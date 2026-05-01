«MVP олимпийского сезона? Пётр Гуменник». Интервью с Николаем Угожаевым

Мужское одиночное катание в России продолжает активно развиваться, несмотря на отстранение. Разнообразные программы, интересный подход к выбору музыки, невероятная сложность контента, которая растёт от сезона к сезону… В этом сезоне Николаю Угожаеву удалось закрепиться в топе и нащупать баланс между технической сложностью и чистотой – всё это вылилось в отличное выступление в финале Гран-при, где он выиграл бронзу.

В беседе с «Чемпионатом» Николай подвёл итоги сезона, поделился впечатлениями от участия в «Русском вызове», оценил изменения в правилах, а также назвал своих претендентов на звание MVP среди фигуристов.

«В больнице сказали ложиться в стационар — и всё. Пять дней там пробыл»

– Этот сезон завершился для тебя преждевременно, пришлось резко сниматься с Кубка Первого канала. Как это всё произошло и долго ли пришлось потом отходить?

– Фурункул появился прямо в пятницу, когда нужно было ехать на тренировку. Врач сборной Алла Юрьевна Пономарёва сказала: «Давай ты в больницу съездишь, там тебе скажут всё точно», а в больнице сказали ложиться в стационар – и всё. Пять дней я там пробыл.

– Оперативных вмешательств не было?

– К счастью, не было, всё антибиотиками обошлось.

– Капитан команды Петербурга Евгений Устенко очень тепло тебя поддержал, и потом так сложилось, что ты оказался у них с Катей Мироновой в номере на «Русском вызове». Как бы ты описал этот опыт?

– После того как выложили списки участников, Женя мне позвонил и сказал, что передаст трубку тренеру, Елене Николаевне Соколовой. Она спросила: «Коля, готов в «Русском вызове» поучаствовать?». Я согласился. 10 секунд это заняло (улыбается). Потом начались репетиции в академии, всё проходило очень весело. Это хороший опыт, мне понравилось выступать, понравилось, как публика приняла. В целом турнир необычный. Я бы хотел как-нибудь потом и со своим номером выступить.

Николай Угожаев принял участие в номере Екатерины Мироновой и Евгения Устенко на турнире шоу-программ Фото: РИА Новости

– Подавал ли ты заявку в этом году?

– Да, подавал, но её, к сожалению, не приняли.

– Если подводить итоги текущего сезона, какую оценку себе ты бы поставил по шкале от 1 до 10?

– Восемь. Один балл снимаем за чемпионат России и ещё один – за второй чемпионат России, прыжковый. Там я дошёл до полуфинала, хотелось бы в финал, конечно, выйти. Поэтому и минус балл. В целом сезон прошёл лучше, чем предыдущий, результаты на главных стартах лучше, что важно.

– С чем для себя по прошествии времени связываешь тот факт, что не всё получилось на чемпионате России?

– Хотел катать пять четверных, вроде бы нормально получалось, но сейчас думаю, что лучше сразу надо было от них отказаться. Для меня это было более рисково, чем катать с четырьмя. Я ещё зажимался, размышлял, доеду я или не доеду, а четыре четверных гораздо проще по выносливости катать. А по базовой стоимости не сильная просадка, при этом всеми остальными параметрами это компенсируется. Финал Гран-при это показал очень хорошо.

«Перед произвольной программой на финале Гран-при психолог дала напутствие»

– Есть ли какая-то вещь, в которой ты чувствуешь серьёзный прогресс за последний год?

– Во-первых, я начал работать со спортивным психологом Татьяной Свидловой, мне это очень сильно помогло в плане ментальной подготовки к соревнованиям. Скачок произошёл, наверное, в последние два старта, подготовка была не только в плане набора физической формы. В техническом плане тоже стараюсь не стоять на месте, улучшаться во всех возможных аспектах.

– К идее поработать с психологом пришёл сам или это было предложение тренеров?

– Это было наше совместное решение – и я хотел попробовать, и он предложил, вот и начали.

– Если говорить про саму схему подготовки: это просто какие-то точечные занятия перед стартом или же что-то системное?

– Это целенаправленная подготовка в течение сезона, но и какие-то консультации перед стартами тоже есть. Татьяна была на финале Гран-при, перед произвольной программой она дала напутствие, я всё это соблюдал и хорошо прокатал.

– В перерыве между чемпионатом России и финалом Гран-при на вашем катке проводила сборы группа Алексея Горшкова. Удалось ли как-то поработать с ним в это время?

– Поработали недельку над скольжением, Алексей Юрьевич дал достаточно много новых упражнений.

«Контент на следующий сезон понятен. Новую произвольную программу уже поставили»

– Недавно ты выкладывал кадры с концерта musicAeterna, их аранжировка Жан-Филиппа Рамо использована в твоей произвольной программе. Как музыканты вышли на тебя?

– Мне написали их менеджеры, пригласили на концерт послушать их новую программу. Они заметили моё выступление в финале Гран-при, поблагодарили за то, что мы выбрали именно их версию исполнения Рамо. Мне очень понравилось. Теодор Курентзис – очень своеобразный дирижёр, очень эмоциональный.

– За этот сезон не устал от классики?

– Нет, не устал. Как показал последний старт, самый лучший, самый эмоциональный прокат был уже к концу сезона.

– В короткой программе по ходу сезона были изменения, от французского рэпа вернулся к старой постановке под Linkin Park. С новым жанром не получилось найти общий язык?

– Это было полностью моё решение, тренеры его поддержали. Не сказать, что неудачно получилось, просто мне Linkin Park больше по душе. Оставался один полноценный старт, и хотелось прокатать эту программу ещё раз. Решение казалось очень удачным.

– Но в целом такую музыку ты для себя не закрываешь?

– Пока не закрываю.

– На юбилее Алексея Николаевича Мишина ты катал новую программу в испанском стиле, можешь рассказать немного о её создании?

– Ставили полностью с нуля, идея появилась у Валерии Николаевны Чистяковой. Николай Юрьевич [Морошкин] её одобрил, мне тоже понравилось. Сначала работали в зале, потом переносили на лёд. Успели собрать номер ещё до финала Гран-при, но старались работать так, чтобы это не отвлекало от подготовки к турниру. Мне кажется, получился хороший, страстный номер с изюминкой в виде веера. Думаю, можно его оставить как полноценный показательный на будущее.

Николай Угожаев на юбилее Алексея Мишина в Санкт-Петербурге Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– В новом сезоне нас ждут программы по новым правилам, в произвольной ждёт сокращение прыжковых элементов. Как ты к этому относишься?

– В целом мне без разницы, сути это не меняет. Один прыжок нам убирают, но так как новые правила с ойлером, то по баллам будет какая-никакая компенсация, и базовая стоимость сильно не просядет. Три-четыре балла – это вообще не критично. Будет у лидеров условно не 205, а 200 баллов – это небольшая разница.

– Пробовал ли ты на тренировках новый контент, подходящий под правила?

– Контент на следующий сезон понятен, потихоньку накатывается. Произвольную программу уже поставили вместе с Николаем Юрьевичем [Морошкиным] и Валерией Николаевной [Чистяковой], постановка короткой скоро начнётся.

«За последние годы у нас в России резко вырос технический уровень»

– В олимпийском сезоне обычно всегда случается всплеск внимания зрителей – и к нашим ребятам, которые выступали на Играх, и к фигурному катанию в целом. Почувствовал ли ты, что этого внимания действительно стало больше? Или это коснулось только нейтральных атлетов?

– Мне кажется в целом больше внимания стало. Понятно, что у нейтральных атлетов – ещё больше. Но, думаю, и все остальные тоже это почувствовали. Трибуны всегда были заполнены, появилось ещё больше новых фанатов. На всех больших стартах, в которых я участвовал, были полные трибуны – что на этапах Гран-при, что на финале, что на чемпионате России, что на прыжковом турнире.

– В парном катании у нас есть две топ-пары, и молодые дуэты сейчас к ним подбираются, в мужском одиночном за последний сезон выделился в качестве лидера Пётр Гуменник, который будто чуть в другой лиге по результатам. На твой взгляд, не сказывается ли это негативно на развитии вида?

– Конечно, нет. Всё в порядке. Сказывалось ли негативно на японском фигурном катании, что был Юдзуру Ханю? Нет, конечно, было же в то время много других крутых японских фигуристов.

За последние годы у нас в России резко вырос технический уровень – практически все делают по два четверных в короткой программе и три-четыре-пять – в произвольной. В прошлом олимпийском сезоне три четверных – это был максимум, а в последние два года многие стали четыре-пять делать без потери качества.

– Твоё стремление к пяти четверным прыжкам скорее вынужденное из-за этой конкуренции или же наоборот – в первую очередь ты пробовал, потому что чувствуешь в себе силы?

– Влияет совокупность факторов – и конкуренция, и я сам чувствую, что могу.

– Кого из фигуристов ты выбрал бы в качестве MVP прошедшего олимпийского сезона?

– Из российских фигуристов – Пётр Гуменник. И ещё назову Александру Бойкову и Дмитрия Козловского: они выиграли все старты, кроме чемпионата России по прыжкам. Из зарубежных – наверное, если бы не Олимпиада, то Илья Малинин, а так… Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, в первый совместный сезон они выиграли почти всё.