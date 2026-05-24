Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Бенуа Ришо не поставил программу фигуристке Елене Костылевой: сколько стоит постановка Ришо, что сказала Рудковская

Лучшая юниорка России — без программы от Ришо? Деньги для академии Плющенко не проблема
Анастасия Матросова
Лучшая юниорка России — без программы от Ришо?
Комментарии
Сотрудничество Елены Костылевой с топовым французским постановщиком не сложилось, но всё может измениться уже в следующем году.

Французский хореограф Бенуа Ришо уже давно покинул Новогорск, но новые детали его работы продолжают появляться в прессе. На днях стало известно, что посотрудничать с именитым постановщиком хотела наша топовая юниорка – двукратная победительница первенства России Елена Костылева.

Однако не сложилось. И дело совсем не в возрасте чемпионки, ведь в Новогорске Ришо работал не только со взрослыми фигуристами, но и с юниорами. Почему же сотрудничества не получилось?

Приезд Ришо в Москву — одна из главных тем межсезонья:
Трусова вернётся с программой от самого модного хореографа мира! Отстранение не помеха
Трусова вернётся с программой от самого модного хореографа мира! Отстранение не помеха

С чего вообще пошли разговоры о несостоявшемся сотрудничестве Костылевой и Ришо? По информации Sport24, постановка сорвалась из-за того, что стороны не договорились по финансам – организация обошлась бы в $ 15 тыс.

Ришо достаточно быстро опроверг информацию об этом. Вот полный комментарий француза о ситуации:

«Мы ни разу не обсуждали с ними финансы. Еще до приезда в Москву ко мне обратился Ари Закарян с вопросом, могу ли я поставить программу Лене. Ни с тренерами, ни с её семьёй я не общался. Я ответил, что был бы очень рад поработать с ней, но вопрос во времени – я понимал, что будет проблематично найти достаточно времени для совместной работы.

У нас даже не дошло дело до обсуждения деталей – я сразу сказал, что у меня уже есть договорённости с другими фигуристами и график в Новогорске очень плотный. Мы договорились, что, если я увижу, что расписание позволяет, я свяжусь с ними. Однако в итоге работы было столько, что это было невозможно», – приводит слова Ришо «Спортс».

За девять дней в Новогорске Бенуа сделал пять постановок для российских фигуристов. Это два произвольных танца – для Василисы Кагановской и Максима Некрасова, произвольная программа для Евгения Семененко и две коротких программы – для Камилы Валиевой и Александры Трусовой. По изначальному плану Ришо должен был заниматься четырьмя постановками, но сотрудничество с Софьей Муравьёвой сорвалось – однако оперативно в график добавились Трусова и Валиева. Со всеми спортсменами Ришо проводил много часов на льду – по сообщениям СМИ, ради Камилы хореограф задержался в Новогорске на один день.

Бенуа Ришо очень хорошо оценил сотрудничество с Камилой:
«Камила — очень талантливая спортсменка». Валиева тоже поработала с модным хореографом!
«Камила — очень талантливая спортсменка». Валиева тоже поработала с модным хореографом!

Яна Рудковская позднее подтвердила информацию и заявила, что академию устраивал ценник постановщика – не сошлись именно в вопросе графика: «Мы хотели поставить программу Лене у Бенуа, агент Ари Закарян вёл переговоры. Но у него вообще не было времени. Он приезжал под определённых спортсменов. Ценник за его программы известен, нас он устраивал. Ничего страшного, ещё будет возможность. Мы никуда не торопимся. В следующий раз планируем его пригласить через Ари, чтобы он никуда не спешил и точечно поставил нашим четырём спортсменам программы на одной из наших ледовых арен».

Без постановщиков на новый сезон топ-фигуристка не осталась: произвольную программу ей поставил Илья Авербух.

Елена Костылева

Елена Костылева

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Авербух описал новую постановку как программу, в которой есть накал и сильные эмоции. Интересно будет посмотреть на результат этого сотрудничества – раньше в программах Лены основной упор в большей степени был на элементы ультра-си.

Сейчас Костылева – основная претендентка на участие в международных стартах, если решение ISU по допуску юниоров на конгрессе в начале июня будет положительным, фигуристка является действующей чемпионкой страны. Работа с Бенуа Ришо пошла бы спортсменке в плюс при выходе на международный уровень, но, с другой стороны, Лене всего 14 лет – время и возможности поработать с сильными зарубежными постановщиками у неё ещё определённо будут.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android