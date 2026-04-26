Камиле Валиевой — 20 лет! Чем живёт после возвращения звезда нашей фигурки?

За эти месяцы спортсменка доказала, что камбэк — это действительно её цель, а не просто слова.

В это трудно поверить, но время летит необычайно быстро – Камиле Валиевой исполнилось уже 20 лет! Кажется, ещё совсем недавно она ворвалась в мир фигурного катания со своей «Девочкой на шаре», а к 2026 году про её карьеру уже можно снимать фильм с множеством драматических сюжетных поворотов.

Но фильм снимать пока рано – ведь Камила объявила о продолжении спортивной карьеры, и до точки в её истории ещё очень далеко. Рассказываем, чем занимается фигуристка после возвращения в спорт.

Валиева в 2020 году Валиева в 2026 году

Восстанавливает ультра-си — и пробует вставлять в программы

Валиева сразу же подтвердила, что в её случае слова о возвращении – это не пустой звук. На первом же турнире, в котором фигуристка приняла участие, она приземлила четверной тулуп – причём с первой же попытки! Спустя пару месяцев Камила попыталась приземлить четверной уже в прокате, и до выезда не хватило совсем чуть-чуть. На тренировках постепенно приходит и тройной аксель – его Валиева собрала перед стартом КПК.

В случае Камилы возвращение ультра-си произошло с совершенно новым телом и новым ростом. Тот же тройной аксель Валиева регулярно делала в олимпийском сезоне, когда ей было 15 лет, когда она ещё так не выросла и у неё была совсем другая комплекция – а затем прыжок начал сбоить и пропал. Теперь Камиле уже 20, это совсем другая фигуристка, но прыжки на месте, а физическая форма – на очень высоком уровне. За это можно только поаплодировать.

Камила Валиева делает четверной тулуп на тренировке

Попробует новые образы и переосмысливает хиты

В рамках шоу только за один 2026 год Камила представила россыпь показательных, которые демонстрируют её с разных сторон.

В олимпийском шоу Татьяны Навки все участники вспоминали программы, с которыми выступали на Играх – и Валиева перезапустила своё «Болеро». На шоу Ильи Авербуха накануне дня рождения Камила представила легендарный показательный в образе Уэнсдей, который гремел три года назад.

Были и новые постановки, к примеру, специальный номер для китайской публики на матчах «Шанхайских Драконов»: фигуристку пригласили выступить на играх команды в Шанхае под живое исполнение пианиста Лан Лана. На том же шоу Татьяны Навки фигуристка исполнила новый номер «Прекрасное далёко» – исходя из текста песни, очень символичный для фигуристки.

На «Русском вызове» Камила поработала с Ильёй Авербухом и показала номер под музыку из «Белого ворона». «Это история о прекрасной птице, которая не может лететь со своей стаей, потому что у птицы ранено крыло. Однако неукротимое желание взлететь придаёт ей силы», – отметила Валиева, объясняя сюжет номера.

Даёт мастер-классы для детей

Передача опыта – ещё одна активность Камилы сейчас, с которой она успешно справляется. В феврале фигуристка дала мастер-класс в Санкт-Петербурге на открытом катке, в котором могли поучаствовать все желающие.

Совсем недавно Камила вместе с Марком Кондратюком были в Красноярске – там фигуристы провели занятие для юных спортсменов и даже выступили с показательными номерами.

Впереди межсезонье и активная подготовка к соревновательному периоду, которая пройдёт для Валиевой уже в составе новой команды – в группе Светланы Соколовской. Ждём Камилу в новом сезоне с новыми силами и новыми программами – такая спортсменка необходима нашему фигурному катанию.