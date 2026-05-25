Идёт по графику чемпионов? Чего добился Гном Гномыч к 13 годам как фигурист

Переход юного Александра Плющенко в сборную Азербайджана – одна из главных тем текущего постолимпийского межсезонья. Сын двукратного олимпийского чемпиона получил открепление от ФФККР. Антон Сихарулидзе пожелал удачи юному фигуристу и подчеркнул, что переход состоялся по всем правилам, а Ирина Роднина отметила, что в этой ситуации решение приняли родители фигуриста, которые и несут за него ответственность.

Немногие любители фигурного катания пристально следили за прокатами Плющенко-младшего, ведь выступал он по новисам. На каком уровне находится фигурист и на какие международные старты сможет рассчитывать?

Какие результаты были у Александра на российских стартах?

Преимущественно Саша принимал участие в более мелких турнирах, с 2024 года он соревновался по первому спортивному разряду. Из крупных соревнований в карьере Плющенко-младшего можно вспомнить мемориал Жука в 2025 году – это первенство России среди новисов. Там Саша стал лишь 18-м. Столь низкое место он занял из-за ошибок в произвольной программе – допустил два падения с тройного лутца в самом начале проката.

К успешным стартам можно отнести всероссийские соревнования в Самаре в 2025-м: там Саша выступил с минимумом ошибок, выкатал запланированный контент и выиграл серебряную медаль. Уступил тогда Плющенко-младший только старшему товарищу по команде Ярославу Хрулёву.

В сезоне-2025/2026 Плющенко-младший принял участие в одном региональном соревновании, где стал единственным участником, набрав 192,91 балла. По сути, этот старт можно считать контрольным прокатом.

Что по техническому набору?

Из каскадов на соревнованиях Саша выполнял тройной лутц – двойной тулуп, тройной тулуп — ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной аксель – такой контент фигурист выкатывал осенью прошлого года. Каскады 3-3 фигурист показывал на тренировках. Хоккеисту Александру Овечкину Плющенко-младший в 2024 году обещал освоить тройной аксель – но пока даже попыток исполнить этот элемент на соревнованиях не было.

На юбилее Алексея Мишина в марте 2026 года Саша показал свою текущую короткую программу с тройным лутцем и тройным флипом. Она поставлена в испанском стиле и хорошо подходит фигуристу – во второй части проката есть возможность продемонстрировать катание и артистизм, поработать на публику. Сам Мишин, кстати, успел поработать с сыном Плющенко в совместном лагере. Саша выложил фото с тренером и подписал его: «Благословил на 3,5А. Осталось ждать недолго».

В целом переход в сборную Азербайджана выглядит логичным – уровень конкуренции в этой команде несоизмерим с российским. Переживать непростой период роста, взросления, освоения сложных прыжков гораздо проще без жёсткой конкуренции за место. Тем более что мир фигурного катания знает истории «поздних» спортсменов – чемпион Европы Лукас Бричги, к примеру, только в 15 лет смог выехать двойной аксель, а теперь исполняет на соревнованиях и четверные прыжки.

Сейчас у фигуриста как раз фаза активного роста: в январе этого года он выкладывал видео с тренировки и отмечал, что вырос на 12 см за полгода, и из-за боли в коленях накатывал лишь макеты программ. С таким непростым периодом сталкиваются многие спортсмены – Марк Кондратюк больше года не катался из-за болезни Осгуда-Шляттера, у Петра Гуменника была череда нестабильных сезонов. Но с возрастом эти проблемы удалось побороть.

На каких стартах сможет выступать Плющенко-младший после перехода?

Сейчас Александру 13 лет, с июля 2026 года по возрасту он может выступать на международных юниорских соревнованиях. Вполне возможно, мы увидим Плющенко-младшего на этапах юниорского Гран-при уже в августе-сентябре – на эти соревнования нет отбора, а у команды Азербайджана нет одиночников такого возраста – в ЮЧМ-2026 никто из юниоров-одиночников участия не принимал.

В юниорах Александр может спокойно прогрессировать – до выхода на взрослый уровень ещё долго. И сам фигурист, и Евгений Плющенко подчёркивали, что спортивное гражданство получено на пять лет – то есть до 2031 года – как раз до того момента, как может состояться потенциальный переход из юниоров во взрослые.

На Олимпиаду-2030 по возрасту фигурист не попадёт – 17 лет ему исполнится в январе 2030-го, а не к моменту начала следующего олимпийского сезона. Так что если мыслить глобально, первыми Играми для Александра Плющенко могут стать те, что пройдут в 2034 году в Солт-Лейк-Сити – там же, где его отец выиграл первую из четырёх олимпийских медалей в своей карьере.