Российские фигуристы на ОИ или возвращение Трусовой и Валиевой? Выбираем событие сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам олимпийского сезона в фигурном катании. Обсудив итоги в конкретных дисциплинах, мы переходим к самому яркому событию сезона. Конечно, для каждого оно своё — в зависимости от любимых спортсменов, программ, видов… Но мы всё равно попытались совместить на первый взгляд несовместимое и охватить всё самое яркое, что случилось с российским и мировым фигурным катанием в сезоне-2025/2026.
Возвращение Трусовой и Валиевой на официальные соревнования
Так получилось, что олимпийский сезон стал периодом настоящих камбэков! В этом году на лёд вернулись две именитые спортсменки, которые всего четыре года назад вместе боролись за медали предыдущей Олимпиады в Пекине. Но после этого обе девушки на время закончили со спортом, правда, по разным причинам. Если Камила Валиева переживала период дисквалификации из-за ситуации с допингом, то Александра Трусова решила сфокусироваться на личной жизни — вышла замуж за Макара Игнатова и родила сына Мишу. А сейчас приблизительно в одно время обе девушки решили вернуться на официальные старты — и вышли на лёд в рамках чемпионата России по прыжкам, после поучаствовали в «Русском вызове», а потом сообщили, что планируют кататься и в следующем году. Валиева уже вовсю прыгает четверной тулуп и тройной аксель, а Александра Трусова — тот же триксель, а также четверные лутц и тулуп. В следующем сезоне нас явно ожидает настоящая битва, которая в том числе позволит в целом поднять упавший за последнее четырёхлетие уровень женского одиночного катания.
Победа Алисы Лью на Олимпиаде и её превращение в кумира миллионов
Главным лидером сборной США по фигурному катанию по итогам Олимпийских игр в Милане стала 20-летняя Алиса Лью. До старта турнира это было сложно предположить, так как американские болельщики надеялись на победу своей страны в мужском одиночном разряде и в танцах на льду. А по факту единственную личную золотую медаль, к которой добавилось ещё и командное золото, принесла именно Лью. В борьбе за верхнюю строчку она, представившая свои лёгкие и драйвовые программы, обошла более техничное и осмысленное катание японки Каори Сакамото. И это сразу сделало Алису звездой соцсетей. Её путь в спорте, на протяжении которого она страдала от требовательного отца, разучивала элементы ультра-си, боролась с весом и РПП, потом закончила с фигурным катанием, а через несколько лет решила вернуться, но только уже на своих условиях — без сверхнагрузки и давления — сделал её кумиром молодёжи. Всего за две недели Олимпиады Лью превратилась из обычной американской фигуристки в звезду мирового масштаба. Она приобрела более 8 млн подписчиков в соцсетях, попала во все тренды, сходила на «Оскар», посетила множество шоу и интервью, встретилась с такими селебрити, как Тейлор Свифт, Дэниэл Рэдклифф. И теперь живёт свою лучшую жизнь уже вне льда.
Неожиданная победа Михаила Шайдорова на Олимпийских играх
Безусловно, одним из самых непредсказуемых событий олимпийского сезона называют проигрыш Ильи Малинина. Но ещё более неожиданным стало то, что вакантное первое место занял Михаил Шайдоров. Фигурист из Казахстана проводил не лучший сезон: обе программы были достаточно неудачными (впоследствии короткую даже пришлось вернуть с прошлого года), последнее место на финале Гран-при, пятое место на слабом по составу чемпионате четырёх континентов. Но в Милане Миша блистательно откатал обе программы, а потом, после полного развала всех мужчин, которые катались после него, сумел с пятого места подняться на итоговое первое. Так Шайдоров в один день стал героем Казахстана. Он принёс стране первое в истории золото и в целом первую медаль зимних Олимпийских игр в фигурном катании. Спортсмена сразу пригласил к себе президент, а после фигуриста сполна одарили машинами и квартирами. Правда, непонятно, будет ли Михаил продолжать свою спортивную карьеру дальше. Однако одно ясно точно — сезон, а точнее, конкретный старт, у Шайдорова получился триумфальным. И повторить это ему будет очень сложно, а скорее, даже невозможно.
Участие российских фигуристов в Олимпийских играх
В прошедшем сезоне случилось долгожданное событие — наши фигуристы съездили на Олимпийские игры. Несмотря на все перипетии — проверки на нейтральный статус, сложности при подготовке, травмы, проблемы с музыкой — наши олимпийцы Аделия Петросян и Пётр Гуменник всё-таки доехали до Игр в Милане — и даже вполне успешно там выступили. Мы все надеялись на медаль Аделии, однако после падения с четверного тулупа фигуристка остановилась на шестом месте. На Пётра была возложена меньшая ответственность из-за высокой конкуренции в дисциплине. Но у мужчин, как всегда, нашлось место для сенсаций — и Гуменник очутился всего в трёх баллах от бронзы. Конечно, сразу рассчитывать на победы россиян было бы неправильно: первые разминки, недостаток лояльности от судей, отсутствие рейтинга и флага. Однако вернуться достойно у наших ребят точно получилось.
Победа Петросян и Гуменника на квалификационном турнире в Пекине
Первым международным турниром после четырёхлетнего отсутствия на международной арене для россиян стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, который в сентябре прошёл в Пекине. Наши будущие олимпийцы Петросян и Гуменник подошли к нему немного в разных кондициях. Пётр подводил свою форму непосредственно к этому старту, успешно исполняя короткую программу с двумя самыми сложными четверными прыжками и произвольную с «пятиквадкой».
А вот Аделия бо́льшую часть межсезонья лечилась от травм. Из-за этого фигуристка даже думала отказаться от участия в пекинском старте, а значит, и от самих Игр. Однако опытная тренерская группа под руководством Этери Тутберидзе сумела грамотно подготовить свою спортсменку. В итоге россияне успешно прошли квалификацию в Китае, заняв первые места в своих дисциплинах. Аделия с прокатом без ультра-си в том числе обошла двух экс-чемпионок Европы — Анастасию Губанову и Луну Хендрикс. Эти победы позволили Петросян и Гуменнику попасть на Олимпийские игры в Милане.
Победа Бойковой и Козловского на чемпионате России с Тутберидзе
Александра и Дмитрий в этом году выиграли свой третий чемпионат России в карьере. В условиях отстранения от международных стартов именно это соревнование является самым важным в году. После нашего скорого возвращения на иностранные турниры Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) явно будет смотреть на его результаты. К тому же именно благодаря этой победе Бойкова с Козловским сравнялись по количеству титулов внутри страны за период отстранения со своими принципиальными соперниками — Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, что тоже, безусловно, является мотивацией для каждой пары в этом сложном и давнем противостоянии. Ну и самое главное — золото чемпионата России стало первым для ребят в новом коллективе. Три года назад ребята перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе, но всё это время оставались лишь с серебром, одно из которых даже чуть не проиграли молодому дуэту. Да и приход в самый известный штаб России именитого специалиста Станислава Морозова, с которым теперь и начали плодотворно работать Саша с Димой, явно пошёл им на пользу. Под его руководством пара выиграла все главные старты в этом сезоне.
Участие российских фигуристов в первом европейском шоу с 2022 года
Россияне были приглашены на шоу Bol on Ice, которое прошло в итальянской Болонье в январе 2026 года. Данное событие знаменательно тем, что это первое появление наших фигуристов на международных мероприятиях с 2022 года. До этого лишь японское шоу Fantasy on Ice проходило с участием наших спортсменов. Правда, уже не действующих — речь об олимпийских чемпионках Алине Загитовой и Анне Щербаковой. В Болонью же приехали призёры последнего чемпионата страны — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Мария Захарова, а также Артём Федорченко. Хедлайнером мероприятия стала самая именитая итальянская фигуристка — Каролина Костнер. Россияне, многие из которых так ни разу и не застали международную арену, заявили, что участие в шоу такого масштаба стало для них глотком свежего воздуха и дало надежду на скорое возвращение на иностранные турниры.
Победа на Олимпиаде Фурнье Бодри и Сизерона в первом совместном сезоне
Для французского танцевального дуэта Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона сезон-2025/2026 стал первым в совместной карьере. Несмотря на талант обоих партнёров, до его начала они вряд ли могли рассчитывать на успех, который на них позднее свалился. Фигуристы взяли оба этапа Гран-при, чемпионаты Франции, Европы, мира, а также Олимпийские игры. Единственной осечкой стал финал Гран-при, который был проигран из-за падения партнёрши, наступившей на собственное же платье. Безусловно, ни одним танцорам в мире за такое время не удавалось повторить подобное. Французы не только вошли в историю (а Гийом вообще стал первым спортсменом, который смог выиграть ОИ с разными партнёршами), но и сделали очень полезную вещь для своей дисциплины — наконец-то разбили понятие «очереди». Благодаря Фурнье Бодри и Сизерону стало понятно, что Международный союз конькобежцев (ISU) меняет свою политику и наконец-то будет судить не имя и наработанный годами статус, а умения конкретных пар.
Семь четверных прыжков в одной программе от Ильи Малинина
Хотя русский американец и не смог взять заветное золото Олимпиады, которое все задолго до её начала повесили ему на шею, он всё равно может записать прошедший сезон себе в актив. Как минимум из-за того, что он снова вписал своё имя в историю. На финале Гран-при ISU Малинин сделал невероятное — исполнил семь четверных прыжков в рамках произвольной программы (в том числе четверной аксель). Конечно, это позволило Илье выиграть турнир с рекордными для себя баллами, но главное — сделало его первым и последним человеком в истории, который смог выкатать такой контент. Совсем недавно международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о радикальном изменении в правилах на будущий сезон: в ПП будет убран седьмой прыжок. Соответственно, Малинин останется последним человеком, кто когда-либо его делал. А также, к сожалению для самого атлета, так никогда и не сможет побить рекорд по сумме двух программ, поставленный несколько лет назад его соотечественником Нэйтаном Ченом. Илье не хватило совсем немного до заветной оценки даже с семью прыжками, так что с шестью добраться до неё будет точно невозможно.
Завершение карьеры Каори Сакамото на победном для себя чемпионате мира
Сезон-2025/2026 мы запомним и из-за того, что именно тогда свою спортивную карьеру завершила именитая японская фигуристка Каори Сакамото. Она была в спорте очень долго, прошла три Олимпиады, множество чемпионатов мира, этапов Гран-при и стала одним из мировых лидеров ещё в момент участия в соревнованиях россиян. Конечно, основные медали Каори выиграла, когда наших спортсменов отстранили от международных стартов. Но это никак не отменяет её талантов. Многие российские фигуристы, хореографы и тренеры отмечали, что нашим атлетам есть чему поучиться у японки — скольжению, мощности катания, презентации. И всё это спортсменка планировала ярко продемонстрировать на главных стартах в последнем сезоне в своей карьере.
Однако, к сожалению, из-за потери одного из каскадов Сакамото лишилась своей личной золотой медали Олимпийских игр. Но реабилитироваться – прежде всего перед самой собой – смогла на последующем чемпионате мира. Там Каори выдала два шикарных проката, получила самые высокие баллы у женщин на ЧМ в истории и стала четырёхкратной чемпионкой мира. После этого завершать карьеру японка может уже не с неприятным осадком после Милана, а с чувством того, что она в этом спорте сделала всё, что должна была.