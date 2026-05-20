От Тутберидзе до Мишина и Москвиной. Лучшие тренеры были спортсменами-неудачниками?

Правило «олимпийские чемпионы не могут воспитать себе подобных» работает против Плющенко, но что, если уже нашёлся тот, кто его нарушил?

Спортивный мир хранит в себе множество парадоксов, и один из них заключается в том, что лучшие фигуристы не становятся тренерами чемпионов, зато наставники без грандиозных достижений в карьере воспитывают уникальных атлетов, чьи имена входят в историю.

Считается, что самый эффективный способ обучения в фигурном катании — практика, но тогда почему применять свои прошлые навыки не получается, например, у Евгения Плющенко? Или как Этери Тутберидзе, выступавшая в танцах на льду, стала асом одиночного катания, а в парных дисциплинах предпочитает делегировать работу более опытным специалистам?

«Чемпионат» вспомнил профессиональную карьеру действующих тренеров и попытался разобраться в феномене успешных наставников, которые были «неудачниками» в спорте.

Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тутберидзе никогда не прыгала, но устроила прыжковую революцию

Самым ярким и сложным с точки зрения рационального мышления, конечно же, является случай Этери Тутберидзе. Тренер, воспитавший несколько олимпийских чемпионок, доминировавших на внутренней и мировой арене с десяток лет, но не имеющий больших регалий в фигурном катании как атлет. Этери Георгиевна когда-то начинала как одиночница, но из-за травмы была вынуждена перейти в танцы на льду. И тем не менее это не помогло ей «зажечь» собственную карьеру. Более того, Тутберидзе не закрепилась в ледовых шоу в США, равно как и не имела огромного успеха там же как тренер. И только после того, как она перебралась в Россию, познакомилась с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом, дело пошло. Наставница стала асом одиночного катания — в парных дисциплинах Тутберидзе намеренно избегает быть главной, предлагая эту работу более квалифицированным специалистам. Даже для дочери Этери Георгиевна не сделала исключение, оставив воспитание Дианы Дэвис и Глеба Смолкина другим.

Если поверхностно посмотреть на карьерный трек Тутберидзе, то может сложиться впечатление, что секрет побед «Хрустального» — в окружающих её тренерах, однако нельзя игнорировать факт построения наставницей особой системы, позволившей ей совершить прорыв в женском одиночном катании.

Техническая революция, устроенная Этери Георгиевной, не могла быть реализованной без глубокого анализа состояния спорта, без особых знаний и выявленных практическим путём прыжковых правил. Удивительно, что всё это сделал человек, который никогда не был заточен на многооборотные элементы.

Мишин и Москвина — пара на льду и на тренерском мостике

Ещё более невероятно то, что в нашей дисциплине есть несколько параллелей случившемуся с Тутберидзе. В России мэтром среди тренеров считается Алексей Мишин. Своё прозвище Профессор он получил за научное исследование техник фигурного катания — Алексей Николаевич написал не одну книгу по этому вопросу, и все они стали пособием для начинающих специалистов. При этом Мишин не был профессионалом в том, чему учит своих подопечных — просто потому, что выступал в парном катании вместе с Тамарой Москвиной. Несколько медалей на высоком уровне он выиграл — серебро чемпионатов мира и Европы, а также бронзу европейского первенства. Однако сравнивать эти достижения с теми, которых добились его ученики, немыслимо. Олимпийские чемпионы, победители мирового и европейского первенств — через Алексея Николаевича прошли звёзды прошлого и настоящего. Наставник смог сохранить актуальность своих знаний и навыков на годы вперёд.

То же самое сделала Тамара Москвина, которая, в отличие от коллеги, осталась в родной дисциплине и проложила путь наверх многим талантливым парам. Если Профессор, будучи экспериментатором, добавил много новых вводных в схему обучения одиночному катанию, то его экс-партнёрша систематизировала свои знания, улучшила базу за счёт прогрессивных техник и адаптировала всё под нынешние реалии. В итоге Тамара Николаевна и её ученики уже на протяжении многих лет находятся в топе, несмотря на редкие комментарии о старомодных методах наставницы.

От тренера к тренеру: как передаются знания в фигурном катании

Достойными преемниками дела Москвиной в парном катании стали Станислав Морозов и Павел Слюсаренко, чьи подопечные показывают отличные результаты. При этом Станислав только-только вернулся в большой спорт, но его работа с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским уже впечатлила многих.

Иронично, что в спорте Морозов практически ничего не добился, хотя выступал с такими легендами, как Татьяна Волосожар и Алёна Савченко. Наверное, годы, проведённые со столько талантливыми парницами, помогли тренеру стать более внимательным к своим подопечным. Кроме того, Морозов некоторое время трудился бок о бок с Ниной Мозер, так что его уровень не подлежит сомнению.

Станислав Морозов Фото: РИА Новости

Что же касается Павла Слюсаренко, то за последние годы он настроил конвейер по производству чемпионов — тех, кто составляет конкуренцию лучшим из лучших, и тех, кто, будем откровенны, привлекает внимание самых крупных штабов.

Та же судьба у Сергея Давыдова, который как наставник реализовался гораздо лучше. В спортивные годы он не блистал, хотя обучался и у Елены Чайковской, и у Рафаэля Арутюняна. Вероятно, наработки последнего он использовал, когда стал регулярно ставить квады нашим фигуристкам. Это более классический вариант развития событий: специалист, который получает информацию от своего тренера, трансформирует её и передаёт следующему поколению. Так же поступил Олег Татауров, обучавшийся у Алексея Мишина и обучивший Владислава Дикиджи.

В этом и кроется объяснение, как рождаются топовые тренеры — их учил профессиональный наставник. А вот практический опыт времён карьеры зачастую не помогает. «Олимпийские чемпионы не могут воспитать себе подобных» — это правило появилось неспроста.

Урманов воспитал олимпийского чемпиона, в отличие от Плющенко

Среди топ-тренеров не так много тех, кто был по-настоящему успешен в годы карьеры. Первым в этом списке стоит, конечно, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, однако он же является прямым доказательством вышеописанного феномена. Евгений Викторович построил большую школу, в которой из года в год появляются яркие запоминающиеся спортсмены, но глобального прорыва у Плющенко-тренера пока не случилось. Некоторые представители индустрии уверены, что и не случится, несмотря на опыт самого наставника и систему, которую ему передал Алексей Мишин. Тем не менее надо отметить, что подобные замечания преждевременны и даже несколько несправедливы — у специалиста ещё есть время, чтобы окончательно сформировать свой подход к обучению и вырастить из своих юных воспитанников чемпионов.

В конце концов, у нас уже есть тренер, нарушивший пресловутое правило и имевший те же исходные, что и Плющенко. Алексей Урманов также выигрывал золото Игр благодаря Профессору, а с недавнего времени в его послужном списке появилось ещё одна олимпийская победа, но уже в качестве наставника. Алексею Евгеньевичу потребовалось несколько лет, чтобы довести Михаила Шайдорова до вершины. И подобную работу трудно назвать случайностью.

Алексей Урманов и Михаил Шайдоров Фото: РИА Новости

Использовать свои знания для обучения довольно сложно. В рамках профессионального спорта, где личность атлета имеет огромное влияние на результат, причём как положительное, так и негативное, тренеру бывает непросто построить доверительные отношения с подопечным — нужно отбросить собственные амбиции и при этом быть достаточно авторитетным. Найти баланс могут не все. Из тех, кому удалось, можно выделить Александра Жулина и Анжелику Крылову. Эти специалисты пронесли свой опыт сквозь годы и заложили основы для танцев на льду для будущих поколений.

Сценарий рождения чемпионов редко когда повторяется точь-в-точь, всё-таки это многогранный и нелинейный процесс, и тем не менее определённые тенденции есть. Лишь малая часть зависит от спортсмена — куда важнее работа тренера. Он может иметь все титулы в мире, но не суметь привести к тому же результату своего ученика, может быть «неудачником» в спорте, однако гением в теории и практике, а может аккумулировать весь свой опыт и передать его юному фигуристу, делая нашу дисциплину по-настоящему бессмертной.