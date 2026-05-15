Тутберидзе против тренера Гуменника! Выбираем лучшего наставника сезона в фигурке

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам олимпийского сезона в фигурном катании. На очереди – выборы лучшего тренера, в рейтинге сошлись сразу 11 номинантов из всех четырёх видов.
Возможно, вам хотелось бы отметить успехи Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона, а также всей монреальской академии в танцах – именно их ученики поделили золото и серебро Олимпийских игр. Может быть, сильнее всего запомнился тренерский прорыв Алексея Урманова, а может быть, возвращение на высокий уровень Станислава Морозова – голос можно отдать сразу за несколько вариантов!
Вероника Дайнеко
Олимпийский сезон стал для Вероники Дайнеко настоящей проверкой на прочность. Ей предстояло впервые в карьере подготовить спортсмена к выступлению на Олимпийских играх. Получение нейтрального статуса, смены программ, проблемы с визами и с музыкой прямо перед вылетом в Милан – вместе с Петром Гуменником Вероника Анатольевна прошла все испытания и сделала всё от неё зависящее, чтобы её ученик выдал максимум в сложившихся обстоятельствах.
Павел Слюсаренко и его штаб
Пермские специалисты демонстрировали успехи и на российской арене, и на мировой. Под руководством Слюсаренко Анастасия Метёлкина и Лука Берулава взяли золото чемпионата Европы, серебро Олимпийских игр и серебро чемпионата мира. На российских стартах мощный камбэк сделали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков: на одном из этапов Гран-при они обошли чемпионов мира и Европы Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а на двух главных стартах сезона уверенно заняли место в топ-3.
Алексей Урманов
Победа Михаила Шайдорова на Олимпиаде в Милане стала сенсацией – но при этом показала, каким сильным специалистом является Алексей Урманов. Сезон Михаила складывался не очень хорошо, фигуриста преследовали неудачи, пришлось менять программу незадолго до Игр… Но к самому главному старту в карьере Урманов подвёл Шайдорова в идеальной физической и психологической форме – что позволило фигуристу выдать максимум и одержать победу.
Станислав Морозов
Дмитрий Козловский не раз за последний год называл Станислава Морозова лучшим специалистом по парному катанию в мире – и прошлый сезон позволил этому тренеру по полной проявить себя. Вернувшись к работе на высоком уровне, Морозов провёл с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским «золотой» сезон – фигуристы выиграли все старты, кроме прыжкового турнира. В каждом прокате произвольной программы Саша и Дима заходили на четверной выброс – и пара пришла к тому, что чисто исполнила этот элемент и на этапе Гран-при, и на чемпионате России.
Тандем штабов Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой
В российских танцах на льду высокие результаты показывают пары Алексея Горшкова – причём как на юниорском уровне, так и на взрослом. Мария Фефелова и Артём Валов совершили нереальный скачок и провели золотой сезон в юниорских танцах: пара регулярно получала очень высокие уровни и начала обыгрывать более взрослых соперников, которым раньше уступала. Василиса Кагановская и Максим Некрасов вплотную подобрались к первому месту – и это совместный успех штаба Горшкова и команды Анжелики Крыловой. Отдельно Крылова занимается и своими парами – под её руководством Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано в прошлом сезоне выиграли бронзу чемпионата России.
Этери Тутберидзе
На российской арене Этери Тутберидзе продолжает доминировать в женском одиночном катании. Ученицы Этери Георгиевны выиграли все пять этапов Гран-при (два – за Аделией Петросян, по одному – за Дарьей Садковой, Алисой Двоеглазовой и Диной Хуснутдиновой), взяли золото и серебро на двух главных стартах, полный пьедестал в женском турнире на чемпионате России по прыжкам. В мужском одиночном катании у Тутберидзе – успехи с Никой Эгадзе, впервые в карьере этому фигуристу удалось выиграть чемпионат Европы.
Дмитрий Савин и его штаб
Если в мире парного катания и существует аналог Монреаля, то это группа Дмитрия Савина. Вместе с Фёдором Климовым и другими специалистами он готовит огромное количество пар из разных стран, причём на самом высоком уровне. Ученики Савина Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли чемпионат мира и стали третьими на Олимпиаде, Мария Павлова и Алексей Святченко впервые в карьере взяли медаль чемпионата Европы – в конце сезона на тренировке сделали четверной выброс.
Филипп Тарасов
Абсолютное доминирование в юниорском парном катании в России – это заслуга Филиппа Тарасова. Подумать только, шесть из восьми пар в финале Гран-при России среди юниоров – это его ученики. На первенстве России подопечные Тарасова заняли весь пьедестал, все спортсмены в его группе стремятся к максимальному техническому усложнению. Ольга Сабада/Павел Астахов исполняли на соревнованиях четверной выброс, Полина Шешелева/Егор Карнаухов и Таисия Гусева/Даниил Овчинников – четверную подкрутку.
Мари Франс-Дюбрей, Патрис Лозон, Роман Агенауэр — монреальская академия
Монреальская академия продолжает доминировать в мировых танцах на льду – именно представители этой школы разыграли между собой золото и серебро Олимпиады. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон вышли в первый совместный сезон с сильными постановками и успели скататься настолько хорошо, что забрали золото главного старта цикла. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выдали в сезоне максимум того, что могли показать, положив в копилку ещё одно командное золото Олимпиады и серебро личного турнира.
Игорь Шпильбанд
Прорыв американских танцоров Эмилеа Зингас и Вадима Колесника – заслуга Игоря Шпильбанда и его тренерской группы. Ещё в начале олимпийского сезона эта пара и мечтать не могла о подиуме ЧМ, но это случилось. Под руководством Шпильбанда Зингас и Колесник вышли в сезон с сильными постановками и очень хорошо отточили техническую часть – с этим пришли и сильные результаты на соревнованиях, благодаря которым ученики Шпильбанда стали второй парой сборной США.
Филипп Ди Гульельмо и Массимо Скали
Золото Алисы Лью на Олимпийских играх не случилось бы без грамотной работы её наставников. Много раз подчёркивалось, что Алиса вернулась в спорт на своих условиях – и в её тренерском штабе смогли выстроить подготовку так, что Алиса подошла к важным стартам в наилучшей форме. Чистые прокаты и непоколебимая уверенность в себе – результат работы Алисы и работы её тренеров.