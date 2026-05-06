Что задумали в ISU и чем ответят наши? Гайд по изменениям в правилах фигурного катания

В новый олимпийский цикл – с новыми правилами. Фигурное катание вновь встало на путь изменений, но пока не таких кардинальных, как это могло бы быть. Каких-то элементов мы недосчитаемся, а вот что-то придётся выдумывать с нуля.

Если взглянуть мельком, больше всего поменяются произвольные программы у пар, но и у одиночников есть свои новые тонкости. ISU выпустил коммюнике с разъяснением по элементам на новый сезон, а также утвердил базовую стоимость прыжковых и непрыжковых элементов. ФФККР же, в свою очередь, опубликовал требования к элементам и содержанию программ в новом сезоне.

Разбираемся вместе с «Чемпионатом», как будут выглядеть программы фигуристов в новом сезоне.

Прыжки в одиночном катании

Как было? Раньше в произвольной программе фигуристы делали семь прыжковых элементов, три из которых могли быть каскадами. Прыжок «ойлер» имел базовую стоимость в 0,5 балла и считался отдельным прыжковым элементом, к примеру, каскад тройной сальхов – ойлер – тройной сальхов считался каскадом из трёх прыжков.

Раньше если прыжок повторялся без каскада (например, было исполнено два сольных тройных акселя), то второй по счету прыжок терял 30% базовой стоимости.

Как стало? Фигуристы-одиночники будут исполнять в произвольной шесть прыжковых элементов, из которых два – каскады. Прыжок «ойлер» не имеет базовой стоимости и не учитывается в последовательности прыжков, то есть можно будет собирать более длинные комбинации.

Например, теперь фигуристы смогут исполнять в произвольной программе с ойлером и акселем, допустим, тройной флип – двойной аксель – (ойлер) – тройной сальхов. Подобные комбинации уже активно разучивали и выкладывали в Сеть спортсмены из группы Этери Тутберидзе, на шоу длинную комбинацию делала Александра Трусова.

Комбинация от Анны Докукиной из группы Этери Тутберидзе

Прыжок, который повторили без каскада, теперь будет терять всего 20% базовой стоимости. Базовая стоимость всех прыжковых элементов осталась прежней.

Важная поправка насчёт короткой программы: хоть ойлер и перестал считаться прыжком, каскады из двух прыжков через ойлер всё равно нельзя будет исполнять в КП. Сам ойлер может быть включён только один раз, и только в произвольную программу.

Вращения и дорожки у одиночников

Как было? В произвольной программе фигуристы выполняли три вращения с уровнями сложности от базового до четвёртого.

Как стало? Одно из трёх вращений в произвольной программе будет хореографическим – с фиксированной базовой стоимостью, меняться будут только надбавки.

Хореографическое вращение – это вращение с любыми базовыми и небазовыми позициями, в котором три и более оборотов. Из основных требований – соответствие музыке, элемент должен быть хорошо вписан в программу. В остальном фигуристам предоставлена свобода творчества. Фиксированная базовая стоимость хореовращения – 3,50 балла.

Алиса Двоеглазова выполняет вращение в произвольной программе Фото: РИА Новости

Стоимость абсолютно всех вращений всех уровней была повышена – где-то на 0,2 балла, где-то на 0,5 балла, где-то – на 0,7 (чем выше уровень, тем больше оказалась прибавка). Например, комбинированное вращение со сменой ноги на четвёртый уровень в прошлом сезоне оценивалось на 3,50 балла в базовой стоимости, а теперь будет оцениваться на 4,20.

Стоимость всех уровней дорожки шагов также повысили, но меньше. Теперь за дорожку четвёртого уровня фигурист будет получать не 3,90 балла, а 4,20. Хореографическая дорожка в произвольной программе подросла в базовой стоимости: теперь она стоит 3,50 балла.

Изменения в парном катании: прыжки, вращения и поддержки

Ранее фигуристы исполняли в произвольной программе каскад или комбинацию длиной до трёх прыжков. Теперь в каскадах можно выполнять до двух прыжков. При этом ойлер, как и у одиночников, перестаёт считаться прыжком с базовой стоимостью, соответственно, снова будут иметь ценность каскады с сальховом через ойлер – они станут стоить дороже, чем секвенция с двойным акселем.

Поддержек в произвольной программе тоже будет меньше: одна поддержка пятой группы меняется на хореографическую. Итого спортсмены будут делать две поддержки на один из пяти уровней сложности и одну – с фиксированной базовой стоимостью.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выполняют поддержку Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Хореографическая поддержка – это поддержка с фиксированной базовой стоимостью, основными требованиями к ней являются соответствие музыке, наличие минимум одного оборота. Ограничений по хвату нет, черт сложности – тоже, уточнение в правилах есть по поводу руки партнёра: она должна быть прямой или почти прямой в любой момент поддержки. Так что полного заимствования танцорских элементов пока нет: там как раз за вытянутые руки штрафуют.

Также ISU повысил стоимость одной из поддержек пятой группы – теперь «заднее лассо» равна по стоимости двум самым дорогим и популярным поддержкам этой группы – «аксель лассо» и «реверс лассо». За такую поддержку четвёртого уровня сложности фигуристы получат 7,00 балла без учёта надбавок.

Изменения коснутся и вращений: вместо парного вращения в произвольной фигуристы будут делать парное хореографическое вращение – без уровней сложности. Особенности у элемента примерно такие же, как и в одиночном катании: нужно соответствие музыке, минимум три оборота подряд в любых базовых и небазовых позициях. Стоимость этого элемента – 3,50 балла.

Один элемент при этом из произвольной программы исчезнет – хореографическая последовательность больше не засчитывается, в актуальном документе ФФККР он вычеркнут.

Стоимость других парных элементов не изменилась – подкрутки и выбросы остались при своём.

Обязательные элементы на сезон-2026/2027