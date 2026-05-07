Сильных специалистов много, но существует ли тот штаб, который подойдёт идеально? Кажется, нет.

Кто будет тренировать Муравьёву после Мишина? Рассматриваем варианты в Москве и Петербурге

Резкое расставание Софьи Муравьёвой с тренером Алексеем Мишиным стало одной из самых громких тем фигурного межсезонья. Буквально год назад фигуристка переехала в Петербург, первый сезон казался притиркой, после которой может пойти прогресс… Но сотрудничество прекратилось.

Всё случилось так сумбурно и буквально накануне постановок программ на новый сезон – а теперь фигуристке нужно искать нового специалиста, под руководством которого она продолжит карьеру, нужно прорабатывать новые варианты постановок, да и вообще как-то глобально заново перестраивать жизнь.

Масла в огонь подлил и инсайд от «Спортса», что в случае расхождения Муравьёвой с наставником могла идти речь о смене спортивного гражданства – и не у всех специалистов сейчас тренируются зарубежные спортсмены.

Сильных тренеров много, но вот кто подойдёт именно Соне?

Есть ли варианты в Петербурге?

Сильная группа в Петербурге сейчас у Евгения Рукавицына – и он как раз специализируется на работе со взрослыми спортсменами. Но сейчас коллектив у этого специалиста многочисленный – из взрослых это Анна Фролова, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, после тяжёлого заболевания возвращается Дмитрий Алиев, не собирается заканчивать Анастасия Губанова.

В том же «Звёздном льду», где и была Софья, тренирует Олег Татауров – сейчас из взрослых одиночниц у него занимаются Людмила Фурсова и Арина Кшецкая, но наибольших успехов добился на данный момент представитель мужского одиночного катания Владислав Дикиджи.

В клубе Тамары Москвиной давно себя зарекомендовала Вероника Дайнеко, прошедшая олимпийский сезон с Петром Гуменником. Этот фигурист – первая скрипка у Дайнеко уже многие годы, но сейчас, помимо Гуменника, в группе тренируется целая россыпь юниоров, которым нужно уделять внимание – братья Вадим и Добромир Вороновы, Данил Колосков, Кирилл Андреянов, Александр Чмиль, София Пашко и другие молодые таланты. В работу с Муравьёвой нужно будет вкладывать много сил, а опыт работы со спортсменами возраста 20+ Дайнеко только приобретает.

Вероника Дайнеко с Петром Гуменником на Олимпийских играх в Милане

Поможет ли возвращение в Москву?

Группа Светланы Соколовской – с одной стороны, неплохой вариант. Это новый хороший каток, это сильная команда Татьяны Навки и возможность в дальнейшем участвовать в её шоу, это тренер, работающий и со взрослыми спортсменами. Но у этого варианта два подводных камня. Во-первых, сейчас в группе Соколовской возобновляет карьеру Камила Валиева, и бо́льшая часть тренерского внимания логично будет уходить на неё. Во-вторых, помимо Камилы, у Соколовской сейчас большое количество спортсменов, и успехов достигали в основном мальчики.

Софья Федченко – вариант скорее экзотический, да и многие годы львиная доля внимания специалиста уходит на Алину Горбачёву, у которой сейчас непростой период восстановления. В ЦСКА Муравьёва уже каталась у Сергея Давыдова, сейчас в этой же школе работают Екатерина Моисеева, Елена Буянова – но у них также много учеников, а с ледовым временем всё не очень хорошо после обрушения крыши на катке.

Ещё год назад в прессе мелькала информация, что вариантом продолжения карьеры может стать группа Этери Тутберидзе, однако это практически невозможный вариант: в этой команде придётся очень жёстко биться за внимание. В спорт возвращается Александра Трусова, перезагружается после Олимпиады Аделия Петросян, сражаются за место под солнцем Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова, на подходе сильные юниорки…

Желание сменить сборную в текущей ситуации исключать нельзя, российские фигуристы четыре года сидят в отстранении, а перспективы возвращения очень туманны. Но при этом смена флага повлечёт за собой кардинальные перемены – жёсткий карантин (Софья – вице-чемпионка России 2024 года и действующий член сборной), простой без соревнований и путь с нуля на международных стартах во взрослом возрасте, возможно, даже переезд в другую страну, как это было в случае с Софьей Самоделкиной. И поиск тренера за рубежом. Если учитывать список сложностей, в этот вариант верится меньше всего.

Но и оставаясь в сборной России, подобрать наставника будет непросто. Хочется пожелать Софье удачи в этом, она действительно талантливая спортсменка, которая не реализовала свой потенциал до конца.