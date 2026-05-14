Уход Малинина — реакция на поражение на ОИ или победа системы ISU? Терять Илью — нельзя

Лидер завершившегося олимпийского цикла Илья Малинин задумался о паузе в следующем сезоне. Подобное решение вызвало вопросы у экспертного сообщества, ведь в последние годы такие заявления зачастую предшествуют уходу из профессионального спорта.

Отчаялся ли американец после горького поражения на Играх или же готовится к полной перезагрузке в связи с реформами ISU? Какие перспективы есть у Бога квадов?

Илья Малинин Фото: РИА Новости

Малинин пропустит сезон-2026/2027?

Новости, что Илья Малинин может пропустить постолимпийский сезон, поступили от самого фигуриста, поэтому воспринимать их стоит как подготовку всех к тому, что спортсмен действительно не выйдет на лёд в течение следующего года.

«Я хотел бы немного отдохнуть от фигурного катания. Четыре года перед Олимпийскими играми были сложными», — сказал он.

При этом Малинин отметил, что конкретных сроков у него нет, то есть пауза в карьере может как случиться, так и не случиться. Если же она наступит, то нет никаких гарантий, что это будет лишь один год. Илья рассматривает варианты и не уточняет, что этот перерыв нужен исключительно для физического и психологического восстановления, что обычно требуется топ-фигуристам после Олимпиады.

Именно из-за такой формулировки в экспертном сообществе заговорили о возможном уходе Малинина из спорта. Фанаты также обеспокоены решением американца, поскольку тенденция последних лет указывает на то, что подобные слова могут предшествовать завершению карьеры.

Поражение на Олимпиаде сломило Малинина?

Внезапный порыв Малинина, который всегда славился своей работоспособностью и даже потребностью изучать новое в фигурном катании, отдохнуть насторожил общественность, которая связала это с усталостью Ильи и его подавленным состоянием из-за неожиданного проигрыша в Милане. Собственно, своего разочарования спортсмен и не скрывал.

«Хотел бы, чтобы та произвольная программа случилась где угодно, только не на Олимпиаде. Это было очень неприятно… Это застало меня врасплох. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план. Именно это и привело к тому, что всё пошло не так».

Спустя несколько месяцев после завершения главного старта четырёхлетия Малинин открыто заговорил о причинах, которые помешали ему добиться лучшего результата. И в разрезе всего профессионального спорта они довольно банальны: фаворит никогда не выигрывает, а заранее повешенная медаль оказывается на шее другого атлета. Слова Ильи, конечно, можно прочесть как попытку оправдаться и найти виноватых, но весь путь американца указывает на то, что случилась самая распространённая вещь — фигурист, который выступает не только в личном, но и в командном турнире, разваливается в решающий момент. И колоссальное давление, оказанное на спортсмена со стороны федерации, тренеров, агентов, сокомандников, — ключ к пониманию произошедшего.

Илья Малинин на Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

Малинин намекнул, что общение с некоторыми людьми сбило его с толку — на это можно было бы закрыть глаза, если бы чуть ранее на эту проблему не обратил внимание Рафаэль Арутюнян, с которым Илья работал.

«Когда приходит успех, рядом тут же оказываются случайные люди, у которых к тебе свой интерес. И которые начнут говорить неправду, в которую можно поверить и пойти не в ту сторону. Я его очень люблю и уважаю, хотя ему 20, а мне — под 70. И я желаю ему пройти это всё достойно, найти правильных людей, которые будут говорить правду, пусть она и не всегда окажется приятной. Надеюсь, он воспримет её не как оскорбление, а как информацию к действию».

Малинин реагирует на изменения ISU

Малинин всё же сделал свой ход. Есть вероятность, что он «сдаёт» борьбу, но также возможно, что он берёт паузу для пересмотра своего подхода к фигурному катанию. В конце концов, после неудачи то же самое сделал Нэйтан Чен — отказался от суперсложного контента и сделал акцент на другом. В случае Ильи же подобная перегруппировка будет продиктована не просто внутренним желанием спортсмена, а реформами ISU.

Представитель США выиграл свой третий чемпионат мира в Праге и вписал своё имя в историю как первый и последний человек, который исполнил в одной программе семь четверных прыжков. Согласно новым правилам, принятым Международным союзом конькобежцев, со следующего сезона спортсмены смогут исполнять в произвольной не более шести прыжковых элементов.

У них останутся четыре сольных прыжка и два каскада. Малинину придётся это учитывать, ведь в последние четыре года главным его конкурентным преимуществом были сложные прыжковые элементы. И хотя Илья сделал первые шаги в сторону сбалансированности катания, ему придётся поработать над этим более системно — найти свой стиль в постановках, развить артистизм и примерить новые образы.

Фигурист уже признался, что в планах работа над усовершенствованием скольжения, вращений, поиском способов быть креативным с помощью концепций программ.

Будущее Малинина в отсутствие конкурентов

Время для экспериментов у американца есть. Уходит Малинин в период отсутствия главного конкурента в лице Юмы Кагиямы. Михаил Шайдоров, уведший золото из-под носа, мог навязать постоянную борьбу только в теории. Российские фигуристы, способные удивлять многочисленностью квадов, остаются в бане. Казалось бы, даже без глобальных перемен Илья остался бы лидером, но Рафаэль Арутюнян уверен в обратном — как раз сейчас переломный момент во всех смыслах:

«Следующие четыре года — если он решит кататься дальше — будут совсем другими. И я представляю, в чём их сложность, а он — не очень. Но на то она и молодость, что тебе кажется, будто ты всё понял. Если бы они осознавали, что их ждёт дальше, то наверняка бы отказались — «Нет, спасибо, я всё». А они бросаются в это с головой — в этом и есть прелесть молодости».

Судя по всему, Малинину придётся перекраивать и заново нарабатывать контент, улучшать программы и формировать другую философию в спорте, чтобы вернуться в строй к моменту, когда его соперники сделают то же самое. Соревноваться в новой парадигме снижения прыжкового потенциала для Ильи будет в новинку — с другой стороны, это испытание покажет, насколько он уникален.