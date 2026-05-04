Наши фигуристы бьются о квады зря? В чём главная проблема парного катания прямо сейчас

Дмитрий Козловский не раз за цикл её озвучивал — а в России выросло сразу несколько пар с ультра-си.

Пока в ISU меняют количество прыжков в программе и раздумывают о длине программ, кое-что остаётся неизменным уже два цикла – это стоимость элементов ультра-си в парном катании.

После 2018 года стоимость четверных в парном катании понизили ради повышения качества программ – сейчас рисковать бессмысленно, потому что это не принесёт тебе такого преимущества, как просто чистое исполнение тройных. Но единицы всё же рискуют, двигая спорт вперёд.

«Главная проблема в том, что нужно открыть калитку четверных выбросов и четверных подкруток. Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания», – отметил не так давно Дмитрий Козловский.

«Чемпионат» разбирается, кто из парников в России и за рубежом продолжает рисковать, несмотря ни на что.

Подкрутка — самый популярный элемент ультра-си

За прошедший олимпийский цикл шесть российских пар заходили на четверную подкрутку с разной степенью удачности. Во взрослых этот элемент наиболее стабильно исполняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов – в сезоне-2023/2024 он регулярно стоял у фигуристов в произвольной программе. Но при этом наилучший результат фигуристы показали, отказавшись от ультра-си в пользу более сложного каскада: на Спартакиаде в Магнитогорске эта тактика принесла бронзовую медаль. После пропуска целого года фигуристы пока не возвращались к этому элементу, но не исключают, что в будущем попробуют его снова.

В сезоне-2023/2024 на четверную подкрутку также заходили Таисия Собинина и Денис Ходыкин, а также юниорская пара Анна Кожевникова/Роман Черненко, но, к сожалению, неудачно – судьи отметили попытки лишь на базовый уровень сложности. Обеих пар на данный момент уже не существует.

Сейчас две юниорские пары исполняют четверную подкрутку на постоянной основе – это Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а также Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Шешелева/Карнаухов неоднократно выполняли этот элемент на максимальный четвёртый уровень сложности. При возможном выходе российских юниоров на международный уровень именно Шешелева/Карнаухов становятся первыми претендентами на поездки на международные старты, в прошлом сезоне они выиграли первенство России и финал Гран-при.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выполняют подкрутку Фото: РИА Новости

Также четверную подкрутку активно пытались вставлять в программу юниоры Амелия Шаяхметова и Мартин Бреславский, но этот дуэт после первенства России распался.

Периодически четверная подкрутка проскакивала на чемпионате России по прыжкам. На самом первом таком турнире в 2022 году четверную подкрутку сделали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вспомнили этот элемент Евгения Тарасова и Владимир Морозов: в то время, когда четверные элементы стоили дороже, эта пара постоянно тренировала подкрутку в четыре оборота, показывала элемент на чемпионате мира и на Олимпиаде-2018.

Четверные выбросы сейчас приземляют единицы

Это гораздо более редкий элемент ультра-си в парном катании прямо сейчас, немногие парницы решаются на его изучение и исполнение. К олимпийскому сезону квад-выброс в программе наконец приручили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Первая попытка выброса-сальхова на публике случилась у пары ещё в 2022 году на прыжковом турнире – тогда Саша упала. Спустя несколько месяцев Бойкова/Козловский сделали четверной выброс на прыжковом батле во время шоу Этери Тутберидзе в Москве.

В следующем сезоне фигуристы оттачивали элемент на тренировках и вновь попробовали сделать квад-выброс на чемпионате России по прыжкам, однако их вновь постигла неудача: на риск Александра и Дмитрий пошли в самом финале под счёт таймера, и партнёрша упала.

На шоу весной 2024 года, кстати, всё снова получилось удачно. После хорошей попытки в Ярославле фигуристы обратились к спортивным чиновникам: «Уважаемый ISU. Пожалуйста, могли бы вы рассмотреть возможность поднять стоимость за четверные выбросы? Спортсменка на видео выезжает сложнейший элемент в условиях шоу и плохого освещения, абсолютно без разминки. Нам кажется, что при хорошем освещении и после качественной разминки сделать это будет намного проще».

В сезоне-2024/2025 Бойкова/Козловский впервые вставили четверной выброс в программу. На мемориале Панина-Коломенкина попытка получилась полууспешной: с выброса партнёрша не упала, но на плюс выехать не удалось. А в сезоне-2025/2026 фигуристы уже пошли ва-банк: в каждой своей произвольной программе они заходили на этот элемент, и он наконец начал получаться. За весь олимпийский сезон Александра Бойкова приземлила выброс-сальхов на контрольных прокатах, на этапе Гран-при в Казани и на чемпионате России. На главном старте сезона этот элемент, по сути, стал определяющим – благодаря удачному кваду фигуристы перекрыли ошибки на других элементах.

На юниорском уровне с четверным выбросом-сальховом справлялись Ольга Сабада и Павел Астахов: этот элемент получился у них на первенстве России в Саранске, но увы – не удалось собрать чисто всё остальное и попасть на пьедестал почёта.

Первая попытка четверного выброса на публике в олимпийском сезоне случилась у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – тоже выброс-сальхов. На прыжковом чемпионате в зачёт эта попытка не пошла, но сам факт, что паре удалось на первом же старте сделать ультра-си на публике, заслуживает огромного уважения.

Как дела с ультра-си у зарубежных пар?

На данный момент только китайские фигуристы смотрят в сторону ультра-си. Ученики олимпийского чемпиона Хунбо Чжао – Жуй Го/Ивэнь Чжан – делали четверную подкрутку на третий уровень сложности, но не всегда это помогает выигрывать. В финале Гран-при среди юниоров, к примеру, Го/Чжан выиграли с завидным преимуществом, а на юниорском чемпионате мира после отличной четверной подкрутки развалили прокат полностью и пропустили вперёд пары с «бабочками» и двойными выбросами.

По ходу цикла и другие китайские пары заходили на четверную подкрутку: например, нынешние лидеры взрослой сборной Цзясюань Чжан и Ихан Хуан выполняли элемент на третий уровень сложности, но лучшие их попытки относятся к сезону-2023/2024, когда они катались ещё по юниорам.

Однако в следующем сезоне ситуация может поменяться и на взрослом уровне. Мария Павлова и Алексей Святченко из сборной Венгрии выучили четверной выброс-риттбергер – его ранее на соревнованиях исполняла только пара Юко Кавагути/Александр Смирнов.

Александра Бойкова позитивно отреагировала на ультра-си венгерской пары: «Я очень рада, что они его сделали, потому что это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента, потому что всё больше и больше пар идут на риск и делают это».

Сложно сказать, что может сподвигнуть ISU вновь повысить стоимость четверных элементов у пар. Запрет на сальто пробил один-единственный Адам Сяо Хим Фа – раз за разом на протяжении всего сезона исполняя штрафной на тот момент элемент, француз заставил чиновников пересмотреть правила. Но с парным катанием всё сложнее – эти элементы должны показывать на соревнованиях спортсмены из разных стран. Ведь если с ультра-си на международную арену ворвутся только россияне, давать им дополнительное преимущество в виде повышения стоимости элементов никому не захочется.

После того как Илья Малинин на протяжении всего цикла исполнял четверной аксель, прибавил ли этот сложнейший элемент хоть сколько-нибудь в базовой стоимости? Ни сотой балла.