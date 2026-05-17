Фигуристы очень любят «Зенит»! Туктамышева, Гуменник и другие — за Санкт-Петербург в РПЛ

Развязка в РПЛ-2025/2026 уже совсем близко! Претендентов на золото всего два — «Краснодар» и «Зенит». У второго больше математических шансов на победу, но и сбрасывать со счетов пока ещё действующего чемпиона страны никак нельзя. Всё-таки в российском футболе может случиться всё что угодно.

Несмотря на отличия видов спорта, многие наши даже самые титулованные фигуристы активно вовлечены в футбол и нынешнюю чемпионскую развязку. Хотя, конечно, здесь такой ожесточённой борьбы, как за первое место РПЛ, не будет. Болельщиков «Зенита» среди фигуристов гораздо больше. И на это существует много причин — долгое существование клуба (101 год против 18 лет «Краснодара»), как следствие, более насыщенная история и факт того, что бо́льшая часть ледовых арен и клубов находится именно в Питере. Соответственно, для большого количества фигуристов Санкт-Петербург — дом, а «Зенит» — его единственная команда.

Так кто же сегодня будет радоваться победе «Зенита», если он всё-таки не проиграет «Ростову» и этим самым не оставит «Краснодару» математических шансов на чемпионство?

Участник Олимпийских игр 2026 года в Милане Пётр Гуменник родился и вырос в Петербурге. Видимо, этот факт и окружающий его культурный и общественный фон не могли отразиться на нём иначе. Естественно, фигурист начал болеть за «Зенит».

Весной 2026 года после возвращения из Италии, где Гуменник прекрасно выступил на Играх и занял итоговое шестое место, он был приглашён и на «Газпром Арену». В компании заслуженного тренера России Алексея Мишина, когда-то воспитавшего Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, Пётр нанёс символический удар по мячу перед матчем со «Спартаком».

«Я сам от себя такого не ожидал, но был взволнован. В приятном смысле слова. Было круто выйти в центр такого стадиона и ударить по мячу», — сказал Гуменник в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Матч ТВ».

После фигурист дал комментарий про будущее чемпионство сине-бело-голубых и назвал причину их возможных побед:

«Думаю, у «Зенита» хорошие шансы на чемпионство. Клубу 100 лет, и, надеюсь, этот год принесёт победу. Я хорошо развёл мяч с Алексеем Николаевичем Мишиным в матче, когда «Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате. Именно благодаря тому разводу «Зенит» и победил (смеётся). Потом, правда, была ещё игра в Кубке – мы уже не разводили, и результат оказался не таким успешным. Так что, если «Зениту» будет нужна помощь, я готов!» — приводит слова Гуменника Metaratings.

Пётр Гуменник и Алексей Мишин на матче «Зенита» Фото: РИА Новости

85-летний Алексей Мишин по сравнению с более молодым коллегой болеет за «Зенит» гораздо дольше — уже много-много десятилетий. Как-то в интервью тренер говорил, что «не быть болельщиком «Зенита» — это просто дурной тон в Санкт-Петербурге»:

«Не болеть за Зенит – то же самое, что и не любить Неву. Недавно я был с внуком на «Газпром Арене». И как художник могу сказать, что это не только изумительное спортивное зрелище, но и мероприятие, сопоставимое с фигурным катанием. На поле – 22 артиста, у них и батманы, тандю и плие. Это не игра — это действо! Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол. Я это воспринимаю как урок хореографии, как демонстрацию силы, быстроты, гибкости, изящества. Можно не быть ярым фанатом футбола, но посетить «Газпром Арену» и посмотреть сверху на всё это зрелище – необходимо всем, просто дух захватывает», — приводит слова Мишина сайт «Радио «Зенит».

Также Мишин активно реагирует на все события, которые происходит в родном для него клубе. К примеру, про 100-летие, которое сине-бело-голубые праздновали в прошлом году, но из-за поражения в чемпионате перенесли ещё на один год, Алексей Николаевич высказался очень трогательно:

«Я часто хожу на «Зенит». И воспринимаю его по-своему. Меня критикуют за то, что я сравниваю игры «Зенита» с занятием хореографией. Там и плие, и соте, и батманы, там чистая хореография. Есть и сценарий: развязка, трагедия, победа, поражение. Но я даже хочу сказать не об этом. Вы знаете, у нас в Петербурге есть, допустим, Ростральная колонна, один из символов. Есть Эрмитаж, есть и «Зенит». Я хочу сказать, что это не голы и мячи — это событие, это символ, который объединяет петербуржцев. Спасибо «Зениту» за то, что он стал символом нашего города», — сказал Алексей Мишин на том же радио.

Информацию, что с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком был продлён контракт до 2030 года, Мишин также встретил с восторгом:

«Новость меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева также является давней поклонницей «Зенита». Ещё во времена её спортивной карьеры девушку можно было часто заметить на матчах родной команды. При этом интересно, что на её решение стать поклонницей сине-бело-голубых повлиял конкретный футболист — Клаудио Маркизио. Фигуристка один раз увидела его на поле и обомлела. А потом в интервью даже назвала итальянца своим типажом у мужчин:

«Откуда такая любовь к «Зениту»? Да не знаю. Как-то сходила на пару матчей, потом меня пригласили. Потом я увидела футболиста, Клаудио Маркизио (смеётся). Сначала на поле я увидела его как футболиста. Ну и у нас были коллаборации, проекты с «Зенитом». Хочется именно за Питер [болеть]. Просто «Зенит», не знаю, почему так получилось».

Елизавета Туктамышева с шарфом «Зенита» Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Позднее Елизавета ещё ни раз признавалась в любви к «Зениту» и в интервью «Комсомольской правде» даже выражала желание сыграть за них в одном из матчей. Причём миниатюрная девушка, чей рост составляет не более 157 см, вызвалась быть защитником.

«Очень люблю играть в футбол. Когда есть возможность, то с удовольствием. Бывало так, что в межсезонье фигурного катания мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию. Не знаю, на какой позиции хотела бы сыграть, но я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать (улыбается). Я больше бы оборонялась, чем атаковала», – заявила Лиза.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко известен своей любовью к итальянским командам. При этом ещё в пору своей спортивной карьеры фигурист рассуждал о любви к «Зениту» и даже порывался отдать своего сына Александра (Гном Гномыча) к ним в академию. Например, в интервью 2011 года для сайта петербургского клуба Плющенко с теплотой говорил о родном «Петровском». Правда, с завершением спортивной карьеры и переездом в Москву Евгений, видимо, всё же отошёл от поддержки клуба с берегов Невы и полностью сосредоточился на иностранном футболе.

«Когда последний раз был на «Петровском»? Давненько. Года два, а может, и три назад. Времени на такие вещи совсем не хватает. Очень много разъездов. Если есть возможность, по телевизору футбол смотрю всегда. Первый канал, который включаю, где бы ни был, – всегда спортивный. Может быть, целиком игры «Зенита» не вижу, но отрывки и нарезки матчей смотрю. Рад за ребят. Они неплохо двигаются вперёд в Европе, да и в России мы давно первые».

А вот тот, кто является настоящим болельщиков «Зенита» уже долгие годы, хоть сейчас и живёт в Москве, — это ещё один двукратный олимпийский чемпион, но уже в паре с Татьяной Волосожар, Максим Траньков. Он пережил с родной командой все этапы — и большие победы, и обидные поражения. Траньков также высказывал уверенность, что такая команда, как «Зенит», готова бороться за полуфиналы и финалы крупных международных турниров, например, Лиги Европы.

«Команда сбалансирована. Внутри команды нет распрей, нет посторонних моментов, которые могли бы отвлекать от достижения результата. Командный дух помог «Зениту» добиться успеха, плюс, конечно, подбор игроков. Это и отличные бразильские футболисты, и лучшие российские игроки.

Мне как болельщику «Зенита» хотелось бы, чтобы было и пять чемпионств подряд, и 10. Чтобы мы стали в этом плане «Баварией», «Ювентусом» — всегда побеждали в своём чемпионате. Хочется, чтобы вернули нам Лигу чемпионов, еврокубки, чтобы «Зенит» более уверенно выступал там. «Зенит» четыре раза подряд не очень хорошо сыграл в Лиге чемпионов. Хотелось бы, чтобы команда наконец набралась необходимого опыта и выступала в турнире успешнее», — приводит слова Транькова matchtv.ru.

Максим Траньков на матче «Зенита» Фото: РИА Новости

Даже в последние три сезона, которые были для команды из Санкт-Петербурга турбулентными и не всегда заканчивались чемпионством, Траньков уповал на её силу и всячески поддерживал главного тренера.

«Положительная динамика прослеживается. Будем надеяться на рывок вперёд, все болельщики этого ждут. Семак уже давно работает в клубе. Надо дождаться конца сезона. Доверие к Сергею Богдановичу есть. На протяжении многих лет «Зенит» побеждает. Перестройка и кризис неизбежны для любой команды. Кризис наступил, посмотрим, как тренерский штаб проявит себя в этой ситуации. От этого зависит их будущее. Лично я доволен работой Семака», — приводит слова Транькова «РБ Спорт».

Ещё одним верным болельщиком «Зенита» остаётся бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов.

На своей странице в социальных сетях он часто реагирует на события внутри команды, связывая её поражения со своими неудачами в фигурном катании и заявляя, что все такие проблемы — не самое страшное в жизни. К примеру, в прошлом году после проигранного чемпионства Галлямов философски обратился к любимому клубу: «Победы приходят и уходят, но история остаётся навсегда!».

Кульминацией любви к родному клубу стал тот факт, что Александр вместе со своей партнёршей Анастасией Мишиной даже посвятили номер команде с берегов Невы на турнире шоу-программ «Русский вызов». В нём фигуристы вышли на лёд в форме «Зенита» и делали интересные парные элементы — тодесы, поддержки, выбросы вместе с прикреплённым к телу футбольным мячом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в форме «Зенита» на турнире шоу-программ «Русский вызов» Фото: РИА Новости

После турнира Александра обратился к болельщикам и снова поблагодарил «Зенит»: «Хотим выразить всем огромную благодарность за невероятные эмоции и поддержку! С такой потрясающей командой болельщиков всегда приятно радовать и удивлять! Представлять любимую команду «Зенит», за которую всегда болеем, для нас безмерно приятно».

Позднее фигурист ещё больше раскрыл свои эмоции от причастности к команде в эфире «Матч Премьер»: «Действительно было очень приятно выходить в этой форме. И я тоже чувствовал себя немножко как футболист, но это всё равно было на коньках. Но для всех это оказалось очень необычным, всем это очень понравилось. Особенно когда я ещё при болельщиках в футболке «Зенита» — это было незабываемо».

Интересно, как же сегодня российские фигуристы, болеющие за «Зенит», отпразднуют победу любимого клуба, которое может случиться хоть и в отложенное на второй год, но всё-таки 100-летие команды с берегом Невы?