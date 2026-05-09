Как фигуристы встретили 9 Мая? Загитова, Плющенко и другие вспомнили воевавших предков

В России отметили День Победы в Великой Отечественной войне — ровно 81 год назад Советская Армия окончательно разгромила фашистскую Германию. Российские фигуристы и тренеры не могли остаться в стороне от этого события и традиционно выложили посты, посвящённые этому светлому празднику, на своих страницах в социальных сетях.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с тем, как наши спортсмены и специалисты отметили 9 Мая.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вспомнила прадедушку и репостнула пост своего фан-аккаунта с его историей:

«Загитов Миркасим Амирзагитович воевал в составе 139-го стрелкового полка Суворовской дивизии. Его призвали в августе 41-го. Он получил много ранений, но остался жив и прошёл всю войну, был неоднократно награждён медалями и орденами. До и после войны прадедушка Алины работал кузнецом. Помним. Ценим. Гордимся».

Позднее фигуристка выложила в социальных сетях отрывки номеров, посвящённых войне, из своего шоу «Хранители времени», которое проходило в 2024 году в Казани. Девушка трогательно подписала эти кадры:

«Память предков нас объединяет,

Вьётся и мерцает жизни нить.

Говорят, что время нас меняет.

Мы же в силах время изменить».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал видео, в котором он вместе со своими сыновьями Александром (Гном Гномычем) и Арсением стоит на льду. В руках они держат портрет воевавшего родственника, а на груди у них — георгиевские ленточки.

«Мой прадед дошёл до Берлина. Горжусь своим прадедом», — сказал Александр.

«Никто не забыт, ничто не забыто. С Днём Победы! Всем счастья, добра и мира! Ура», — заявил Евгений.

Чемпион мира, Европы и России, призёр Олимпийских игр Александр Галлямов опубликовал большой пост, посвящённый подвигу наших предков:

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём Победы! 9 мая — это не просто дата в календаре. Это день, когда мы склоняем головы перед мужеством наших предков, подаривших нам мирное небо. Мы с вами знаем, как тяжело даются победы. Каждый прокат, каждая тренировка — это преодоление. Но боль, пережитая ветеранами, ради нашего будущего, несопоставима ни с чем. Спасибо им за жизнь, за лёд, за возможность творить и кататься. С праздником! Пусть в ваших семьях царит покой, здоровье и гордость за нашу историю».

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка была более лаконична. В соцсетях она опубликовала фотографию своего деда и подписала её коротко: «Помним! Гордимся!». При этом в эти дни в разных городах проходят её шоу — «Дневник Памяти», которые посвящены Великой Отечественной войне. В них участвуют Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Серебряные призёры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России Виктория Синицина и Никита Кацалапов также опубликовали большие поздравления с 9 Мая.

«Для меня это всегда очень особенный праздник. День памяти, благодарности и огромного уважения к тем, кто подарил нам жизнь, мир и возможность просто быть рядом со своими близкими. В нашей семье тоже есть своя история, свои герои, которыми мы бесконечно гордимся. И, мне кажется, очень важно — помнить. Помнить не только 9 мая, а всегда. С Днём Победы!» — написала на своей странице в социальных сетях Виктория.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов Фото: Из личного архива фигуристов

«Сегодня Великий день. Спасибо нашим прадедушкам и прабабушкам за их дух, за их силу, за то, что выстояли тогда. За тот подвиг, который навсегда с нами. С Днем Победы! Вечная память героям», — написал в своём посте Никита, прикрепив к нему фотографии своих воевавших родственников.

Камила Валиева, которая часто участвует в ледовых шоу Татьяны Навки и тренируется в её школе «Наши надежды», в шоу о ВОВ участия не приняла. Однако фигуристка не осталась в стороне от всеобщего празднования и хоть и лаконично, но опубликовала поздравление с 9 Мая.

Большой материал, посвящённый родственникам фигуристов, тренеров и специалистов, прошедшим Великую Отечественную войну, опубликовала и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). В нём собраны десятки семейных историй — о фронтовиках, детях блокады, медиках, лётчиках, инженерах и тружениках тыла, чьи судьбы оказались связаны с фигурным катанием.

ФФККР отдельно вспомнила Николая Панина-Коломенкина — первого олимпийского чемпиона в истории России и одного из основателей отечественного фигурного катания. Во время войны 67-летний Панин-Коломенкин не отправился на фронт, однако занимался подготовкой бойцов и жителей блокадного Ленинграда к обороне города. Он обучал стрельбе, лыжной подготовке и даже катанию на коньках. Его конькобежный отряд участвовал в перевозках по «Дороге жизни» через Ладогу.

История блокадного Ленинграда проходит и через другие судьбы, связанные с фигурным катанием. Двукратная чемпионка СССР Майя Беленькая, которая совсем недавно скончалась, в годы войны подростком тушила зажигательные бомбы на ленинградских крышах и позже получила медаль «За оборону Ленинграда». А мама двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова, балерина Агния Гротт, в блокаду стала медсестрой в госпитале. Сам фигурист ребёнком пережил голод и бомбёжки. Также среди фигуристов были и настоящие фронтовики. К примеру, семикратный чемпион СССР Пётр Чернышев — дедушка фигуриста и хореографа Петра Чернышева — во время войны работал инженером и участвовал в эвакуации промышленности на Урал.

Федерация также собрала истории родственников современных фигуристов и тренеров. Дедушка Этери Тутберидзе Патвакан Григорян ушёл на фронт в первые дни войны и пропал без вести в 1941 году. Семья долгие годы пыталась узнать его судьбу, однако точной информации так и не получила.

Отец Алексея Мишина Николай Мишин служил в морской пехоте, а позже преподавал в школе юнг на Соловках. Отец Тамары Москвиной Николай Братусь после начала войны отправил семью в эвакуацию на Урал, а сам ушёл на фронт. Сама Тамара Николаевна родилась уже после начала войны — летом 1941 года в Ленинграде.

Трогательную историю опубликовали и о семье Татьяны Тарасовой. Свекровь прославленного тренера Рахиль Гершойг окончила медицинский институт, однако с началом войны была вынуждена переквалифицироваться в хирурга и уже летом 1941 года отправилась на фронт. Войну она закончила в звании майора медицинской службы и была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Наталья Бестемьянова с отцом Фото: Личный архив Бестемьяновой

Дедушка тренера Ирины Жук Сергей Лицман прошёл всю войну, участвовал в боях на Украине, в Крыму и на Карпатах. Отец олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой Филимон Бестемьянов служил в артиллерийской разведке и закончил войну в Кёнигсберге. Дедушка Александра Когана Абрам Коган руководил эвакуационным госпиталем в Омске, куда прибывали санитарные поезда с тяжелоранеными бойцами.

Серьёзный боевой путь был и у дедушки тренера Алексея Горшкова. Алексей Горшков-старший служил комиссаром авиационного полка и участвовал в организации сотен боевых вылетов. После войны он продолжил службу за границей.

Особенно эмоциональной получилась история семьи Дмитрия Козловского. Его родственники пережили бомбардировки Мурманска, работали на военных заводах, воевали на фронте и проходили через эвакуацию. Один из прадедов фигуриста погиб в Германии незадолго до Победы, а прабабушка Ольга Полковникова ушла на фронт совсем молодой девушкой и прошла через Сталинград, Курскую битву и Ленинградский фронт.

А у тренера Светланы Соколовской и бабушка, и дедушка прошли войну практически от начала до конца. Иван Жерноклюев участвовал в боевых действиях, был дважды ранен и награждён орденом Красной Звезды. Зинаида Картавова служила в действующей армии и возила хлеб на грузовике прямо на линию фронта, когда немецкие войска находились под Москвой. Позднее она была награждена орденом Жукова.

Светлана Соколовская с бабушкой Фото: Личный архив Соколовской

Отец олимпийского чемпиона Андрея Букина Анатолий Букин воевал с первых дней войны, был ранен, но после госпиталя вновь вернулся на фронт. Отец Людмилы Пахомовой Алексей Пахомов был военным лётчиком и впоследствии получил звание Героя Советского Союза. Дедушка Фёдора Климова дошёл до Берлина, а дедушка Алексея Тихонова ушёл на фронт в 17 лет и служил на флоте.

ФФККР напомнила: практически у каждого поколения фигуристов есть своя история войны — через фронт, блокаду, госпитали, эвакуацию или тяжёлую работу в тылу. Именно поэтому для многих наших спортсменов 9 мая остаётся не просто датой в календаре, а важной частью семейной памяти.

С Днём Великой Победы!