Гуменнику скучно без квадов на шоу? Закулисье ледового тура Тутберидзе

Ледовый тур команды Этери Тутберидзе почти подошёл к концу – российская часть завершилась, осталось лишь одно выступление в Астане. Команда фигуристов объехала множество регионов, включая Дальний Восток – а в конце не забыла и про столицы.

Делимся наблюдениями с «двойника» в Санкт-Петербурге – некоторые участники раскрыли секреты своих номеров.

На каждом шоу с первым номером выходит Макар Игнатов: после проката он рассказал, что между поездками успел забежать в университет. Фигурист тренируется в Москве, но образование продолжает получать в Петербурге. Время на это было, поскольку чета Игнатовых не взяла в Казань и Петербург маленького сына. Миша был с родителям практически во всех городах тура и даже появлялся на льду, однако на эту поездку сделал перерыв. «Всё-таки тяжеловато, когда много перелётов, в первую очередь ему», – отметил Макар после своего выступления.

Секрет номера Мориса Квителашвили тоже раскрыли. Первый же вопрос, который хочется задать фигуристу после его «Гимнастики» под Высоцкого – не холодно ли ему? В середине проката Мориса каждый раз обливают водой и после этого ещё какое-то время ему надо находиться на льду – и лежать в том числе. Водой фигуриста стараются обливать тёплой, так что практически сразу после выступления фигурист вышел в микст-зону.

Влоги Мориса – ещё одно событие тура, после каждой поездки на своём канале фигурист публикует ролики о гастрольной жизни. Прогулки по городу, посещение разных мест, подготовка к выступлениям: всё это Квителашвили монтирует по дороге из одного города в другой.

Максим Траньков и выполнял роль ведущего, и катался в паре с Татьяной Волосожар. На прокат себя и партнёршу приходилось объявлять самостоятельно, а уже после выступления помогала Александра Бойкова.

Александра Бойкова в полной темноте представляла Татьяну Волосожар и Максима Транькова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Едва ли не теплее всех в Петербурге принимали Петра Гуменника – у него два выхода во втором отделении с небольшим промежутком. Свою олимпийскую короткую программу фигурист катает весь тур без послаблений – и объясняет, что без четверных ему просто скучно: «Я представил, если вдруг с тройными буду катать, решил, что станет скучно, результат будет ясен и понятен. А с четверными не знаешь, что ожидать — возможно, упадёшь, возможно, нет. Так веселее и интереснее».

Один из секретов нового сезона раскрыт – одну из программ Гуменнику вновь поставит Даниил Глейхенгауз. Пётр отметил, что пока обсуждается, короткая это будет или произвольная, но хореограф ещё на шоу в Москве отмечал, что до отпуска ему нужно будет поставить одну произвольную программу. Возможно, речь идёт как раз о Гуменнике.

Народный отклик у зрителей – и даже у работников арены – продолжает находить «Нирвана» Жени Семененко. На дневном шоу яркую дорожку под Smells like teen spirit снимали на видео даже оживившиеся техники у звукового пульта. Под конец сезона выкладываться непросто, но в родном городе это получилось сделать на 100%. Что забавно, следом по программе шло выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского под песню со строчками «Мы снова танцуем, поём под «Нирвану» – и перед своим прокатом Саша и правда подпевала Курту Кобейну.

Каково вообще фигуристам катать «двойники»? Тем, кто собирает в программах ультра-си и катает по два сольных номера, приходится непросто. Дмитрий Козловский, к примеру в каждом шоу выходит на лёд сразу пять раз – в номере-открытии, в двух номерах вместе с Александрой Бойковой, в «Величайшем шоумене» Мориса Квителашвили, а также в начале «Клеопатры» вместе с Владимиром Морозовым выносит Алину Загитову. После выступления Саша и Дима признались, что во многом им тяжело из-за «Пожаров» – очень темповой постановки, которую они катают уже после полноценной короткой программы.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в номере «Пожары» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

На прыжковом батле, конечно, главным событием стали прыжки Александры Игнатовой: днём зрители увидели и четверной лутц, и тройной аксель. Форме Саши остаётся только поаплодировать! Ждём фигуристку совсем скоро уже с соревновательными программами – моргнуть не успеете, как начнётся новый олимпийский цикл.