Евровидение подкинуло идеи для фигуристов! Медведева и Петросян уже брали песни с конкурса

Полосатое окрашивание в этом году принесло победу не только Алисе Лью на Олимпиаде, но и певице DARA из Болгарии на Евровидении. Исполнительница песни Bangaranga с большим отрывом от соперников триумфально выиграла юбилейный конкурс песни, а её творение уже успело завируситься в социальных сетях. Кто знает, может кому-то из фигуристов придёт в голову сделать программу под бодрую песню болгарской певицы. Ведь музыка из Евровидения на льду — уже давно не новое явление.

Одной из первых спортсменок, которая приходит на ум, когда вспоминаются соревновательные постановки под музыку с Евровидения, безусловно, является Аделия Петросян. В сезоне-2022/2023 фигуристка каталась с короткой программой под песню француженки Барбары Прави Voila. С этой композицией исполнительница заняла второе место на конкурсе песни в 2021 году, а Аделия впервые в карьере стала победительницей финала Гран-при России.

В том же сезоне для своей короткой программы Софья Муравьёва выбрала трек представительницы Северной Македонии на Евровидении-2019 Тамары Тодевски Proud. Тогда исполнительницу высоко оценили члены жюри, однако в итоговом протоколе Северная Македония стала лишь седьмой. Софья же остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате России.

На олимпийском льду Пекина звучала песня Джона Тирса Tout l’Univers. Эту композицию Швейцарии с Евровидения-2021 взял для своей короткой программы Морис Квителашвили. Грузинский фигурист на Играх стал 10-м, а швейцарский певец на конкурсе песни остановился в шаге от победы. Первое место в тот год заняли итальянские рокеры Maneskin, а их победную заявку для своей короткой программы выбрал Маттео Риццо. Итальянец выступал с этой постановкой и в России: на этапе Гран-при в Сочи он стал пятым.

Из более свежих примеров — короткая программа Ильи Неретина под композицию Mon Amour представителя Франции на Евровидении-2024. В тот скандальный год исполнитель песни Слиман во время репетиции финала конкурса выступил с речью о том, что музыка должна объединять страны и приносить любовь. В условиях пятого года изоляции российских фигуристов эта мысль актуальна и для спортивного мира. Самый высокий результат, которого Илья смог добиться с этой постановкой, — второе место на Кубке сильнейших спортсменов в Минске, а вот француз на конкурсе в Швеции занял четвёртое место.

Гораздо чаще спортсмены выбирают хиты Евровидения для показательных номеров. В 2014 году после феноменальной победы Кончиты Вурст под её песню Rise Like a Phoenix на шоу Art on Ice каталась Анна Погорилая. В начале программы её костюм больше напоминал классический мужской костюм-тройку, однако ближе к финалу номера он трансформировался в золотое платье, похожее на образ победительницы из Австрии.

В 2020 году Евровидение было отменено из-за пандемии коронавируса, но это не помешало несостоявшимся участникам зазвучать на льду: так, песня Литвы для конкурса сильно завирусилась. И спустя год литовские танцоры Рид/Амбрулявичюс сделали показательный под этот трек.

Евгения Медведева даже выступала вместе с представителем Болгарии Кристианом Костовым! Его песня Beautiful Mess заняла второе место на Евровидении-2017. Двукратная чемпионка мира и Европы в сезоне 2019/2020 исполняла показательный номер под эту композицию, а в новогоднюю ночь на Патриарших прудах фигуристка исполнила номер под живой вокал Кристиана. После этого вспыхнула волна слухов об отношениях Евгении и Кристиана, однако они всё опровергли.

Евровидение не раз находило отражение на льду — в соревновательных программах, показательных номерах и ледовых шоу. Пока что наша страна не принимает участия в самом известном музыкальном конкурсе Европы — как и наши фигуристы, у которых нет возможности соревноваться на зарубежных стартах. Но идея фестиваля и спорта строится вокруг объединения, мира и культурного обмена. И хочется верить, что в будущем Россия вновь сможет стать частью этого диалога — и на спортивной арене, и на музыкальной сцене.