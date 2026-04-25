Трусова вернётся с квадом и трикселем, а ISU сократил прыжки. Саша в опасности?

В следующем сезоне одиночники и одиночницы в произвольной программе будут исполнять шесть, а не семь прыжковых элементов. Репрессии ISU, направленные на облегчение технической части, о которых поговаривали давно, наконец настали. А исход этих бесед неизменно сводился к вопросу о том, что произойдёт с позициями российских фигуристов, чьё лидерство на мировой арене достигалось как раз за счёт прыжкового превосходства.

Реакция наших атлетов, действующих и завершивших, а также тренеров и заслуженных экспертов, не заставила себя ждать. И общий тон — резко негативный. Причём высказались не только мужчины, но и женщины с парниками.

Трусова поборется за спорт с квад-лутцем и трикселем

Одна из тех, чьё мнение является авторитетным в данном вопросе, Королева квадов Александра Трусова не изменила себе и напомнила, что считает фигурное катание прежде всего спортом, в котором должны быть многооборотные прыжки:

«Не то чтобы мне обидно. Я буду выступать по тем правилам, которые будут. Единственное, конечно, я считаю, что упрощать программу не надо, потому что это всё-таки спорт. Для меня он остаётся всегда спортом. Понятно, что в фигурном катании есть искусство, но для меня всегда оно останется именно олимпийским видом спорта», — сказала спортсменка, которая вовсю готовится возобновить профессиональную карьеру.

При этом Саша не просто набирает форму, а, кажется, ставит себе цель превзойти свой собственный пик атлетизма. Сейчас Трусова демонстрирует практически безупречный четверной лутц на шоу, а также вполне успешно заходит на тройной аксель, который, напомним, в годы её активных выступлений на соревнованиях не получался.

То есть фигуристка готова преодолевать себя, улучшаться за счёт ультра-си, а тем временем ISU недвусмысленно намекает, что эти усилия будут впустую. Неужели Саша в опасности?

Медведева назвала инициативу ISU «жестью и бредом»

Не хотелось бы нагнетать, но упрощение программ может стать сигналом, что и у мужчин, и у женщин, которые и так мирились с ограничениями, например, с запретом квадов в короткой программе, будет откат назад. И наши фигуристки это чувствуют. Мария Захарова в комментарии изданию «Спорт день за днём» отметила, что относится к реформам негативно:

«Я видела, Женя Медведева тоже высказывалась по этому поводу, и полностью с ней согласна. Она рассказывала, что, когда она выходила, по-моему, только в мастера или каталась по юниорам, мужчины исполняли восемь прыжков. А сейчас количество прыжков начинают сокращать. Я считаю, это не очень хорошо. Если ты мастер спорта, то ты должен доказывать, что можешь не просто минимальное количество прыжков исполнять, а способен на большее. Я бы согласилась даже, если бы нам добавили прыжки, вращение какое-нибудь, но точно не сокращать, поэтому к этому я отношусь очень плохо».

Действительно, двукратная чемпионка мира высказалась довольно резко об инициативе ISU.

«Это жесть. Это что за бред вообще? Давайте три будем делать. А в короткой вообще прыгать не будем», — не сдержала эмоций Евгения Медведева в шоу «Каток».

Новые правила для катальщиков, но они негодуют?

Конечно, есть и полярные мнения, которые, похоже, совпадают с политикой самого ISU — найти баланс между техникой и артистизмом. Алиса Двоеглазова, к примеру, согласилась с тем, что хореографическая составляющая должна занимать отдельное место в постановке программ.

«Мне кажется, это будет развитие для программ в хореографическом плане. В последние два месяца я активно работаю над скольжением, чтобы хорошо сидеть в ногах, катить. Чувствую, что есть прогресс по сравнению с прошлым сезоном», — призналась она.

Таким образом, нововведения будут работать в пользу фигуристов-катальщиков, чьё мастерство на льду заключается в пластичности, музыкальности, умении перевоплощаться и грамотно презентовать идею. Казалось бы, они должны ликовать, но вот Андрей Мозалёв, признанный артист на льду, отреагировал совершенно иначе:

«Очень обидно, что прыжки убирают. Я всегда любил прыгать. Когда первый раз стали убирать прыжки (в 2018 году. — Прим. «Чемпионата»), у нас было восемь прыжков, а у девочек — семь, и тогда шутили: у нас убрали один прыжок, мы теперь все как девочки», — сказал спортсмен после шоу команды Тутберидзе в Москве.

ISU сам уничтожает стандарты качества катания

Стандарты качества в фигурном катании ставятся под сомнение всеми — даже в парных видах. С нового сезона каскады в парном катании ограничат до двух прыжков, грядёт ряд изменений и в других элементах. Александра Бойкова заявила, что хочет «продолжать гнуть свою линию»:

«Хочу, наверное, всё-таки как-то доказывать, что фигурное катание — это спорт в первую очередь. И здесь нужно быть быстрее, выше, сильнее. А для этого нужно усложняться. В плане катания у нас есть небольшое преимущество. Я не говорю о том, что мы сейчас остановимся в развитии. Нет, мы всё равно знаем, над чем надо работать, что ещё можно улучшить, что сделать интереснее, сложнее. Но и про технику не хочется забывать. Я скажу так: наверное, просмотры парного катания в этом сезоне очень поднялись у нас в России. За счёт чего? За счёт нашего четверного выброса», — подвела итог она в интервью Okko.

И, что совсем не удивительно, мнения всех действующих фигуристов поддержали более опытные наставники. Татьяна Тарасова в комментарии «РИА Новости» поделилась, что «поводом для нововведений послужило то, что не только иностранцы, но и все наши спортсмены прыгают четверной даже в короткой программе, и в ISU решили это переделать, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих».

Рафаэль Арутюнян же выразил мысль, что с помощью новых правил спортсмены, имеющие проблемы с техникой, смогут их нивелировать, скрыть.

«Я вижу в новых правилах лазейку, которая позволяет фигуристу отказаться от исполнения наиболее проблемного прыжка. Например, лутца или риттбергера, с которыми действительно у многих возникают проблемы. Каждый из существующих прыжков требует определённого захода и, соответственно, определённого владения коньком — того, что в протоколе называется skating skills. Если спортсмен не умеет прыгать с внешнего ребра, значит, оценка за владение коньком не должна быть у него высокой по определению. Получается, изменения в правилах бьют по технической стороне фигурного катания, примитивизируют его», – сказал он RT.

До перерыва в карьере Александра Трусова всегда делала ставку на максимальную сложность контента в произвольной Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И абсолютно то же самое мнение высказал наш специалист — Сергей Дудаков, что даёт основания полагать, что именно в этом кроется настоящая причина всех реформ.

«Мы с Владом Булычёвым, может, месяц назад обсуждали. На следующий сезон у нас сократили прыжки до шести, появилось хореографическое вращение. Мы говорили и пришли к такому мнению: мы бы сделали, если это касается произвольной программы, шесть прыжков. Аксель, сальхов, тулуп, риттбергер, флип, лутц. И я бы их сделал обязательными в произвольной программе.

Есть ситуация такая: есть любимый прыжок у спортсмена, но есть нелюбимый. У кого-то будет очень хорошо получаться лутц, а вот с тулупом – проблемы. Есть проблема рёбер в флипе, в лутце. И я бы в произвольной программе прописал шесть прыжков обязательных. Чтобы никто не прятался.

Сейчас по нашим правилам, которые действуют, мы можем компенсировать: если я флип не люблю — я его перекрою четверным. То есть можно прекрасно обойтись без этого флипа. Плохое ребро? Пожалуйста, шлифуй, оттачивай мастерство. Сделай, чтобы это было именно внутреннее ребро. Не умеешь четверной? Прыгай тройной или учи четверной. Каскады, может быть, плюс-минус оставил бы так же — два-три», — резюмировал Дудаков в интервью Okko.

По новым правилам Илье Малинину придётся перестраивать контент, чтобы сохранять сложность Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Новые правила способны подарить нам много красочных выступлений, вместе с тем они угрожают фигурному катанию как виду спорта, а значит, те атлеты, которые двигают наш вид вперёд за счёт сложнейших прыжковых элементов, в опасности. Их могут перестать оценивать по достоинству, а ведь эта проблема и так существует — за тот же четверной аксель так и не повысили баллы или же не добавили их за комбинации 3+4, 4+4. И что же произойдёт теперь? Похоже, деградация неизбежна.