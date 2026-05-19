Мишин научит прыгать, Ришо — кататься? Чем полезны лагеря для фигуристов

Спортсмены со всего мира регулярно обмениваются опытом – и в России такая практика тоже есть.

Уже совсем скоро фигуристы выйдут из отпусков и разъедутся по каткам готовиться к новому сезону. Причём на родном льду форму набирают немногие – все в основном выезжают на сборы либо со своими группами, либо на стажировки к именитым специалистам.

Такие проекты приносят тренерам и хореографам немало денег, но насколько вообще полезны такие вложения? Зачем фигуристы ездят на подобные сборы и чему можно на них научиться? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Ришо ежегодно собирает звёзд в Европе

У Бенуа Ришо, наверное, самый известный на данный момент летний лагерь Peak Ice Camps. В последние годы на сборах в Италии и Франции этот хореограф собирает звёзд фигурного катания. Лагерь Ришо уже стал частью его личного бренда, который довёл хореографа до тех самых 16 курток разных сборных на Олимпиаде.

В 2025 году на одном льду в Курмайоре тренировались Софья Муравьёва и Евгений Семененко, ученики Алексея Мишина из России, француз Адам Сяо Хим Фа, бельгийка Нина Пинзаррон, канадец Стивен Гоголев, грузин Ника Эгадзе, американец Максим Наумов, испанец Томас Гуарино Сабате и множество других фигуристов.

Леонид Свириденко с юного возраста занимался с Бенуа Ришо на сборах в Европе, а теперь уже сотрудничает с командой французского специалиста как тренер. У него и решили спросить: чем такие вылазки могут быть полезны в подготовке?

«Даже в России существует традиция летних сборов, во всех группах, в которых я катался, мы куда-то выезжали – и по России, и в другие страны. В рамках работы одного штаба это полезно – сменить обстановку, потренироваться в новых условиях, сфокусироваться на спорте, потому что живёшь у катка и не тратишь время на дорогу.

Если говорить про такие гостевые сборы, всё зависит от целей и сроков. Если мы говорим про прыжки, то, конечно, нужно понимать, с чем работать в долгосрочной перспективе. За две, за три недели чаще всего чуда не происходит. Технику особо не поменяешь, не улучшишь значительно какие-то физические качества. Если спортсмены приезжают на сборы с тренерами, то можно задать направление, в котором продолжится работа уже после.

Если говорить об улучшении скольжения, такие сборы очень полезны, можно подцепить себе в арсенал какие-то интересные упражнения. Можно познакомиться с новыми методиками, с тренерами, наладить контакты, что-то новое внедрить в свои тренировки», – рассказал Свириденко «Чемпионату».

В этом году в лагерь Бенуа впервые приедет поработать Софья Федченко – вместе со своими учениками. Ждут, как и каждый год, Алексея Мишина вместе с подопечными. В прошлом году вместе с корейскими спортсменами приезжала Лим Ын Су, не один сезон в лагере работает бельгийская специалистка Анше Бокландт.

Попасть в лагерь при этом может любой желающий, фигуристу подберут группу по его уровню. Эта открытость, наверное, и позволяет быть проекту Бенуа впереди планеты всей.

Как дела с лагерями в России?

Прыжковый международный интенсив на майских праздниках проходил в подмосковных Горках – свой лагерь организовал Евгений Плющенко. Больше недели вместе со спортсменами из девяти стран занимался и Алексей Мишин, идея таких совместных сборов зрела давно и наконец-то воплотилась в жизнь.

Подопечные Мишина поделились результатами интенсива – Дарья Царегородцева приземлила четверной лутц, Алёна Галкина стабилизировала тройной аксель и сделала четверной тулуп, Роман Хамзин выучил четверной риттбергер.

Иногда форматы лагерей и интенсивов – это единственная возможность стать лучше, не уезжая в Москву или Петербург насовсем. На майских праздниках такой интенсив проводила школа Александра Смирнова – скольжением с Николаем Морошкиным занимались спортсменки не только из Петербурга, но и из Калининграда, Петрозаводска, Твери и Великого Новгорода.

Интенсив по скольжению с Николаем Морошкиным Фото: Из личного архива Ники Эгадзе

Из Карелии – самый многочисленный десант: семь юных спортсменок приехали вместе с тренером Александрой Ильиной. У этого специалиста начинала, например, Арина Мариничева – в прошлом сезоне она каталась у Светланы Пановой, но приписка остаётся к родному региону и школе. По словам самой Александры, в Петрозаводске просто нет таких специалистов и нет ледового времени, чтобы оттачивать эти навыки.

«У нас нет в городе скользистов, в Питере намного больше возможностей. Приехало семь девочек, все они первого спортивного разряда. Мы из спортивной школы №6 города Петрозаводска, у нас на катке ещё занимаются хоккеисты и конькобежцы. Дети, которые сюда приехали, катаются по 45 минут в день, такие мастер-классы – одна из возможностей позаниматься побольше. Очень полезный и эффективный мастер-класс, затронули всё, что связано с базой шагов, много было работы с корпусом, работы в зале. У нас нет ни времени, ни специалистов на всё это, а здесь всё было подробно разложено. В Петрозаводске катку, на котором мы занимаемся, 10 лет, до этого всё фигурное катание было в Кондопоге, там 20 лет катку, но тренерского состава никакого не было. Эти дети – практически первый мой набор, веду их, повышаю и своё мастерство в том числе», – рассказала «Чемпионату» Александра.

Николай Морошкин и Александр Смирнов провели с участниками мастер-класса пять дней на льду – и после завершения Николай отметил, что давно горел идеей запустить что-то подобное, однако трудно это было сделать без отвлечения от основной работы.

«Хотели сделать мастер-класс, направленный на продуктивную работу – а это означает небольшое число людей. Решили, что больше 15 человек набирать не будем, и набрали их буквально за день, желающих оказалось намного больше. Доволен тем, как всё прошло, тем, что дети успели впитать за столь маленькое количество времени. Думаю, мы сможем сделать такие классы на системной основе, это будет продуктивно, сможем находить детей, может быть, для привлечения в наши группы. Главное, чтобы это было полезно – не просто пару дней поразвлекаться, а чтобы этот прогресс сохранялся, чтобы фигурное катание в нашей стране становилось лучше», – подытожил тренер.