Переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана, позор сына великого чемпиона, переходы Жилиной, Трофимовой

Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Екатерина Авдонина
Патриотический настрой Гном Гномыча и его отца испарился. Евгений сделал следующий ход, чтобы Саша стал чемпионом?

Уход Софьи Муравьёвой от Алексея Мишина в надежде перейти под флаг другой страны — как оказалась, меньшая из проблем Российской федерации фигурного катания. За один день наша сборная потеряла сразу несколько спортсменов, и главным шоком стало то, что среди них был сын великого чемпиона — Александр Плющенко будет представлять Азербайджан.

При этом его прославленный отец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, неоднократно называл себя патриотом своей страны. Но разве это не предательство, когда твой сын меняет флаг?!

Плющенко-младший переходит в Азербайджан

По информации журналистов, трансфер Александра Плющенко в сборную Азербайджана уже подтверждён со стороны ФФККР.

В условиях, когда президент организации Антон Сихарулидзе, отрицал любую возможность «донорства» России для других стран, одобрение релиза могло бы показаться странным. Софья Муравьёва, например, до сих пор сомневается в том, что ей позволят покинуть сборную, и не зря. Тем не менее в случае Гном Гномыча играет роль то, что юный фигурист пропустил сезон, не появляясь на внутренних стартах, так ещё не успел выступить под эгидой ISU.

Правда, наивно полагать, что лишь это помогло Плющенко-младшему сбежать из страны — связи родителей Саши наверняка повлияли на финальное решение. Точно так же был принят нашими чиновниками уход Дианы Дэвис — авторитет лучшего тренера страны Этери Тутберидзе поспособствовал тому, что трансфер прошёл быстро и безболезненно. То же самое произошло и с сыном двукратного олимпийского чемпиона.

На это указывает и то, что другой спортсменке пришлось «выстрадать» свой переход. Вероника Жилина также заручилась поддержкой своего тренера, но смену паспорта ей позволили только сейчас, а не год назад.

Официально: Жилина будет выступать за Азербайджан. То есть Плющенко-младший уходит не один.

Также трансфер оформили Кире Трофимовой в Беларусь. Ведутся переговоры о выступлении Ивана Попова под флагом Узбекистана. И кажется, что всё это ещё не предел.

Плющенко-старший предал Россию ради золота сына?

Так почему же именно переход Саши вызывает наибольший ажиотаж? Из-за его способностей? Определённо нет. Бесспорно, Гном Гномыч талантлив и в своём юном возрасте показывает большое рвение показывать сложные элементы. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона, имея его опыт и ресурсы, фигурист может войти в историю. Однако пока судить об этом рано, ведь на серьёзных стартах Плющенко-младший не выступал.

Более вызывает интерес моральный аспект подобного трансфера. Работа Плющенко-старшего как одного из топ-тренеров России должна быть нацелена на пополнение нашей сборной перспективными атлетами. Либо это не коррелирует с философией наставника, что в любом случае было бы сомнительно, либо Евгений отходит от собственных правил ради сына. Простыми словами: не гнушается никакими методами, чтобы привести Гном Гномыча к крупным победам.

Саша неоднократно заявлял о желании выступить на Олимпиаде, повторить путь отца, а тот поддерживал его в этом. И, видимо, он решил действовать радикально, раз чёткой позиции об отмене бана со стороны ISU у ФФККР нет. Таким образом, Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

«Посмотрим, что из этого получится. Саша ещё очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и, таким образом, отсидел карантин. Ничьё место не занимал, занимался в моей частной академии», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Евгения Плющенко.

Со стороны ФФККР реакции пока не последовало, но она явно не заставит себя ждать — буквально завтра пройдёт отчётно-выборная конференция, куда приглашены журналисты. Так что представители федерации могут уже морально готовиться к вопросам, на которые так хочется получить ответы…

