимура из песни «Казанова» даже посвятили отдельный канал в социальных сетях. Однако важно, что этом сезоне Варваре и Тимуру наконец-то удалось совместить не только внешнюю экспрессию, но и спортивные результаты. Так впервые в своей карьере дуэт выиграл долгожданную медаль Гран-при России.
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс
Опытные американцы считались главной парой прошедшего цикла. Они забрали все чемпионаты мира, многие этапы Гран-при и этапы серии. И долгое время именно американцы воспринимались основными (и единственными) претендентами на золото Олимпиады. Пока не пришли Фурнье Бодри и Сизерон. Неожиданно обойдя их на финале Гран-при, Чок и Бэйтс снова понадеялись на возможность своей победы. Но на Играх всё сразу пошло не по их плану: уже в ритм-танце французы обошли американцев, это же случилось и в произвольном, где первые даже допустили небольшие помарки. После поражения на Олимпиаде мы увидели слёзы Мэдисон и Эвана, снятие с дальнейшего чемпионата мира и последующую пропажу из списков сборной США на следующий сезон. Однако второй парой сезона и лидерами всего цикла в умах зрителей Чок и Бэйтс всё-таки по праву останутся.
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
Канадцы проводят уже не первую Олимпиаду вместе, но именно на Играх в Милане они подошли ближе всего к своей заветной цели – личной медали турнира. На протяжении цикла этот расклад казался возможным, пока монреальская школа, судьи и федерации не начали играть в свои тайные игры, постепенно отодвигая Гиллес и Пуарье от подиумов. Один раз в нынешнем сезоне это даже получилось – канадцы проиграли британцам третье место финала Гран-при. Но на старте в Милане всё вернулось на круги своя: Пайпер и Поль выдали прокаты жизни и с достойным отрывом от четвёртого места взяли заветную бронзу. Свою соревновательную карьеру канадцы закончили на последующем чемпионате мира, где получили серебро. В памяти болельщиков спортсмены остались одним из самых самобытных дуэтов, который никогда не изменял своему стилю, всё время креативил и даже в своём последнем сезоне откатал аж две произвольные программы, созданные на основе своих же культовых постановок разных лет и тем самым достойно попрощавшись с ними.
Лайла Фир и Льюис Гисбон
Британцы на протяжении последних двух лет являлись основным козырем Монреальской танцевальной академии, который должен был постепенно отбирать награды у многих близких по уровню дуэтов и стремиться таким путём добраться до личной медали Олимпиады. Для этого изначально не самому сильному по технике дуэту ставили необычные постановки, рассчитанные на развлечение судей и зрителей. Сначала у Фир и Гибсона это получалось: они брали медали на чемпионатах Европы, финале Гран-при и даже стали бронзовыми призёрами чемпионата мира. Но во второй половине самого главного сезона в своей карьере, когда всё было поставлено на их успех, британцы расклеились. На европейском первенстве, проходившем в их родной Великобритании, дуэт ошибся и улетел на третье место, на чемпионате мира проиграл более молодым американцем и стал четвёртым, а на Играх в Милане вообще укатился на итоговую седьмую позицию. В связи с кардинальными изменениями в тематике танцев на льду в следующем цикле кажется, что для Лайлы и Льюиса сезон-2025/2026 был последней возможностью для получения больших наград.
Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс
Опытному дуэту из Литвы уже почти 10 лет, однако именно сезон-2025/2026 стал для них по-настоящему прорывным. Начав его ещё на отборочном турнире в Пекине, где пара заработала долгожданную квоту на Игры в Милане, литовцы набрали форму раньше всех. Пока многие только входили в сезон, Эллисон и Саулюс уже смогли получить медали на обоих этапах Гран-при и впервые для себя попали в финал серии. В прошедшем сезоне пара обновила рекорды в ритм-танце, произвольном и по сумме двух программ, а также заняла достойные места на всех основных стартах – пятое на чемпионате Европы, седьмое – на мире, шестое – на Олимпиаде.
Эмилеа Зингас и Вадим Колесник
Молодой дуэт до начала сезона воспринимался лишь как четвёртая или даже пятая пара Америки и вряд ли претендовал на покорение больших вершин. Но чехарда с выбором второй и третьей парой страны, которая поедет на Олимпиаду, сыграла им на руку. Удачно выступив на обоих этапах Гран-при, неожиданно попав в финал серии и заняв второе место на национальном первенстве, Эмилеа и Вадим стали быстро восприниматься как вторая пара США. Это сразу изменило восприятие судейской бригадой их дуэта. На Играх-2026 Зингас и Колесник стали пятыми, а на чемпионате мира вообще забрали бронзовую медаль. После ухода из спорта Чок/Бэйтс даже страшно представить, что на свою новую первую пару, Эмилеа и Вадима, поставит американская федерация и каких успехов они смогут добиться уже в следующем сезоне.