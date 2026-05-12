Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?

Новый вызов Софьи Муравьёвой – всё-таки смена спортивного гражданства? Где продолжит карьеру вице-чемпионка России – 2024, до сих пор непонятно. Но если раньше вопросы были только к фигуре тренера, к городу, в котором спортсменка будет продолжать карьеру, то теперь неопределённость есть и насчёт страны.

По информации «РИА Новости Спорт», Софья уже попросила ФФККР отчислить её из сборной России. По итогам сезона-2025/2026 фигуристка была в числе претендентов на попадание в национальную команду на следующий сезон: она стала пятой на чемпионате России, четвёртой – в финале Гран-при.

Отчисление из сборной по желанию спортсмена обычно происходит в двух случаях – когда принято решение о завершении карьеры или же когда спортсмен переходит в другую сборную. Но насколько реален переход топовой российской фигуристки Софьи Муравьёвой под другой флаг?

Первая сложность – поиск сборной и получение нового гражданства: это необходимо для того, чтобы выступать за другую страну и иметь возможность, например, выступить на Олимпиаде. Идеальным вариантом была бы такая страна, паспорт которой было бы относительно несложно получить при наличии каких-либо корней (как у Софьи Самоделкиной получилось с Казахстаном) либо при заинтересованности со стороны новой сборной (как у Анастасии Губановой со сборной Грузии). При этом в этой стране желательно не должно быть высокой конкуренции, чтобы была возможность ездить на крупнейшие международные старты – в таком случае пробиваться гораздо сложнее.

Второе испытание – это карантин. Он может составлять до двух лет с момента подачи запроса на переход от другой федерации. Спортсмены сборной России за прошлый цикл меняли гражданство, но здесь надо рассматривать каждый случай в отдельности. Диана Дэвис и Глеб Смолкин перед уходом в сборную Грузии пропустили сезон-2022/2023 – и то, их переход воспринимался по-особенному. Год спустя ушла Аннабель Морозов – в сборную США, гражданкой этой страны она является по рождению, а до этого сезон был фактически пропущен – в паре с Игорем Ерёменко у Аннабель не было ни одного полноценного соревнования.

Достаточно тихо сменили гражданство Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев – на соревнованиях они выступали, но очень мелких, на чемпионат России не выходили, в сборную страны не отбирались, и финансирования от неё у них не было – и в конце концов, пара Нины Мозер оказалась в сборной Узбекистана.

Однако есть и случаи, когда федерация атлетов просто-напросто не отпускала. В случае с несостоявшимся переходом Дарио Чиризано камнем преткновения стал ещё и вопрос финансирования. «Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Хочет уйти — есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили», – отмечала Елена Чайковская. Вероника Жилина сидит без стартов три года – после двух лет тишины фигуристка так и не получила разрешение на переход в сборную Азербайджана. Даже к спортсменам не из сборной возникают вопросы: в прошлом году не получил релиз в Узбекистан Иван Попов.

Третье испытание – поиск тренировочной базы. Если Софья сменит спортивное гражданство, работа в государственных школах станет практически невозможной. Сейчас в России тренируется разве что часть сборной Грузии – Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Анастасия Метёлкина/Лука Берулава. Спортсмены с другим паспортом и с опытом смены гражданства есть в частной академии Евгения Плющенко – но её Софья год назад покинула. Для тренировок за границей потребуется внушительное финансирование, на которое пойдёт не каждая сборная. У «РИА Новости» мелькала информация о желании Муравьёвой поработать с Рафаэлем Арутюняном, но к этому тренеру тоже просто так не попасть, да и Софья Самоделкина не даст соврать – на тренировки и проживание в США уходит очень много денег.

Возможный двухлетний карантин, возврат средств, поиск новой страны и тренера, волокита с документами… Если Софья всё же решила начать совершенно другую жизнь в спорте, ей предстоит очень нелёгкий путь. Принесёт ли он успех, покажет только время.