«Олимпиада — наименее волнующий старт за всю карьеру». Что рассказала Трусова подписчикам?

Русская ракета вышла на связь со своими подписчиками — подготовила видеоролик в формате «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте». В нём Александра ответила на множество актуальных вопросов: о восстановлении после беременности, возвращении на соревнования, Олимпийских играх и изменениях в правилах. На какие-то темы Трусова высказалась достаточно остро — чего только стоит мнение фигуристки о нововведениях в программах! «Чемпионат» собрал самые интересные цитаты спортсменки.

— Как относишься к тому, что люди называют тебя Трусовой?

— Всё равно. Когда спрашивают, как объявить, говорю: «Всё равно».

— Хотела бы сделать сальто на льду?

— Раньше хотела, после Олимпиады даже говорила тренерам, что хочу научиться, но потом мне рассказали страшную историю про человека, который делал сальто и приземлился на голову, и я отложила этот момент, решила, что не буду. Сейчас сальто делают все, и будто не так интересно. Зрелищно, классно, но дополнительный балл не дают. Только если для шоу, не знаю. Может быть, когда-то и захочу… В целом с моим азартом, может быть, и да, но я даже на батуте никогда назад не прыгала. Нет, наверное.

— Пыталась ли сделать пятерной прыжок?

— Да, пыталась. Лутц. И тулуп пробовала на удочке. Пробовала пятерной — четыре с половиной оборота получается. Думаю, если тренировать, то возможно сделать. Я не тренировала, просто по приколу заходила.

— Какое одно правило в современном фигурном катании изменила бы?

— Я бы вообще убрала вращения. Одно, ладно, оставила бы.

— Что думаешь об изменениях в фигурном катании?

— С каждым нововведением фигурное катание становится легче, и большее количество людей может достичь определённых результатов, по сути, не обладая никакими уникальными качествами. У каждого своё [уникальное качество]. Считаю, что это спорт. Но меня в очередной раз захейтят. Спорт определяет слоган «быстрее, выше, сильнее».

Многие говорят о том, что это искусство, да, согласна, умение совместить всё в одно, но вы должны не забывать, что это спорт. Иначе можно тренироваться один раз в неделю, красиво кататься и выигрывать. Для меня это странно. Для меня спорт — это на грани человеческих возможностей.

— Есть ли моменты в фигурном катании, которые изжили себя?

— Есть набор музыки, который часто используют, у нас считается базой, которая всем понравится и будет классно. Соответственно, многие катают одно и то же. Разные постановки, но под одну и ту же музыку. От неё все устали. В принципе, считается, чем музыка более классическая, тем больше нравится судьям.

Мне кажется, нам нужно уходить больше в сторону современных танцев, чтобы развиваться. На мой взгляд, это интереснее. А так, наоборот, вводят и вводят новшества, хотя я считаю, что это отдаляет нас от спорта. Больше похоже на шоу, на балет, где люди просто приходят посмотреть на красивое катание. Не более.

Александра Трусова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Где хотела бы побывать?

— Много где хотела. Недавно попались видео про детей из Африки, сказала, что поедем туда их спасать. Я там не была, но нужно делать прививки, поэтому до этого не дошло. На китов бы посмотрела, но с лодки. Не очень хотела бы с ними плавать. И на китовую акулу. Я вот плавать боюсь, наверное, на неё так не посмотреть, да? Только если под водой.

Вернулась бы с семьёй в Австралию, там другой мир, другая планета. Там, в Японии, очень классно. Думаем поехать на отдых туда, но ещё не решили. В Корею сказала, что мы не поедем, пока не построим дом, потому что там на улицах зоомагазины и эти маленькие собачки. Боюсь, что вернёмся с собачкой и, дай бог, с одной.

— Что было самым сложным при возвращении в спорт?

— Пока не знаю, думаю, чтобы на всё хватало времени. На соревнованиях, мне кажется, я и так особо не умела выступать (улыбается), а сейчас, когда давно не выступала, думаю, сложно будет с волнением справиться. Надеюсь, количество шоу и контент, который на них исполняю, помогут мне справиться с волнением на соревнованиях.

— Переживала перед беременностью за карьеру, боялась ли растерять навыки прыжков?

— Перед — нет. Была уверена, что не растеряю. А вот в конце — да, у меня был такой огромный живот, была +11 кг, в тот момент переживала, что больше никогда не смогу прыгать… Но только в конце, последний месяц.

— Есть методы, чтобы справляться с тревожностью и навязчивыми мыслями перед стартами?

— Нет, не справляюсь до сих пор. Кажется, что в детстве лучше справлялась, чем сейчас. Сейчас даже перед шоу ничего не помогает.

— Чувствуешь ли давление от ожиданий людей перед возвращением на соревновательный лёд?

— Наверное, нет. Я ведь не отвечаю за их ожидания. Может, это грубо, конечно. Не знаю, как получится, поэтому и нет. Всегда волнение перед стартами из-за того, что на меня столько человек смотрит, а я сейчас словно не смогу показать то, что умею. Это, конечно, всегда очень давит.

— Когда планируешь полноценно возвращаться на соревнования?

— Планирую в следующем сезоне.

— Сильно переживала на Олимпийских играх?

— Олимпиада — самый менее волнующий старт за всю карьеру. Особенно короткая [программа], на ней не переживала совсем. Было только огромное желание побыстрее выйти на лёд и побыстрее откатать. Не откатать, а побыстрее побыть на этом льду, потому что ты понимаешь, что это цель всей жизни, и вот она сейчас, хочется выйти. Один из немногих [прокатов], когда я получила удовольствие, это короткая на Олимпиаде. С произвольной сложнее, не то чтобы сильно переживала, но больше, чем за короткую, потому что должно было многое сложиться, чтобы я сделала эти пять четверных.

Илье Малинину, видимо, попроще, всё, не знаю, больше работал (улыбается). Мне нужна была большая концентрация, хорошее самочувствие, здоровье и так далее. Относительно других стартов в олимпийском сезоне даже произвольная была не так волнительна.

— Собираешься ли в будущем стать тренером по фигурному катанию или открыть свою школу?

— Меня пока устраивает проводить мастер-классы, потому что это разовые занятия, где я могу поделиться каким-то опытом, и не привязана к одному месту, катку и городу. Какое-то время, как закончу, хотела бы попутешествовать с семьёй, потом, может быть.

— Смотрела ОИ-2026? Чей прокат из мужчин и женщин понравился больше?

— Женщин обычно не оцениваю, а у мужчин однозначно — Шайдоров хорошо откатал. Объективно всё, остальные не справились с давлением.

— Как относишься к тому, что многие сравнивают фигуристок ОИ-2026 с твоей программой на ОИ-2022?

— Никак. Мне, конечно, приятно, но считаю, что все заслуженно выиграли, были призёрами, четыре года работали для этого. Разное время. Почему тогда не сравнивают с ОИ-2014, ОИ-2018? Какая разница? Считаю, что сравнивать можно, но не надо говорить, что они хуже. Для меня это странно, люди старались, завоёвывали медали.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине Фото: РИА Новости

— Какой самый распространённый миф слышала о себе?

— То, что я бесстрашная, это не так. Очень много чего боюсь. Просто я не боюсь упасть на голову, когда кручусь. Будет странно, мне нужно совсем потерять концентрацию, чтобы так крутясь, упасть на голову. Поэтому я так не боюсь крутиться, это правда. А то, что совсем ничего не боюсь — неправда.

На некоторые вопросы Александра ответила вместе с супругом Макаром Игнатовым – в частности, высказалась о характере их сына.

— Какую черту характера вы бы не хотели, чтобы унаследовал ваш сын?

Трусова: Я бы вообще хотела, чтобы он никакую не унаследовал, кроме целеустремлённости.

Игнатов: Долго думать. Не хочу, чтобы он унаследовал эту черту характера. Долгое размышление над чем-то, прежде чем сделать.

Трусова: Я бы не хотела, чтобы он был такой принципиальный, как Макар.

Игнатов: Чего бы не хотел, чтобы Миша унаследовал от Саши? Резкое реагирование на нестандартные ситуации, которые происходят в жизни.

Трусова: Ничего обидного не говорит, нормально. (смеётся)

— Кто ваши любимые фигуристы, за которыми вы наблюдаете? Кто вдохновлял, когда только начинали?

Игнатов: Когда только начинал – Евгений Плющенко. Потом Ханю очень нравился. Из тех, кто сейчас катается, наверное, Илья Малинин больше всего мотивирует, хотя периодически он демотивирует (улыбается). Смотришь и думаешь: «А нахрена мне это, зачем катаюсь?» (Улыбается).

Трусова: Я тоже больше на мальчиков смотрела, честно говоря. Думала: «Почему они могут прыгать, а я не могу?» Ну, Нэйтан. Когда мы с ним прыгали, я выбежала на лёд, мне никто не разрешил, чтобы с ним прыгнуть параллельно. Могу выделить Чена, а сейчас — Илью Малинина. Но, честно говоря, Илья больше похож на инопланетянина (улыбается), а Нейтан хотя бы человек, сильный. Но вообще у меня никогда не было кумиров. Я привыкла сама.