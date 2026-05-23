Плющенко выполнил угрозу и отдал своих талантов другим странам. Ушли уже трое!

Три года назад Евгений пообещал отомстить федерации за засуживание учеников. И вот фигуристы его группы, включая сына, меняют паспорт.

Плющенко обвинили в лицемерии после перехода его сына и других учеников в другие страны. Евгений жёстко критиковал спортсменов, которые планировали выступать под чужим флагом. Вот только все забыли, что через год после этого двукратный олимпийский чемпион угрожал ФФККР перевезти своих талантов за рубеж. Лояльность судей к одиночнице из другого штаба и строгость к его воспитаннице выбесили Плющенко.

Стоило отнестись серьёзно, а теперь Россия потеряла сразу нескольких перспективных юниоров. А вдруг это не предел?

Плющенко был против «политического болота»…

В 2022 году, когда в силу вступил бан ISU для российских фигуристов, началась волна обсуждений — как развиваться спортсменам в подобных условиях. Не секрет, что у большинства атлетов, особенно взрослых, которые уже выступали на крупных международных стартах, пропала мотивация тренироваться. Часть экспертов с пониманием относились к заявлениям фигуристов, которые отмечали, что были бы не против перейти в другую сборную, чтобы иметь возможность продолжать карьеру на высочайшем уровне. Они же поддерживали атлетов, решивших согласиться на предложение МОК дистанцироваться от России и кататься под нейтральным флагом. Но были и те, кто позволял себе жёсткую критику в их сторону. Евгений Плющенко как раз был одним из самых ярых патриотов.

«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы. Я плохо к этому отношусь. Есть чиновники, функционеры, которые должны заниматься этими вопросами. Я в эту политическую историю, в это болото и грязь даже не хочу вмешиваться», — говорил Плющенко Metaratings.

Именно эти слова припомнили двукратному олимпийскому чемпиону, когда случились переходы его сына, Александра, и Вероники Жилиной в Азербайджан, а Киры Трофимовой — в Беларусь. Евгения обвинили в лицемерии. Однако есть одна загвоздка.

…а затем пригрозил ФФККР переходом учеников

Через год Плющенко заявил, что сам поможет своим ученикам уехать из страны. Наставник был против нейтрального флага, но вот определённая страна уже не показалась ему «политическим болотом».

Случилось это во время чемпионата России среди юниоров в 2023 году. Причиной послужил скандал в женском одиночном катании, когда Вероника Жилина проиграла Алине Горбачёвой, несмотря на прокат с четырьмя ультра-си. Евгений выдал пламенную речь:

«У меня следующий момент, заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. То есть накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Супер. Если бы их делал кто-то другой, например, давали были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то рёбра, сразу видят. У других спортсменов — не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: «Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость. Если девочка делает «бабочку», получает +2, а моя делает то же самое — получает -4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость?

На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что всё нормально, всё хорошо, всё здорово. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам ещё и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мы не нужны федерации, мои спортсмены, то мы пойдём туда, где нужны…

…Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться по приезде с Министерством спорта, с олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Сложное время, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга. А тут конфликт за конфликтом. Я человек неконфликтный. Но когда меня выводят… Мы с Яной строим школу, а тут заведомо: «А, «Ангелы Плющенко»… Устал, надоело».

Трое «ангелов» — не предел: кого ещё лишится Россия?

По ходу дела это обещание забылось. Год назад Жилиной отказали в трансфере, а теперь релиз Ники одобрен. Равно как и двух других «ангелов», включая, вероятно, самого любимого — родного сына двукратного олимпийского чемпиона.

А самое опасное — что это не предел.

По информации журналистов, ведутся переговоры об отъезде Ивана Попова, который также занимается у Евгения Плющенко. В его случае переход именно в этот тренерский штаб изначально был связан с возможностью сменить паспорт. Стало это очевидно только сейчас.

Иван сам признавался, что мечтает выступать за Узбекистан, но в ФФККР ему отказали. Давая комментарий, Попов, конечно, сказал, что «отказался» от чужого гражданства — но кто теперь в это поверит?

«Конечно, лучшим стечением обстоятельств было бы, если бы я поехал в Пекин на отбор за Узбекистан, всё делалось под Олимпиаду. После отказа мы рассчитывали сидеть год на карантине. Сейчас можно так сказать: карантина никакого нет. Потому что я отказался от гражданства Узбекистана. Случился конфликт с тренером, и я решил, что, наверное, без Ирины Александровны Смирновой мне это не нужно.

Мыслей о переходе сейчас нет. Желание выступать, конечно, присутствует, но здесь важно реально оценивать форму — с какой формой я смогу вернуться, от этого зависит очень многое», — говорил фигурист Sport24.

В реальности Ивану нужен был наставник, связи которого помогут договориться. В отличие от Смирновой, у Плющенко удалось «продавить» свою инициативу — «продать» учеников за рубеж. А заодно — и отомстить за произвол судей.