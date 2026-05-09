Трусова вернётся с программой от самого модного хореографа мира! Отстранение не помеха

Бенуа Ришо работает в Новогорске сразу с несколькими сильными российскими фигуристами — и не стесняется говорить об этом.

Лучший хореограф мира по версии ISU Skating Awards Бенуа Ришо – в России! И это не шутки. Специалист девять дней проведёт в Москве, чтобы поставить программы топовым российским фигуристам. Среди них – вице-чемпионы России в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов, двукратный чемпион России Евгений Семененко и вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова!

Зарубежные хореографы работали с российскими фигуристами в период отстранения и раньше, но в большинстве случаев для этого приходилось выбираться за границу. В Россию же ездил только Ришо – в 2023 году ставил программы Семененко и некоторым юниорам группы Алексея Мишина в Петербурге, а в 2025-м работал с Кагановской/Некрасовым и Софьей Муравьёвой в Одинцове. Теперь у француза впереди четыре постановки в Новогорске – несмотря на туманные перспективы допуска, наши фигуристы стремятся к развитию и иному взгляду.

На шоу Этери Тутберидзе в Москве Саше задавали вопрос о сотрудничестве с Ришо, но тогда конкретики не было: «Посмотрим, не знаю. Мы списывались сейчас, так что посмотрим. Всё-таки сейчас сложно, те же визы… Не знаю, как получится».

Однако состыковаться всё-таки удалось и без виз – программу поставят в Москве. «Жаль, что сейчас так сложно с визами, но видите – с Александрой всё решилось наилучшим образом», – рассказал сам Ришо в интервью «Спортсу».

Для Трусовой работа с Ришо может стать по-настоящему новым опытом. Ранее фигуристка не сотрудничала с зарубежными хореографами: в группе Этери Тутберидзе постановками занимался Даниил Глейхенгауз, в коллективе Светланы Соколовской – Никита Михайлов, в тот сезон, пока Александра тренировалась в «Ангелах Плющенко», программы ей ставил Сергей Розанов.

Короткая программа – идеальный вариант для первого сотрудничества: она экономнее с финансовой точки зрения и даёт возможность сосредоточиться на второй оценке, а не думать, как бы подстроить постановку под ультра-си. В этом плане интересно посмотреть и на новый акт сотрудничества Бенуа Ришо с Семененко. Раньше хореограф ставил Евгению только произвольные: в сезоне-2023/2024 это была «Ромео и Джульетта», в сезоне-2024/2025 – «Часы», и сосредоточенности на техническом наборе всё равно было больше. Короткая программа компактнее и насыщеннее.

Евгений Семененко в сезоне-2023/2024 с программой от Бенуа Ришо выиграл оба главных старта Фото: РИА Новости

Василиса Кагановская и Максим Некрасов второй год подряд поставят у Ришо произвольный танец, прошлогоднее сотрудничество вышло весьма удачным. Уже известны первые подробности постановки: «Это была моя идея, под эту музыку никто никогда не катался. Там будет три абсолютно разные по настроению части, и это особенные композиции. Постановка станет отличаться от того, что вы видели в прошлом сезоне – тогда была больше эмоциональная неоклассика, а сейчас мы хотим сделать что-то современное, в стиле контемп. При этом зрителям будет понятна история, которую ребята расскажут на льду».

Для кого-то может показаться удивительным сотрудничество с юниорской парой Мария Фефелова/Артём Валов, однако здесь сошлись в одной точке сразу несколько факторов. Во-первых, Бенуа ещё в прошлом году очень тепло отзывался об этом дуэте в интервью – называл фигуристов очень перспективными, с огромным потенциалом. Теперь же им удастся поработать над цельной постановкой.

Второй момент – это возможный выход наших фигуристов-юниоров на международную арену. Мария и Артём в олимпийском сезоне выиграли все старты, в которых участвовали, показали невероятный прогресс и в технической оценке, и в компонентах, достаточно сравнить протоколы со стартов в начале сезона и в конце. Именно Фефелова/Валов выглядят первыми претендентами на выход в мир – а если они сделают это ещё и с программой от именитого хореографа, то шансы на успех повысятся. Бенуа уже видит фигуристов на мировых пьедесталах: «Надеюсь, ISU допустит ваших юниоров и мир увидит эту пару. Поверьте, они будут непобедимы – их никто не обойдёт».

Пока неизвестно, когда снимут бан и российские фигуристы окажутся на международной арене, но важно, что мы сами от остального мира не отгораживаемся. Тренировочные лагеря в разных странах, работа с зарубежными постановщиками, обмен опытом – это всё мотивирует спортсменов работать дальше, несмотря на ограничения.