«Так и живём». Туктамышева и Гуменник наконец-то раскрыли отношения?

Об этом неожиданном тандеме коллеги писали ещё год назад, а слухи в мире фигурного катания ходили и раньше. За год изменилось многое: Пётр Гуменник стал главной звездой нашей мужской одиночки, а Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении карьеры. Но кое-что, похоже, осталось прежним — чувства между этими очень красивыми фигуристами.

При этом за год было очень много подтверждений: они вместе ездили в США, затем Лиза каталась на Олимпиаду, где делала причёску Пете перед прокатом – было соответствующее видео. Был и ещё один ролик — на котором Гуменник катал короткую программу, а за него очень сильно переживали Саша Бойкова, Лина Фёдорова и всё та же Лиза Туктамышева. Но делала она это по-особенному, не так, как остальные участницы студии Okko Sport.

Всё в том же Милане Туктамышеву и Гуменника неоднократно замечали в одних и тех же местах, ловили гуляющими вместе и даже держащимися за ручки. Однако фокус аудитории фигурного катания тогда вполне обоснованно был смещён в сторону спорта, хотя и нотки радости за эту пару у болельщиков проскакивали. А теперь, когда оба спортсмена поделились счастливыми совместными фотографиями, сомнений не осталось: Лиза и Петя действительно вместе!

Участник Олимпийских игр в Милане поделился серией снимков из США, на первом из которых он сам позирует с Туктамышевой. А чемпионка мира и Европы выложила целую серию фотографий с Петром. Евгения Медведева в комментариях назвала ребят «бубликами», Максим Траньков оставил эмодзи «круто», а Софья Самодурова поделилась смайликом с сердечком. Ну милота!

После возвращения из Милана «Чемпионат» общался с Гуменником и даже сумел задать очень осторожный вопрос о Туктамышевой — а точнее, об укладке, которую Лиза ему делала перед прокатами. Уже тогда в том ответе можно было почувствовать особую теплоту, с которой Петя высказался о фигуристке.

«Да, Карина передавала Лизе, как меня укладывать. Но и сама она, видимо, что-то знает, поэтому вроде бы получилось очень хорошо. Ничего не вылетело, ничего не помешало, да и выглядело тоже отлично», — сказал тогда Гуменник.

Год назад, когда об этой паре только стало известно широкой публике, многие зачем-то акцентировали внимание на разнице в возрасте: Петру – 24, в то время как Елизавете уже 29. Но зачем в принципе уделять внимание каким-то цифрам, когда люди счастливы? Когда делятся такими яркими фотографиями и вызывают восторг у людей — просто зайдите в комментарии под постами у Туктамышевой и Гуменника и посмотрите, как реагируют болельщики (и не только они).

Любовь — это всегда прекрасно, особенно когда она взаимная. Вспомните себя в моменты, когда вы были влюблены и получали огромную порцию радости просто от пребывания рядом с любимым человеком. А как менялись ваши жизни, когда вы были в счастливых отношениях! Поэтому давайте просто порадуемся за нашу Императрицу и Петра Первого — пусть чувства станут для них приятным дополнением к их и без того ярким жизням. Будьте счастливы!