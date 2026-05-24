Лучшая юниорка России — без программы от Ришо? Деньги для академии Плющенко не проблема

Сотрудничество Елены Костылевой с топовым французским постановщиком не сложилось, но всё может измениться уже в следующем году.

Французский хореограф Бенуа Ришо уже давно покинул Новогорск, но новые детали его работы продолжают появляться в прессе. На днях стало известно, что посотрудничать с именитым постановщиком хотела наша топовая юниорка – двукратная победительница первенства России Елена Костылева.

Однако не сложилось. И дело совсем не в возрасте чемпионки, ведь в Новогорске Ришо работал не только со взрослыми фигуристами, но и с юниорами. Почему же сотрудничества не получилось?

С чего вообще пошли разговоры о несостоявшемся сотрудничестве Костылевой и Ришо? По информации Sport24, постановка сорвалась из-за того, что стороны не договорились по финансам – организация обошлась бы в $ 15 тыс.

Ришо достаточно быстро опроверг информацию об этом. Вот полный комментарий француза о ситуации:

«Мы ни разу не обсуждали с ними финансы. Еще до приезда в Москву ко мне обратился Ари Закарян с вопросом, могу ли я поставить программу Лене. Ни с тренерами, ни с её семьёй я не общался. Я ответил, что был бы очень рад поработать с ней, но вопрос во времени – я понимал, что будет проблематично найти достаточно времени для совместной работы.

У нас даже не дошло дело до обсуждения деталей – я сразу сказал, что у меня уже есть договорённости с другими фигуристами и график в Новогорске очень плотный. Мы договорились, что, если я увижу, что расписание позволяет, я свяжусь с ними. Однако в итоге работы было столько, что это было невозможно», – приводит слова Ришо «Спортс».

За девять дней в Новогорске Бенуа сделал пять постановок для российских фигуристов. Это два произвольных танца – для Василисы Кагановской и Максима Некрасова, произвольная программа для Евгения Семененко и две коротких программы – для Камилы Валиевой и Александры Трусовой. По изначальному плану Ришо должен был заниматься четырьмя постановками, но сотрудничество с Софьей Муравьёвой сорвалось – однако оперативно в график добавились Трусова и Валиева. Со всеми спортсменами Ришо проводил много часов на льду – по сообщениям СМИ, ради Камилы хореограф задержался в Новогорске на один день.

Яна Рудковская позднее подтвердила информацию и заявила, что академию устраивал ценник постановщика – не сошлись именно в вопросе графика: «Мы хотели поставить программу Лене у Бенуа, агент Ари Закарян вёл переговоры. Но у него вообще не было времени. Он приезжал под определённых спортсменов. Ценник за его программы известен, нас он устраивал. Ничего страшного, ещё будет возможность. Мы никуда не торопимся. В следующий раз планируем его пригласить через Ари, чтобы он никуда не спешил и точечно поставил нашим четырём спортсменам программы на одной из наших ледовых арен».

Без постановщиков на новый сезон топ-фигуристка не осталась: произвольную программу ей поставил Илья Авербух.

Елена Костылева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Авербух описал новую постановку как программу, в которой есть накал и сильные эмоции. Интересно будет посмотреть на результат этого сотрудничества – раньше в программах Лены основной упор в большей степени был на элементы ультра-си.

Сейчас Костылева – основная претендентка на участие в международных стартах, если решение ISU по допуску юниоров на конгрессе в начале июня будет положительным, фигуристка является действующей чемпионкой страны. Работа с Бенуа Ришо пошла бы спортсменке в плюс при выходе на международный уровень, но, с другой стороны, Лене всего 14 лет – время и возможности поработать с сильными зарубежными постановщиками у неё ещё определённо будут.