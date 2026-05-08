Феномена Шайдорова и Сизерона не существует? Выбираем самого «прорывного» фигуриста

Серия рейтингов «Чемпионата» по итогам олимпийского сезона в фигурном катании была бы неполной без определения спортсмена, который стал прорывом года.
Победа — не всегда самое яркое событие. Бывает, что красивая борьба аутсайдера выглядит гораздо убедительнее — в такие моменты спортсмен, реализовавший свыше 100% собственного потенциала, навсегда вписывает своё имя в историю.
Михаилу Шайдорову удалось и выиграть золото Олимпиады, и обойти непобедимого соперника, зато на Гийоме Сизероне «сломалась» пресловутая очередь. Но был ли ещё кто-то, кто шокировал своими результатами больше?
Пётр Гуменник
Шествие Петра Гуменника не прекращается и по сей день — спортсмен на собственном примере демонстрирует, что такое стабильная физическая форма. Даже после завершения соревновательного сезона фигурист способен показывать максимум как по технике, так и по мастерству владения коньком. В случае ученика Вероники Дайнеко не работает стратегия подведения к одному-единственному старту — серия Пети началась гораздо раньше — с отборочного турнира в Пекине, а подготовка ещё раньше — прошлым летом. С тех пор Гуменник не только не растерял «пятиквадку», но и показал почти на всех турнирах, на Олимпиаде запрыгнул на шестое место, а после её окончания выиграл финал Гран-при России.
Михаил Шайдоров
Самый неожиданный исход случился в мужском одиночном катании на Играх — Михаил Шайдоров вполне может претендовать на звание «прорыв года» не только благодаря своей победе, но и тому, что он стал одним из немногих, кто оказался в состоянии дать отпор Богу квадов в лице Ильи Малинина. Тем не менее говорить о феномене Миши преждевременно — его достижения не кажутся случайными. И хотя американец сам сдал борьбу, потенциал представителя Казахстана всегда был огромен — перед Олимпиадой Шайдоров не был очевидным претендентом на золото, но его имя значилось в списке тёмных лошадок. Серебро чемпионата мира за год до этого, невероятные каскады с ультра-си и тренер-олимпийский чемпион — именно эти факторы определяли будущий успех фигуриста.
Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон
Ещё одна иллюзорно внезапная победа принадлежит Лоранс Фурнье Бодри и Гийому Сизерону. До начала соревнований эксперты сходились во мнении, что новому французскому дуэту не светит медаль высшего достоинства — во многом из-за традиции очереди в танцах на льду. Однако полагать, что олимпийский чемпион, лучший танцор мира внезапно растеряет свои навыки и не вложится в развитие дуэта с другой партнёршей, было опрометчиво. К тому же технически подкован был не только Гийом, но и сама Лоранс. Так что их труды сразу же принесли плоды. Просто мир фигурного катания не был готов к тому, как хороши они окажутся.
Мария Захарова
По-настоящему прорывным получился этот сезон для Марии Захаровой. Несколько лет она не могла выступать из-за травм, но вернулась и сразу же показала публике, что может стабильно исполнять четверной тулуп и выкатывать насыщенные программы. Благодаря уверенным прокатам с ультра-си Маша стала бронзовым призёром чемпионата России. На турнире по прыжкам Захарова выступала в дуэте с Владиславом Дикиджи, полчаса совместных тренировок они смогли превратить в бронзовую медаль.
Ами Накаи
Ами Накаи официально признана лучшим новичком года на премии ISU, поэтому сомневаться в том, что она по праву находится в этом рейтинге, не приходится. 18-летняя одиночница смогла встроить в свои прокаты тройной аксель, не сломав логики выступлений. Это помогло ей взять серебро серии Гран-при, затем – стать второй на чемпионате четырёх континентов и наконец забрать бронзу в личном турнире на Олимпиаде. Хотя сама спортсменка отметила, что не ультра-си сделало главный результат, а её умение отключить эмоции в решающий момент. По признанию Ами, лишние нервы мешали ей, но как только она успокоилась, медаль сама пришла в руки к Накаи.
Нина Петрыкина
Нина Петрыкина сделала то, что никто не ожидал, — вернулась после операции в том же самом сезоне, и не просто вышла на лёд, а подтвердила звание лучшей на чемпионате Европы. На Олимпиаде и чемпионате мира фигуристка вошла в топ-7 лучших, что позволило ей набрать баллы в рейтинге ISU — на данный момент она располагается на 13-й строчке.
Стивен Гоголев
Прорывом сезона совершенно заслуженно можно назвать Стивена Гоголева. Чрезвычайно талантливый одиночник, в прошлом удивлявший количеством ультра-си в программах, переживает ренессанс: он стабилизировал контент с меньшим количеством квадов и сделал ставку на сбалансированное катание, и это принесло результаты. На Играх канадец вошёл в пятёрку лучших, а на мировом первенстве в Чехии и вовсе остановился в шаге от пьедестала. Свой прогресс оценил сам фигурист: «Одним из главных моментов сезона стала произвольная программа на Олимпийских играх, где я попал в топ-5. Другой важный момент — это, очевидно, нынешний чемпионат мира. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному».
Никита Сарновский
В России открытием года можно признать Никиту Сарновского, чьё имя и раньше было на слуху, но именно в этом сезоне фигуристу удалось всерьёз заявить о себе на взрослом уровне. Ученик Евгения Плющенко стал чемпионом страны по прыжкам. Это определённо самая сильная сторона Никиты — он способен показывать максимально необычные комбинации с ультра-си, но для полного успеха не хватает развития артистической составляющей. Возможно, в штабе Этери Тутберидзе у прорыва Сарновского будет куда больший эффект.
Мария Фефелова/Артём Валов
В олимпийском сезоне легко было упустить то, что происходит в юниорском фигурном катании, но потерять из виду Марию Фефелову и Артёма Валова попросту невозможно. Эти молодые спортсмены только недавно начали робкие шаги к большим победам, но эксперты уже отмечают беспрецедентно высокий для их лет уровень подготовки и скатанности. Год назад Маша и Артём ещё только обозначали свои претензии на медали, однако в этом сезоне показали, что предпочитают только золото — за исключением командного турнира на Кубке Первого канала среди юниоров, они взяли награды высшего достоинства на всех соревнованиях, включая первенство России и финал Гран-при.
Алиса Лью
Более степенным подход к олимпийскому золоту был у Алисы Лью. Американка двигалась довольно ровно по сезону — без особых взлётов. Но стабильность и психологическая устойчивость одиночницы оказались тем самым оружием, которое принесло ей наилучший результат. Прорывным в данном случае стал слом системы, когда победа даётся через боль и слёзы, а также через преодоление с элементами ультра-си. Главное достижение Алисы — в том, что она показала, что в фигурном катании можно уходить и возвращаться ещё более сильной версией самой себя.