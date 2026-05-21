«Камила – очень талантливая спортсменка». Валиева тоже поработала с модным хореографом!

Приезд известного хореографа Бенуа Ришо в Россию получился по-настоящему громким: всё-таки не так часто к нам приезжают специалисты подобного масштаба для того, чтобы поработать с нашими спортсменами. За время своего пребывания в Москве француз успел поставить программы танцевальным парам Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Мария Фефёлова/Артём Валов, одиночникам Евгению Семененко, Александре Трусовой, а также поработать с другими танцорами из группы Алексея Горшкова. Однако уже под конец своего визита Бенуа принял решение немного задержаться в столице, чтобы создать новую постановку для ещё одной звезды — Камилы Валиевой.

20-летняя фигуристка готовится к перезапуску своей карьеры после дисквалификации. И, судя по всему, серьёзно настроена вернуться — иначе зачем было тратиться на столь дорогого специалиста. Ценник на постановку программы у Ришо известен — примерно $ 15 тыс. Это довольно внушительные траты, поэтому намерения Валиевой теперь выглядят ещё более твёрдыми.

Бенуа поставил Камиле короткую программу, но стиль постановки и выбранная музыка пока держатся в секрете. Ришо разве что намекнул на то, что стиль стал для российской фигуристки совершенно новым. А подобранное музыкальное сопровождение и вовсе ранее не использовалось в фигурном катании.

«Мы начали обсуждать совместную работу ещё зимой, нас представили друг другу общие знакомые. Но долго было непонятно, как получится это организовать и сколько у нас будет времени. Когда я понял, что мой график в Москве позволяет нам поработать, сразу связался с командой Камилы. До приезда в Новогорск я не знал, какую программу мы будем ставить — короткую или произвольную. Поэтому заранее попросил Седрика Тура подготовить несколько вариантов музыки. Он очень оперативно нам помог, за что я ему очень благодарен.

В итоге один из вариантов подошёл, мы поставили короткую программу — и могу сказать, что эту музыку в фигурном катании пока не использовали. Это очень особенная и сильная композиция, в ней много смены ритма. Мне кажется, что Камила в таком стиле пока не каталась — и он ей невероятно подошёл. Но моей идеей было не изменить её, а построить программу вокруг самой Камилы и того, какой фигуристкой она является. Мы искали, как по-новому можно играть с музыкой, использовать движения её тела и рёберность скольжения. Это про эволюцию фигуриста — какие-то вещи были для неё новыми, особенно в работе над дорожкой шагов.

Однако Камила – очень талантливая спортсменка и схватывает всё буквально на лету. Конечно, у нас было совсем немного времени — постановка заняла три дня, но мы проводили на льду по многу часов. Ставили хореографию и делали очень много прокатов — одной из самых частых моих фраз была «ещё раз!». Камила даже смеялась, что не помнит, чтобы когда-то делала так много повторений и проводила столько времени на льду. Так что у нас получился настоящий интенсив», — цитирует Ришо журналист Майя Багрянцева у себя в телеграм-канале «Всем лутц!».

Похоже, что Бенуа действительно не зря перенёс свой отъезд из России — всё ради того, чтобы поработать с одной из самых известных одиночниц мира. И приятно, что Ришо нисколько не смутила ни работа с российскими фигуристами, которые остаются отстранёнными от международных соревнований, ни тот факт, что ещё совсем недавно Камила была дисквалифицирована на четыре года за применение допинга.

После возвращения Валиева пока показала публике одну соревновательную постановку (выступления в шоу в расчёт не берём) — она выступила с короткой программой под легендарное танго «Утомлённое солнце» в современной интерпретации в исполнении певицы GEREGA. Отзывы на эту постановку были смешанные. А сама Камила вскоре сообщила, что не планирует дальше использовать эту программу.

«Я выбрала музыку, ставил Никита Михайлов. Это программа чисто попробовать короткую на Кубке Первого канала. Дальше она никуда не пойдёт. Мне понравилась музыка. Мы её накатали, насколько это возможно. Я её накатывала месяца два – два с половиной. Это было сложно, даже в принципе доехать до второго элемента.

Самое главное для меня было выйти, собрать всё от начала до конца на публике. Свою задачу выполнила. Конечно, на следующий сезон будут другие постановки, другой костюм. Но основную задачу, которую мы ставили с тренерским штабом, я выполнила. Два года пропускаешь – и уже как новый человек в фигурном катании. Надо работать дальше», — сказала Валиева во влоге Алины Загитовой для Первого канала.

Камила Валиева после исполнения короткой программы в рамках Кубка Первого канала Фото: РИА Новости

Сама Камила после работы с Бенуа Ришо поблагодарила французского хореографа за постановку и выразила надежду, что их сотрудничество будет продолжено в будущем.

«Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — написала фигуристка в телеграм-канале.

Что дальше? Камиле остаётся поставить лишь произвольную программу для того, чтобы полноценно войти в сезон. Скорее всего, Валиева получит приглашение на контрольные прокаты, где сможет показать свои новые постановки. Но тот факт, что фигуристка и её команда приняли решение пойти на такие траты, доказывает всю серьёзность намерений полноценно возобновить карьеру. Иначе зачем это всё?