«Скучно без них». ISU блокирует прыжки — русские штампуют квады и пятерные «по приколу»

Сокращение ISU количества прыжков в программах россияне встретили крайне негативно, и вот почему — наши фигуристы лучшие в том, что касается выведения спорта на принципиально новый уровень. Нигде в мире так не популяризованы элементы ультра-си во всех дисциплинах, где они разрешены.

Только за месяц наши атлеты — совсем юные и практически уже ветераны — наштамповали столько невозможных комбинаций, что ни одной другой стране и не снилось.

А ведь это ещё пятерные не пошли. Хотя Русская ракета Александра Трусова уже заходила на квинт «по приколу».

Недаром именно она выступает в лагере тех, кто отстаивает спортивную составляющую фигурного катания:

«С каждым нововведением фигурное катание становится легче, и большее количество людей может достичь определённых результатов, по сути, не обладая никакими уникальными качествами. Считаю, что фигурное катание — это спорт. Спорт определяет слоган «быстрее, выше, сильнее». Многие говорят о том, что это искусство, да, согласна, умение совместить всё в одно важно, но вы должны не забывать, что это спорт. Иначе можно тренироваться один раз в неделю, красиво кататься и выигрывать. Для меня это странно. Для меня спорт — это на грани человеческих возможностей», — сказала серебряный призёр Олимпийских игр.

При этом фигуристка не говорит «вхолостую», а демонстрирует, что преодолевать себя можно даже после рождения ребёнка, даже будучи 21-летней одиночницей. В последние годы действует правило, что после 20 об ультра-си женщины могут забыть, но Трусова вновь разбила все правила в пух и прах, восстановив четверной лутц и не получавшийся в период активной карьеры тройной аксель. При этом чувствовала себя Саша вполне обыденно:

«Какие эмоции ощущаю? Наверное, никакие. Нет такого, что разница в детстве и сейчас. По ощущениям то же самое, как тогда, когда мне было 17. Это что касается лутца. Всё остальное я тоже попробовала, но думала, что будет так же быстро, как лутц, но нет. Единственная разница в том, что до того, как я перестала кататься на соревнованиях, я прыгала и прыгала — неважно, устала или не устала. А сейчас, если я знаю, что я уже не сделаю, я не буду прыгать. Просто на следующий день я уже не встану. Почему решила восстановить их? Потому что скучно. Я и без соревнований восстанавливала четверные — мне скучно без них».

В этом вся Королева квадов. Для неё соревнования с урезанным количеством прыжков, с ограничением на квады в короткой программе — это преграда на пути к развитию. Она себе такого позволить не может, поэтому идёт дальше. Выяснилось, что фигуристка даже заходила на пятерные прыжки:

«Лутц и тулуп пробовала на удочке. Пробовала пятерной — четыре с половиной оборота получается. Думаю, если тренировать, то возможно сделать. Я не тренировала, просто по приколу заходила».

Такой вот расклад, и главное — это позиция не конкретного человека. При всём уважении к Саше и её умению подниматься на недостижимые высоты, непрекращающееся стремление к прогрессу — отличительная черта всей российской школы фигурного катания. Иначе не было бы столько спортсменов, которые даже после громогласного сигнала от ISU продолжали бы тренировать многооборотные прыжки, идя к своим собственным целям.

За последний месяц мы были свидетелями множества прорывов. Конечно, в первую очередь от мужчин. Николай Угожаев порадовал каскадом с трикселем и квад-тулупом вторым прыжком, Глеб Лутфуллин же поменял квад и тройной аксель местами и первым элементом приземлил сальхов, ещё он же продемонстрировал отличный четверной риттбергер и секвенцию 3А+3А. В роскошной форме был и остаётся Пётр Гуменник, который стабильно показывает элементы ультра-си — от каскада квад-лутц — триксель до непростой комбинации 4Lz+1Eu+3F+3Lo. Чемпион России по прыжкам Никита Сарновский пробует каскад 4+4 из двух старших прыжков — лутца и флипа — через ойлер. Рекордсменом же по экспериментам стал Лев Лазарев, который прыгал и лутц с трикселем, и флип, делал 4+4 с лутцем и тулупом, а также приземлил лутц в четыре оборота в комбинации с каскадом флип-риттбергер.

У женщин с квадами дела не хуже. Аделия Петросян таки исполняет квад-тулуп на шоу, а вот Алиса Двоеглазова продемонстрировала четверной флип. Любовь Рубцова и Камилла Нелюбова делают ставку на лутц в четыре оборота — к ним присоединилась и Мария Галушкина. А вот юная Елизавета Архангельская приземлила квад-тулуп.

В каскадах большие успехи у Елизаветы Ширяевой, которая делает комбинации с четверным сальховом. То же самое можно сказать и про Алёну Жилину. Софья Смагина и вовсе справляется с каскадом 4S+1Eu+3S+2A. Меж тем Дина Хуснутдинова легко парит во время секвенции с трикселем и дупелем. Виктория Стрельцова же повысила ставки и сделала каскад из двух 3А. София Сарновская на тренировке выполнила 3A+1Eu+3F+1Eu+3S+2A, а Арина Парсегова продемонстрировала каскад из трёх тройных флипов через ойлеры.

Аделия Петросян Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

И это только малая часть того, что происходит не публично. Наши спортсмены не готовы отказываться от элементов ультра-си, несмотря на предписания зарубежных чиновников. Вероятно, поэтому иностранные фигуристы продолжают совершенствоваться — просто в разы меньше. И чаще среди них — спортсмены с русскими корнями — Илья Малинин, Владимир Литвинцев, Михаил Шайдоров. И для них это не прихоть, а необходимость, ведь с возвращением россиян на международную арену придётся выигрывать конкуренцию у тех, кто привык делать невозможное.