Фигуристы сошли с ума по «Болеро»? Какие программы ждать в сезоне после Олимпиады

Весной мир фигурного катания не уходит в спячку – все активно работают над программами для нового сезона. Время после Олимпиады – это всегда новые коллаборации, эксперименты с музыкой и образами. Пока кто-то из спортсменов думает о перерыве, кто-то уже анонсирует новые постановки, причём с музыкой и тизерами хореографии.

На данный момент основным трендом этого сезона является старое доброе «Болеро» Мориса Равеля. Бенуа Ришо уже поставил произвольный танец Эмилии Зингас и Вадиму Колеснику, правда, с оригинальным музыкальным сопровождением. «Это не будет классическое «Болеро». Да, в программе есть часть оригинальной композиции, но Седрик написал совершенно новую музыку, вдохновлённую Равелем. Её нигде нельзя послушать или скачать: она создана специально для этой программы», – рассказал Ришо в интервью «Спортсу».

Лучшие российские юниоры также выбирают «Болеро»: и у Елены Костылевой, и у Льва Лазарева, действующих победителей первенства России, будет именно эта композиция Равеля в короткой программе. Уже известно, что постановщиком программы Костылевой выступит Иван Букин, а Лазарев представил публике тизер.

Забавно, что в случае допуска российских фигуристов-юниоров на международную арену возвращение может случиться как раз под «Болеро», поскольку и Елена, и Лев как двукратные чемпионы России среди юниоров выглядят основными претендентами на квоты.

Практически из «золотого фонда» новая программа и у кореянки Ли Ха Ин: Бенуа Ришо поставил ей короткую программу под Experience Людовико Эйнауди. Александр Селевко сменил Принса на Майкла Джексона, Адам Соля поставил ему программу под Dirty Diana – эта песня не так уж часто звучит на льду, в отличие от других хитов поп-короля. «Призрака оперы» тоже на льду услышим – Николай Морозов поставил такой произвольный танец перспективной американской паре Лия Несет/Артём Маркелов.

Но уже есть анонсы и необычного музыкального выбора. C таким, например, во взрослые выходит Агата Петрова, Артём Федорченко поставил ей произвольную программу «Плач нимфы» (Lamento della Ninfa). Алдар Самбуев зажжёт в новом сезоне под рэп на испанском: Федорченко поставил фигуристу короткую программу под треки Bad Bunny. Николай Угожаев в произвольной программе сделал выбор в пользу Coldplay. Одним из треков точно будет «О», его в фигурном катании использовали не так часто, как многие другие композиции группы, – вспоминается разве что постановка Адама Риппона в его последние сезоны.

Нина Петрыкина выбрала композицию певицы Rosalia – Berghain, именно под этот трек делала резонансный номер на «Русский вызов» Елизавета Туктамышева. Постановщиком Нины стала Ше-Линн Бурн.

У Софии Дианы Касинс и Александра Брегея известны уже обе новые программы – обе поставлены под саундтреки. В короткой фигуристы будут кататься под саундтрек к сериалу «Наследники», а в произвольной – под музыку из фильма «Леон». Без «Дюны» в новом сезоне тоже не обойдёмся: за эту эпопею взялась Арина Кудлай, постановщиком выступила Ева Куць.

Ксения Гущина пока порадовала болельщиков небольшими тизерами – короткой программой в этом году занимался Артём Федорченко, произвольной – Николай Морошкин и Валерия Чистякова.

Не раскрывает музыку пока и Пётр Гуменник, поставивший новую произвольную программу с Даниилом Глейхенгаузом. Ранее Пётр представал в программах Даниила конкретным персонажем – Дорианом Греем, Полом Атрейдесом или Жан-Батистом Гренуем, по стартовой позе и отрывку хореографии предлагается угадать новый образ.

Немногие фигуристы берут с собой в постолимпийский сезон уже известные программы, но один анонс уже точно есть: Алёна Косторная и Георгий Куница вернутся в спорт с произвольной «Мастер и Маргарита» от Натальи Линичук. Единственный показ этой постановки состоялся на контрольных прокатах в сезоне-2024/2025, теперь ждём дебюта и в соревновательном формате.