Жертва насилия экс-партнёра Фурнье Бодри заговорила. Сизерону припомнят слова Пападакис?

К большому сожалению, преступления сексуального характера в фигурном катании не прекращаются. Новые дела заводятся — старые ведутся с переменным успехом. И единственное, что можно сделать в данной ситуации, — предать максимальной огласке каждый случай.

Правда, не всегда это поощряется. Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис попыталась рассказать правду о своих отношениях с экс-партнёром Гийомом Сизероном — и лишилась работы на телевидении. А ведь она не понаслышке знает, каково жертвам насилия, когда нет возможности поведать миру о прожитой несправедливости и боли.

Чтобы признаться в случившемся, нужно иметь много выдержки и смелости. И её оказалось достаточно, чтобы пострадавшая от рук канадского фигуриста, бывшего партнёра Лоранс Фурнье Бодри, Николая Сёренсена заговорила. Американка Эшли Фой спустя почти 15 лет с момента инцидента дала интервью, раскрыла свою личность и поведала, как справлялась с последствиями произошедшего.

«Пришло время переложить позор на насильника»

В 36 лет Фой работает тренером в Нидерландах, а ранее она выступала в танцах на льду за Германию. Эшли молчала о совершённом над ней насилии из-за стыда, а ещё для того, чтобы не допустить помех для правосудия.

«Анонимность во время следствия была крайне важна как для защиты моего психического здоровья, так и для чистоты юридического процесса. Из-за чувства стыда я никогда не планировала раскрывать своё имя. Но моя подруга детства Бриджет Намиотка покончила с собой после того, как подверглась травле за то, что заявила о насилии. Моя подруга Габриэла Пападакис потеряла работу после того, как высказалась.

Этому пора положить конец. Я несла позор за то, что была жестоко изнасилована и едва не убита, в течение 14 лет, и пришло время переложить этот позор на насильника. Мне больше не важно, с какой профессиональной местью я столкнусь. Я больше не в силах выносить, когда люди обсуждают со мной это дело, не зная, что жертва — я, и слушать их мысли по этому поводу», — приводит слова женщины журналистка Кристин Бреннан.

Виновным в совершении преступления является бывший фигурист Николай Сёренсен. Именно его обвинили в 2024 году — тогда имя пострадавшей не разглашалось, но отмечалось, что она молчала об инциденте целых 12 лет. Всё произошло в 2012 году, когда оба спортсмена оказались в одной компании после соревнований в штате Коннектикут, США.

«Он прижал мою ключицу левой рукой, сильно надавил, заставив меня хватать ртом воздух, и прикрыл мой рот правой рукой. Все звуки в этот момент стали практически не слышны, и мне казалось, что я задохнусь под давлением его руки на мою ключицу и грудь. Я прижала руки к его бёдрам, мне было трудно дышать. В этот момент я боялась за свою жизнь и позволила своему телу обмякнуть, пока лежала там, а он меня насиловал», — такие показания дала Фой, подавая жалобу.

В отчёте Эшли также отметила причину, почему не обращалась в правоохранительные органы ранее. Дело в том, что её шокировало интервью Сёренсена, в котором Николай рассуждал о необходимости обеспечения безопасности женщин в спорте. Такое двуличие сподвигло фигуристку заговорить.

Виновного отстранили на шесть лет, а затем сняли санкции

После обращения американки канадца отстранили от соревнований решением ISU. Кроме того, он попал под шестилетний бан от канадского офиса комиссара по добропорядочности в спорте (OSIC), входящего в состав центра по разрешению спортивных споров Канады (SDRCC). Данная организация руководствовалась универсальным кодексом поведения для предотвращения и устранения жестокого обращения в спорте (UCCMS), который Сёренсен подписывал после его введения в 2022 году. Именно это позволило ему найти юридическую лазейку и оспорить дисквалификацию.

Сторона Николая привела аргумент, что на момент подписания документа фигурист правда выступал за Канаду, но в 2012 году у него был датский паспорт — таким образом, правила новой страны тогда он не был обязан выполнять. Апелляционный трибунал (SAT) поддержал решение первой инстанции, указав, что UCCMS действует только после подписания формы согласия и не может применяться к событиям, произошедшим до этого. Арбитр согласился с SAT, подчеркнув, что UCCMS требует явного согласия участника.

Адвокаты спортсмена ухватились за эту деталь и добавили, что их подопечного заставили подписать добровольный онлайн-документв 2024 году — в противном случае он не мог бы принимать участие в предстоящих турнирах. Юристы сформировали заявление, по которому подпись Сёренсена не означает автоматическое согласие с содержимым, поэтому суд, рассмотрев каждый из аргументов, отменил решение об обвинительном вердикте, аннулировав все санкции.

Пападакис обвинила Сизерона в покрывательстве?

Тем временем Фой не собиралась сдаваться — об этом свидетельствовала журналистка Бреннан, отмечавшая, что Эшли также будет оспаривать уже последнюю отмену дисквалификации. Пока же американка сотрудничала с органами, чтобы следствие возобновилось, в медиаполе эту историю раскручивала подруга пострадавшей, олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис. В своей скандальной книге она рассказывала не только про трудные взаимоотношения с экс-партнёром и тренерами, но и про случай с Фой и Сёренсеном.

По словам Габриэлы, и Гийом, и их наставники были в курсе содеянного, а когда фигуристка призналась, что сама хочет подать жалобу по примеру Эшли, Сизерон поставил ей ультиматум: заговорит — и он откажется кататься с ней.

«Меня охватывает настоящая ярость. Та ярость, которую я никогда себе не позволяла испытывать. Меня накрывает всё то, что я не выпускала наружу в моменты, когда сама столкнулась с сексуальным насилием. Меня тошнит от мысли, что я могу оказаться на одной фотографии с N., ассоциироваться с ним, учитывая ту защиту, которую ему продолжает предоставлять академия.

Год назад я призналась Гийому, что подумываю о подаче жалобы на одного из моих обидчиков. Он ответил, что, если я это сделаю, он больше не будет со мной кататься. Тогда я подумала, что это связано с тем, что он не хочет проходить через такой процесс ради сохранения своего психического здоровья. Я уважала его выбор и сдалась. Но теперь я вижу непреодолимую пропасть между нашими ценностями», — писала Пападакис.

Обострилась ситуация, когда стало известно, что после разрыва с Габриэлой новой партнёршей француза стала Лоранс Фурнье Бодри, экс-партнёрша Николая, которую зачастую критиковали за поддержку спортсмена даже после обвинений в насилии.

«Я почувствовала себя преданной. Да, после 20 лет карьеры я решила уйти, но в реальности у меня не было выбора. Наверное, он хотел рассказать мне всё сам. Но, если честно, мне было не так и важно узнать это от него. Я давно махнула рукой на наши отношения и ничего от них не жду», — подвела итог она.

После резких слов Пападакис Сизерон пригрозил ей судом за клевету, ведь в рассказе спортсменки считывалась критика за покрывательство преступления Сёренсена — замалчивание инцидента и сочувствие не жертве, а насильнику. Перед Олимпиадой казалось, что Габриэла просто срывает злость на Гийоме, приукрашивая или вовсе придумывая истории, но, кажется, она говорила правду. Эшли Фой пострадала, а Пападакис потеряла работу, когда захотела поведать об этом. Тем временем Сизерон и Фурнье Бодри молчат. Неужели это и есть справедливость?