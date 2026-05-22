Гуменник, отмеченный Vogue, или платье за $ 100 тыс.? Выбираем лучший костюм!

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам олимпийского сезона в фигурном катании. На очереди — выборы лучшего костюма. Это одна из самых дискуссионных номинаций на традиционной премии Международного союза конькобежцев (ISU), куда часто могут попасть довольно обычные костюмы, а остаться незамеченными — те, ради которых отдали много средств и вдохновения. В своём рейтинге мы объединили две действительности: российскую и международную — и выделили 11 номинантов из всех четырёх видов.
Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, короткая программа
К главному старту сезона, Олимпийским играм, Динна приготовила невероятный наряд от известного модного дома Oscar de la Renta. Речь идёт о золотом платье с очень необычным декором, напоминающим то ли эстетику американского ар-деко, то ли нечто животное — змеиную чешую или крокодиловую кожу. Похожий наряд есть и в свежей коллекции бренда, но так как там присутствует длинная юбка, то для спорта его пришлось адаптировать. В итоге получился утончённый и достаточно лаконичный образ, который при этом стоит от $ 50 тыс. до $ 100 тыс. Однако для бренда это была первая работа в мире фигурного катания, поэтому он был готов вкладывать и такие огромные деньги. Жаль, правда, что спортивных результатов это не принесло, канадская пара плохо выступила в нём на Олимпиаде.
Анастасия Губанова, произвольная программа
Бывшая российская фигуристка в олимпийский сезон решила не рисковать и пойти по понятному для неё пути — выбрать для программ знакомые образы — Индию и лирику. При этом оригинальность всё-таки присутствовала — в костюмах. Платье для произвольной программы были создано известным российским дизайнером Светланой Гачинской, работающей и с многими фигуристами нашей сборной. Для Анастасии она выбрала белый цвет, обычно не самый ходовой на льду для белой девушки, но добавила к нему небанальный штрих. Речь идёт о чёрной окантовке на спине, рисующей силуэт мужчины и женщины, тянущихся друг к другу в поцелуе. Как сказала сама Губанова в одном из интервью, это конкретные силуэты — самой фигуристки и её мужа Романа Галая.
Пётр Гуменник, короткая программа
Наш олимпионик, единственный представитель России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх Пётр Гуменник в короткой программе продемонстрировал образ «Парфюмера». Над этим костюмом, как и над многими другими для фигуриста, работала Светлана Гачинская. В качестве основы была выбрана полупрозрачная блуза с пышными рукавами, а сверху её покрывали жилетка и декоративный каскад красных цветов. В тон этому Пётр заплёл и свои длинные волосы, которые украсил атласной лентой. Этот романтичный образ, созданный с отсылкой на культовый фильм, приглянулся не только зрителям, но и экспертам. Пётр Гуменник попал в голосование от итальянского журнала Vogue, в котором выбирали 15 лучших образов Олимпиады. В итоге россиянин среди всех участников турнира занял третье место.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, короткая программа
Оставив свою короткую программу «Убить Билла» на второй сезон, Саша и Дима решили, что какие-то перемены им всё-таки нужны, и поменяли костюм партнёрши. Вместо традиционного жёлтого комбинезона из фильма Квентина Тарантино Бойкова появилась в довольно лаконичном чёрном мини-платье, скреплённом красными полосками, с довольно открытым для фигурного катания декольте. Теперь образ девушки хоть и отошёл от фильма, но прекрасно начал сочетаться с костюмом партнёра, тоже созданного в тёмных чёрных тонах с блестящими красными вставками. Новое платье, как всегда, делала бессменный дизайнер пары — Татьяна Волкова. Правда, для чемпионата России Бойкова и Козловский снова вернули свой жёлтый комбинезон.
Софья Самоделкина, короткая программа
В качестве музыкального сопровождения своей короткой программы Софья выбрала традиционный венгерский мотив чардаш и была обязана учесть его и при создании костюма. Для этого девушке придумали элегантное платье в цветах венгерского флага, которые одновременно являются традиционной гаммой женского костюма представленного народного танца. Акцент придавали розы, которые пришили к белой части костюма, чем создали дополнительный объём. В качестве их продолжения Самоделкина надела на руку яркую красную ленту похожего оттенка.
Софья Муравьёва, короткая программа
Одна из лучших программ сезона во всей российской сборной получила и достойный её костюм. Известная для всех «Кармен» была необычно переосмыслена не только постановщиком Ильёй Авербухом, но и мамой Софьи, Ольгой, которая является дизайнером дочери. Решение было выбрано действительно оригинальное — Кармен появилась в красном комбинезоне с шортами и прозрачной юбкой-накидкой. На протяжении сезона шорты превратились в маленькую юбочку, но замысел костюма от этого точно не пропал. Возможно, последняя короткая программа для Софьи в качестве российской спортсменки запомнится всем как лучшая в её карьере.
Илья Малинин, произвольная программа
Именно костюм американца к произвольной программе олимпийского сезона забрал награду в соответствующей номинации премии ISU. Его автором стала японский дизайнер Сатоми Ито, известная своей работой с Юдзуру Ханю и другими именитыми фигуристами. Так как программа была посвящена пути Малинина, а часть музыки заменял голос самого спортсмена, то Ито было необходимо создать образ, который идеально передал бы энергетику и уникальность фигуриста, при этом был бы функциональным и подходящим для исполнения всех сложных элементов ультра-си. К этому дизайнер добавил и свою собственную идентичность, выраженную в общей японской эстетике.
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, произвольная программа
Одним из самых спорных костюмов сезона стала та самая юбка на американке Чок в произвольном танце «Матадор». Так как по ходу сезона девушка представила публике восемь разных вариантов, некоторые считают, что именно эта сверхработа над костюмом, а не, к примеру, над скольжением, и помешала паре выиграть Олимпиаду. Известно, что сама Мэдисон придумывает их с Эваном паре все костюмы, так как вне льда уже давно работает дизайнером и даже предлагает варианты другим фигуристам. При этом сделать с первого раза удачный вариант себе самой в олимпийском сезоне Чок не удалось. Несмотря на то что ещё до сезона американцы объявили, что главной фишкой их будущего танца станет огромная красная юбка, всё закончилось грустно. Они остались и без золота на главном турнире карьеры, и даже без попадания в топ-3 номинации ISU «Лучший костюм».
Адам Сяо Хим Фа, короткая программа
Француз Сяо Хим Фа под стать своему происхождению выбрал для олимпийского сезона две искусствоведческие программы. Отличаясь оригинальными постановками, над которыми с ним уже много лет работает Бенуа Ришо, в этот раз их команда пыталась подойти необычно и к костюмам. В качестве основы для произвольной программы под «Сотворение Адама» Микеланджело был взят довольно предсказуемый ход — изображены тянущиеся друг к другу руки на белом костюме. А вот в короткой программе в плане оригинальности они пошли ещё дальше — образ «Витрувианского человека» пытались не просто нарисовать, а передать целиком во всём костюме. В итоге некоторые варианты доходили до смешного — Адам напоминал и черепашку-ниндзя, и гала-номер Sex Bomb от Евгения Плющенко. Но к главным стартам вопрос решили — Адаму вернули типичные чёрные штаны и оставили лишь концептуальный верх.
Ли Ха Ин, короткая программа
Вице-чемпионка мира 2023 года, вернувшаяся после своего отстранения за домогательства к несовершеннолетнему фигуристу, в олимпийском сезоне успела поменять аж две короткие программы. В итоге остановилась она на образе сирены, который на льду южнокореянке помогла передать именитая Каролина Костнер. Костюм для этого был выбран соответствующий — лёгкий, грациозный, но при этом очень манящий и интересный. Фигуристка отлично вписалась в тренды и продемонстрировала так называемое «голое платье». При этом, в отличие от многих других, это оказался одновременно и не дешёвый, и не пошлый вариант. Сетка была выбрана тон в тон к коже, поверх расшита стразами и бусинами, имитирующими жемчуг, но без ощущения перегруза. Воротник-чокер добавлял образу современности, а градиент от небесно-голубого к пыльно-сиреневому в движении — мягкости и эстетики, прямо под стать образу сирены. Над костюмам работала Лиза Маккиннон, одевающая американских фигуристок к ОИ-2026.
Эмбер Гленн, короткая программа
Дизайнер Лиза Маккиннон придумала костюмы для всех трёх американок, участвующих в Олимпиаде-2026. Но костюм Гленн для короткой программы кажется самым выигрышным вариантом. Опытную Эмбер не пытались одеть в платье фигуристок-подростков, а, наоборот, увели образ чуть подальше от традиционного фигурного катания. Так как в качестве музыкального сопровождения была выбрана песня Мадонны Like a prayer, то для Гленн сделали бордовое платье с открытыми плечами и кружевным корсетом, повторяющее образ певицы из клипа. Лиза добавила оборки на запястьях, как и просила Гленн, чтобы подчеркнуть движение рук при катании, когда девушка складывает их в молитвенном жесте. Вместо традиционных украшений, которые обычно можно увидеть на льду, Эмбер надела многослойные ожерелья, цепочки и подвески разных оттенков, что прекрасно вписало её в эстетику 1980-х.