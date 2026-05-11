Такие разные американцы: Малинин ищет виноватых за ОИ, а Лью стала светской львицей

Илья всё ещё не может отпустить свой провал в Милане. Алиса же, наоборот, собирает все лавры за два олимпийских золота.

Почти три месяца прошло с зимних Олимпийских игр — 2026, а страсти из-за них всё ещё не угасают! Связаны они с главной сборной, показавшей себя в фигурном катании, — командой США. До турнира её представители явно рассчитывали на золотые медали личного разряда в танцах на льду и у мужчин, но неожиданно для многих оказались с первым местом лишь у женщин. Плоды этих результатов мы пожинаем и по сей день.

Малинин неожиданно назвал виновных в своём провале на Играх

Все помнят, что главный претендент на золотую медаль мужского одиночного разряда Илья Малинин провалился в Милане. Несмотря на то что на его победу букмекеры давали минимальный коэффициент (1.05-1.10), американец полностью развалил произвольную программу и оказался лишь на итоговом восьмом месте. С того момента фигурист дал уже несколько интервью, в которых много рефлексировал над своим поражением. На днях в очередном интервью для The Minnesota Star Tribune Илья высказал достаточно необычную версию — впервые назвал виновных в своём провале.

Малинин признался, что во всём виноваты пресса и журналисты, которые окрестили его победителем Олимпиады ещё задолго до её начала. Со стороны это кажется вполне логичным, особенно если учитывать серию американца, состоящую из 14 побед на всех турнирах. Но, по словам самого Ильи, именно это наложило на него дополнительное давление, с которым в итоге он не смог справиться. Тут тоже позиция американца вполне понятна. Однако вопросы в этом случае всё равно остаются исключительно к нему. Мы помним, что буквально все фигуристы, которые брали Олимпийские игры, обладали очень высокой психологической устойчивостью. Человеку, который ещё несколько лет назад планировал идти за золотом Игр-2026, к этому надо было готовиться заранее.

— Ты откровенно говорил, что не был психологически готов к Олимпиаде. Чего, по твоему мнению, люди не понимают о давлении на таком уровне?

— Некоторые мои друзья и члены семьи говорили, что нужно просто подходить к Олимпиаде так же, как к любому другому турниру. Я пытался так и делать, но на деле это совершенно другое, к чему мне стоило быть лучше готовым. В итоге же многие, по сути, использовали меня, чтобы привлечь внимание — пытались сделать из меня главного претендента на золото. Это было неправильно.

Кроме того, Малинин заявил, что чрезмерное внимание не только СМИ, но и, видимо, представителей его же сборной, не позволяло ему делать главное — спокойно готовиться к соревнованиям. В Милане он стал не столько спортсменом, сколько медиаперсоной. Напомним, ещё до личного турнира Илья раздавал многочисленные интервью, стал амбассадором «Кока-Колы» и делал множество коллабораций с ними, общался со Снуп Догом, а также отказывался тренироваться вместе со своими разминочными группами и даже уезжал для этого на соседний, снятый специально для него, каток в 1,5 часа от Милана. По словам американца, это тоже повлияло на его дальнейшее выступление на Олимпиаде.

Илья Малинин Фото: Andy Cheung/Getty Images

— Ты считаешь, что вокруг тебя искусственно раздували ажиотаж и это было несправедливо?

— Мне приходилось делать вещи, которые я не особо хотел делать. Было много медиа. Меня подталкивали к тому, что выгодно телевидению. Они использовали внимание, которое у меня есть, вместо того чтобы дать спортсменам проявить себя в моменте, и тем самым создавали на них лишнее давление.

Так как подобные интервью от Ильи появляются с довольно частой регулярностью, можно сделать вывод, что полностью отрефлексировать произошедшее в Милане спортсмен всё ещё не смог. Интересно, как много времени ему для этого потребуется. И будет ли он из-за этого пропускать следующий сезон, о чём сейчас идёт много разговоров. Узнаем уже совсем скоро.

Лью заключила контракты на миллионы евро и стала гостьей главных премий мира

Жизнью, которую после Милана представлял себе Малинин, сейчас живёт девушка, от которой до этого мало кто подобного ждал. Речь о двукратной олимпийской чемпионке Алисе Лью. Буквально сразу после её триумфа в Италии на американку обрушилась невероятная слава. Она набрала больше 8 млн подписчиков в социальных сетях, стала звездой TikTok, покорила тренды и привлекла к себе интерес особенно молодой аудитории.

Но Лью решила развиваться и в других направлениях, на иную целевую аудиторию. Вернувшись из Милана, девушка встретилась с кумиром миллениалов — актёром Дэниэлом Рэдклиффом, известным по роли Гарри Поттера в одноимённой серии фильмов, посетила премию, где вручила награду известной поп-певице Тейлор Свифт, сходила на вечеринку «Оскара».

Алиса вышла на уровень не просто известной медиаперсоны, а настоящей селебрити. Она стала почётной гостей Met Gala — ежегодного модного бала, приуроченного к открытию выставки Института костюма. В этом году экспозиция была призвана показать связь между индустрией моды и культурой, что подчёркивал обязательный дресс-код мероприятия Fashion is Art («Мода как искусство»).

Прямо перед этим событием фанатов Алисы обрадовали другой новостью — она стала глобальным амбассадором известного французского люксового бренда Louis Vuitton. Лью — первая фигуристка, отмеченная в таком статусе кем-то из топ-5 самых главных модных домов мира. «Честно говоря, это нереально – быть амбассадором Louis Vuitton. Это действительно честь и привилегия, особенно для фигуристки, получить признание таким образом, и я очень горжусь этим», – сказала Лью.

Алиса Лью Фото: Kevin Mazur/Getty Images

В итоге на Met Gala — 2026 Алиса появилась в платье, которое французский дом придумал исключительно под неё. По словам дизайнера Кэти Цзянь, они хотели подчеркнуть идентичность девушки и отдать дань уважения её профессии. Поэтому, по задумке, платье должно имитировать мышцу в разрезе, а также следы от коньков, которые остаются на льду.

«Моя творческая команда за кулисами неустанно работала, чтобы сделать Met Gala самым невероятным и сюрреалистичным опытом в моей жизни. Безмерно благодарна за возможность сотрудничать с группой увлечённых творцов, которые помогают мне чувствовать себя лучшей версией себя», — написала Лью на своей странице в социальных сетях по итогам Met Gala.

С такими успехами вне льда также непонятно, ждать ли нам Алису на льду в следующем сезоне. В итоге как минимум на первый год нового олимпийского цикла сборная США может лишиться сразу двух своих главных лидеров.