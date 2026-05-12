Канада лишилась четырёх пар и трёх дуэтов. А они же хотели бороться за командник на ОИ!

В межсезонье, как всегда, полно неожиданных перестановок. Вот и в тихой сборной Канады, у которой в последние годы были лидеры в как минимум двух видах и на этом их медальные перспективы заканчивались, начинается время радикальных перемен. Спустя месяц после окончания сезона-2025/2026 они лишились уже четырёх спортивных пар и трёх танцевальных дуэтов. В не такой плодовитой в последние годы команды, как, например, Россия или США, подобные потери даже пугают.

Первая пара Канады распалась, даже не успев примерить на себя роль лидера

Отметим, что в эти семь закончивших своё сотрудничество тандемов даже не входят бронзовые призёры Олимпийских игр — 2026 в Милане Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Да, танцоры объявляли, что именно олимпийский сезон станет для них последним, и успели за него откатать аж два самых важных в своей карьере произвольных танца, чтобы попрощаться с ними. И хотя после ОИ официального заявления (как положено — пост с благодарностью партнёру, федерации, болельщикам, самим себе) не было, многие источники всё равно говорят, что дуэт действительно завершил карьеру.

Так кто же тогда закончил? В танцах на льду неожиданно для всех о прекращении сотрудничества объявили Маржори Лажуа и Захари Лага. Они катались вместе 15 лет и стали чемпионами мира среди юниоров (2019), а также пятыми на взрослом ЧМ (2024). Слухи о том, что в паре разлад, ходили уже достаточно давно. В частности, поговаривали, что фигуристы были недовольны своей работой в известной танцевальной академии Монреаля. В олимпийском сезоне им поставили неудачный произвольный танец, из-за чего они были вынуждены вернуть одну из своих прошлых программ.

Кроме того, будучи одними из самых видных молодых дуэтов и обладателями отличного скольжения, канадцы умудрялись на соревнованиях оставаться позади Лайлы Фир и Льюиса Гибсона, Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса, Евгении Лопарёвой и Жоффре Бриссо. Все эти дуэты также тренируются в Монреале, и, как говорят, канадцы остро чувствовали, что ставку непонятно из-за чего, но делают именно на вышеупомянутые пары.

«После 15 лет — это конец. Спасибо всем, кто поддерживал нас и верил в нас на протяжении всех этих лет. Спасибо, Зак, за путь, который мы прошли вместе. Очень важно по-настоящему любить то, чем занимаешься. Когда ты увлечён, искренен и живёшь в согласии со своими ценностями — возможно всё. Да, это конец большой главы, но также и начало будущего, которого я очень жду», — написала Маржори на своей странице в социальных сетях.

Конечно, такое радикальное решение удивительно и тем, что сейчас, после ухода Гиллес и Пуарье, именно Лажуа и Лага должны были стать первой парой своей страны. Быть лидерами сильной сборной — это не только почётно, но и выгодно. Ведь тогда твоя федерация ставит ставку именно на тебя — ведёт закулисные разговоры с судьями, техническими специалистами, отправляет на выгодные этапы, обеспечивает прибавку в баллах и так далее. И кто возьмёт себе это освободившееся кресло лидера в сборной Канады, пока непонятно.

Но кажется, что Маржори в фигурном катании мы больше вообще не увидим. Из профиля фигуристки уже пропали ссылки на Монреальскую академию, а новыми интересами стали театр и будущая актёрская карьера. Хотя тренер пары Роман Агенауэр заявил, что спортсменка намерена продолжать карьеру в их группе, но конкретики не дал. В любом случае Захари заканчивать точно не намерен. Говорят, что он уже вовсю скатывается с Ханной Лим, которая ранее в межсезонье рассталась с Е Куаном. Несмотря на то что девушка ранее представляла Южную Корею, сотрудничество с Лагой кажется возможным. Ханна родилась в Монреале и, помимо корейского, у нее есть и канадский паспорт.

Помимо явных лидеров, Канада лишилась и ещё двух пар — Алишии Фаббри с Полом Айером, Лили Хенсен с Нейтаном Ликерсом.

Самая возрастная парница в истории не заканчивает и ищет нового партнёра

В канадском парном катании нас ждало не меньше сюрпризов. Официально о своём распаде объявили сразу несколько коллективов: Джулия Кватрокки и Этьенн Лакасс, Келли Энн Лорин и Лукас Этье, Фиона Бомбардье и Бенджамин Мимар. Но самая непонятная ситуация случилась с Динной Стеллато-Дудек и Максимом Дешамом.

Именно эти фигуристы являлись самыми титулованными парниками в нынешней канадской сборной, несмотря на то что оба являются довольно возрастными. Максиму сейчас 34 года, а Динне вообще 42. И её история похожа на ту, что мы наблюдаем в фильмах. Она завершила карьеру фигуристки-одиночницы в 17 лет, получила образование и начала заниматься косметологией. Но в 2016-м захотела поучаствовать в Олимпийских играх, на которых никогда не была, и решила вернуться в фигурном катание, выбрав для этого не уже парное катание.

В итоге можно сказать, что спортсменка не прогадала. Ведь со временем она поменяла американскую сборную на канадскую, объединилась с Максимом Дешамом — вместе они выиграли большие турниры: чемпионат мира (2024) и чемпионат четырёх континентов (2024). Но, к сожалению, додержать такой уровень до заветных Олимпийских игр в Милане им не удалось. Пошёл спад, который вылился в последнее место на финале Гран-при прошедшего сезона, неприятную травму, пропуск командных соревнований Олимпиады и лишь 11-е место в личном турнире Игр.

После Игр в Милане 34-летний Максим объявил о завершении спортивной карьеры, а вот дальнейшая судьба 42-летней Динны оставалось загадкой до недавнего времени. И буквально на днях у The Skating Lessons появилась неожиданная информация, что Стеллато-Дудек пробует встать в пару с 35-летним Дэнни О’Ши. Этот спортсмен в составе сборной США выиграл золотую медаль командного турнира на только недавно прошедших в Милане Играх. С сезона-2022/2023 он выступал с 21-летней Элли Кам. И, что самое интересное, представители США о своём распаде до сих пор не заявляли.

В итоге в новый олимпийский цикл Канада входит в странном составе. Две дисциплины, в которых они занимали лидирующие позиции все прошлые годы, полностью лишились лидеров и даже тех, кто мог их заменить в ближайшем будущем. Женское одиночное катание всё так же переживает не лучший период. Зато в сезоне-2025/2026 из тени вышел Стивен Гоголев, который был очень перспективным на юниорском уровне, но потом несколько лет не мог достойно продемонстрировать себя на взрослых стартах. Видимо, он один будет тащить Канаду к медали командного турнира Олимпийских игр — 2030, которую они так желают выиграть.