«Не могу больше тебя назвать братом». Сыновья Плющенко сцепились из-за отца, но тот молчит

В семье Евгению Плющенко разгорелась нешуточная драма. Его старший сын от первого брака дал откровенное интервью, где признался, что не хочет носить фамилию отца и в целом называть его папой. Признался, что двукратный олимпийский чемпион никак не участвует в его жизни, не платит алименты и ещё всячески мстит своей экс-супруге Марии Ермак. Такой выпад не остался без ответа — за отца вступился Гном Гномыч, уличив сводного брата в желании наживы.

Меж тем родители поссорившихся детей молчат. Что происходит?!

Старший сын Плющенко пожаловался на «поганое отношение»

Гневная отповедь Егора Ермака в интервью Денису Пархоменко началась с того, что старший сын Плющенко устал терпеть «поганое отношение» своего отца и решил рассказать так называемую правду.

«Не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение, очень неприятное. То, что там пишут СМИ, тоже абсолютная неправда. Я нахожусь здесь, просто чтобы расставить всё точки над «и», потому что я устал от лжи, от грязи, потому что, если прямо говорить, обсирают мою семью, меня, маму, дедушку», — поделился Егор.

По его словам, взаимоотношения с отцом у него совершенно не тёплые, и это взаимно. Желания называть Евгения Плющенко своим папой и носить его фамилию у Ермака определённо нет:

«Мне не хочется называть его отцом. Мне не нравится, как ко мне относились и в данный момент относятся. Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, вот его всегда называю папой. Я ему очень благодарен, он очень много всего сделал для меня, и вот он действительно отец. А Женя — это просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня».

Причиной такого отношения стало нежелание двукратного олимпийского чемпиона участвовать в жизни своего старшего сына. Помимо прямого равнодушия, Егор уличил Евгения в некрасивых поступках в отношении его и его мамы, бывшей жены Плющенко Марии Ермак. По словам молодого человека, фигурист не забрал женщину и новорождённого из роддома. В подростковом возрасте, когда мальчик занимался хоккеем, спортсмен не посещал его занятия, хотя находился в одном здании — в «Юбилейном» — это настолько расстраивало Егора, что тот ушёл из спорта.

Ермак мечтал об общении с отцом, но тот игнорировал попытки сблизиться, предпочитая «задаривать» сына:

«Он периодически забирал меня на выходные. Пару раз я приезжал к нему в Москву. Были какие-то встречи, разговоры, но крайне редко, чаще всего это выражалось в финансовом плане, то есть какие-то подарки. Можно купить ребёнка, но любовь получал ли я от отца? Хотелось общения с отцом, хотелось делиться чем-то».

Плющенко не платил алименты и мстил бывшей жене через сына

Много и открыто говорил Егор, хотя были и в его показаниях несостыковки. Пожаловавшись на недостаток родительского внимания, которое пытались заменить деньгами, Ермак обвинил Плющенко в уклонении от алиментов и неготовности обеспечивать сына.

«Были алименты с 2015 года — 100 тысяч рублей, до 18 лет. В 18 лет мне эти алименты прислали на день рождения в виде подарка. Но ещё были договорённости, и они не были выполнены.

У отца есть мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, так как я с детства живу всем этим, увлекаюсь, очень сильно хотел квадроцикл. Он сказал: «Подарю тебе его на 16 лет, отучись на права, скинь мне их фотку, приеду — закажем». Права на квадроцикл есть, квадрик отец не подарил, но подарила мама», — признался Егор, а ещё рассказал, что ему якобы отправляли поношенные вещи от старших детей и говорили: «Носи, что дают».

Когда Ермаку потребовались новые коньки для хоккея, Евгений отказался платить: «Женя сказал: «Не буду ничего покупать, разбирайтесь сами».

Сына обеспечивала в основном его мама, Мария, но даже так спокойной жизни у неё и Егора не было. В своём интервью он обратил внимание, что дистанция в отношениях появилась во многом благодаря обиде Плющенко на экс-жену, соответственно, от него были попытки «насолить» ей. Так, например, фигурист поставил родительский запрет на выезд сына за границу. Ермак предположил, что это было связано с уязвлённой гордостью Евгения в связи с тем, что Мария дала Егору свою фамилию.

«Это некрасиво, унизительно. То, что происходит между взрослыми, должны решать взрослые. Как-то раз приезжал к нему разговаривать, спросил, почему он со мной не общается и у нас такие отношения. Мне не нужны дорогие подарки, просто хотелось общаться с отцом. Он сказал: «У меня обида на твою маму». А на тот момент мне было 16-17 лет. После этого всё более-менее стало на свои места, и больше мы не затрагивали тему», — сказал Ермак, а в конце добавил, что решился на такие откровения, потому что устал от оскорблений своей семьи, и предостерёг Плющенко:

«Надеюсь, в дальнейшем от Жени и Яны не будет никаких статей. Устал от того, что меня караулят у дома журналисты, приходят в университет. Мне это не надо, живу спокойной жизнью, меня всё устраивает. Надеюсь, это всё закончится, будет точка. Если нет, мне есть что сказать ещё и показать этот конверт. Если в дальнейшем будет грязь в адрес моей семьи, придётся открыть конверт».

Гном Гномыч вскрыл правду о сводном брате, уличив во лжи

Угрозы подобного толка в сторону Плющенко, как водится, не остаются без ответа. Правда, отстаивать честь Евгения вызвался не он и даже не его супруга, а сын Саша. Гном Гномыч записал целое видео, где уличил сводного брата во лжи, мол, того регулярно приглашают в гости, дарят дорогие подарки, а сам он не хочет видеться ни с отцом, ни с дедушкой.

«Дорогой Егорушка, скажи, пожалуйста, а почему же ты не рассказал, что до твоего постановочного сюжета с микрофоном ты с папой и со мной договорился встретиться? Мы тебя звали в гримёрку, звали на шоу, на банкет после него. А ты сказал: «Нет, я не пойду».

Егор, когда ты последний раз приезжал в Москву, мама Яна, моя мама подарила последний телефон и компьютер по твоей просьбе? Потому что ты разбил свой телефон. Помнишь такое? Конечно, помнишь…

Я там почитал вообще во всех соцсетях, что мой папа про тебя и твою семью говорил что-то плохое. Это когда вообще было?.. Он, наоборот, говорил, что всегда ждёт и ждал. Когда ты последний раз звонил дедушке Вите, Виктору Васильевичу? Он ждёт всегда от тебя звонка. Я-то живу с ним. А ты когда последний раз звонил?»

Кроме того, Плющенко-младший намекнул на то, что Егор затеял подобное интервью ради наживы.

«Мы с моим братом зарабатываем сами с четырёх лет, постоянно катаемся в шоу. Знаем цену деньгам. А мои старшие братья Коля и Андрей Батурины: у одного красный диплом, у другого — синий. Они магистры, просто выучились и сами зарабатывают деньги. А ты только звонил папе и писал затем, что тебе деньги надо постоянно! Поэтому папа тебе уже не отвечал.

Подожди, а ты сам-то не пробовал заработать? Ты кем в спорте стал? Тебя отец устроил в футбольную команду «Зенит»? Мне кажется, что каждый, наверное, второй человек из тех, кто любит играть в футбол, у них мечта заниматься в «Зените», а ты то хоккей бросишь, то футбол, то бокс. На мотоциклах каждый может гонять. Я тоже умею кататься на мотоциклах, представляешь?

Дорогие друзья, наверное, я сейчас рассказал всю правду. Я теперь не могу больше тебя назвать братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживает фамилию Плющенко тот, кто действительно Плющенко. А ты Ермак», — резко заключил Саша.

Плющенко, Рудковская и Ермак не вмешиваются в разборки детей

Скандал между сыновьями Плющенко из-за отца разгорелся нешуточный. Оба рассказали нелицеприятные подробности о семьях друг друга и выставили это на всеобщее обозрение. Но главным остаётся вопрос, почему не вмешиваются родители. Ни сам Евгений, ни Яна Рудковская, ни Мария Ермак не дали комментариев по ситуации. Меж тем братья ссорятся и вынуждены отстаивать интересы взрослых. Кажется, всё должно быть наоборот.