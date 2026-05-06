Фигуристка прекратила сотрудничество с Профессором по его инициативе. Год назад её отчислили из «Ангелов» за нарушение дисциплины.

Плющенко расстался с Муравьёвой за дело, и Мишин сделал так же? Соня снова без тренера

Время громких переходов в фигурном катании уже наступило, и, как ни странно, череду трансферов вновь начала Софья Муравьёва. Год назад спортсменка перебралась в Санкт-Петербург к Алексею Мишину, а теперь прекратила сотрудничество по инициативе самого Профессора.

Что же заставило наставника отказаться от перспективной ученицы, тандем с которой считался примером грамотной работы со взрослой одиночницей?

Вероятно, ответ кроется в прошлом, когда Муравьёву отчислили из «Ангелов Плющенко» за нарушение дисциплины. Соня снова не выкладывалась на тренировках и хамила?

Софья Муравьёва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мишин выгнал Муравьёву спустя год после Плющенко

Совсем недавно мы анализировали результаты, которые принесло сотрудничество Софьи Муравьёвой с Алексеем Мишиным, и делали довольно позитивные прогнозы относительно будущего фигуристки, как вдруг стало известно, что их яркий тандем прекратил своё существование. Причём по инициативе наставника.

О том, что послужило причиной принятого решения, пока не сообщалось, но факт того, что преемник Евгения Плющенко (и его образец в тренерском деле) поступил так же, как руководитель «Ангелов», наводит на мысль, что ситуации сейчас и год назад схожи.

Также на это указывает и отсутствие очевидных провалов у Муравьёвой в завершившемся сезоне. Соня предстала в обновлённом амплуа, впечатлила экспертов качественными программами от Ильи Авербуха и Бенуа Ришо и планировала сделать акцент на технической части в следующем сезоне.

Да, проблемы с прыжками и тем более ультра-си у спортсменки наблюдались, но они не были критичными — не в том случае, когда ты работаешь с таким мастером, как Мишин. Алексей Николаевич как никто другой знает, как восстанавливать технику у повзрослевших одиночниц, — этот путь он уже прошёл с Елизаветой Туктамышевой.

Единственное, что требовалось для успеха, — железная дисциплина и чёткое следование указаниям Профессора. Но, видимо, именно на этом и споткнулась Муравьёва.

«Я прекратил сотрудничество с Соней Муравьёвой в связи с тем, что мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с её жизненной позицией», — довольно абстрактно, но в то же время определённо прокомментировал ТАСС разрыв с ученицей Алексей Мишин.

Плющенко разозлило хамство Муравьёвой на тренировках

С предыдущим тренером Соня рассталась не на самой приятной ноте. Конфликт зрел достаточно долго: начиная от спорных слухов о том, что переговоры о гонораре в ледовых шоу Плющенко шли тяжело, до информации, что фигуристка практически не поддерживает связь с Евгением на соревнованиях и тренировках.

Прохладные отношения воспитанницы «Ангелов» и наставника были обоюдными. Однажды двукратный олимпийский чемпион так прокомментировал работу с ученицей: «Соня где-то была неплоха в этом сезоне, где-то были трудности, опять же, с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти, преодолеть. Ну такой сейчас у неё был этап. Тоже взросление. Тоже не понимает, куда вот это всё. Думаю, что у нас следующий сезон будет проходить немножко по-другому. Хотелось бы не немножко, хотелось бы по-другому. Она, кстати, приехала на соревнования и заболела опять. Часто в этом сезоне, то травмы, то что-то ещё побаливало. То насморк, то простуда, то ещё что-то. Но Соня через это проходила, собиралась, делала. Начало сезона сложное было. Это всё тоже нужно пройти».

В данном сообщении стоит обратить внимание на все формулировки про «немножко», как будто уже тогда тренер намекал на недостаточность усилий на тренировках. В момент разрыва обсуждались проблемы с дисциплиной у спортсменки, мол, её отчислили из академии за систематическое нарушение тренировочного процесса на протяжении длительного времени, также сообщается про срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битьё льда.

В социальных сетях появилась фотография заявления Муравьёвой об отчислении «по причине того, что я не должным образом исполняю свои обязанности и не соответствую требованиям тренерского состава». После этого Соня попрощалась с Евгением, выразила благодарность «Ангелам» и отправилась из Москвы в Санкт-Петербург, где в первом же интервью нахваливала новый штаб, говоря, что не перестаёт светиться и улыбаться.

У Муравьёвой не осталось вариантов среди тренеров?

И вот очередная сказка подошла к концу. За будущее талантливой одиночницы становится тревожно, ведь вариантов у Муравьёвой остаётся не так много.

В первую очередь нужно решить — предстоит ли возвращение в Москву или же новый наставник будет из Санкт-Петербурга.

Для фигуристки уровня Сони нужен опытный тренер с большим авторитетом. Как и год назад, на ум сразу приходит Этери Тутберидзе, но её кандидатура кажется наиболее шаткой из-за её отношения к дисциплинарным нарушениям. Это непозволительно для воспитанниц Этери Георгиевны, какими бы звёздами они ни были. Так что либо Муравьёвой придётся поумерить пыл, либо найти другого специалиста, который также с большой вероятностью будет не рад открытому противостоянию на льду.