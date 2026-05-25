Бум на свадьбы в фигурке: Сакамото, Медведева и Мишина выходят замуж. Загитова следующая?

Приятно, когда пауза в фигурном катании заполнена не только скандалами, переходами и разрывами, но и добрыми новостями о создании новых семей. Сразу несколько известных российских и иностранных фигуристок готовятся войти (или уже вошли) в статус замужних. А некоторые настолько сильно подогревают интерес к своим отношениям, что создаётся впечатление, что и в их случае свадьба не за горами.

Каори Сакамото неожиданно заявила, что на днях вышла замуж

Вот про кого можно точно сказать, что год у человека удался, так это про четырёхкратную чемпионку мира Каори Сакамото. Если со спортивными результатами всё понятно —серебро Олимпийских игр, финала Гран-при, этапа ISU во Франции, победа на чемпионате мира и японском этапе серии, то в личной жизни больших неожиданностей от неё никто не ждал. Но на то она и японка. У них, в отличие от европейцев, не принято много говорить о сокровенном. Вспомним, как о своей свадьбе, а потом и разводе сообщил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю — лишь спустя какое-то время в интервью. Каори решила не отставать от своего бывшего сокомандника и также лишь по факту рассказала об изменениях в своей личной жизни.

Каори Сакамото Фото: JIJI PRESS/EPA/ТАСС

«Я хотела бы сделать объявление. Я вышла замуж на днях. С будущим мужем я познакомилась в колледже. Мы одного возраста. Он моя полная противоположность: он всегда спокоен и всё обдумывает, но никогда не забывает повеселиться. Он не занимается фигурным катанием», — приводит слова Сакамото Kyodo.

С этим радостным событием японку поздравил не только иностранный мир, но и российский. К примеру, заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова очень мило обратилась к титулованной спортсменке:

«Ой, как я за неё рада! Она чудесный человек, чудесная девочка! Я желаю ей счастья! Надеюсь, что её муж счастливый человек, потому что ему достался такой необыкновенный человек, как Каори. Я люблю её не только за потрясающий стиль катания, но и за то, что она очень индивидуальна. Она одна такая. Надеюсь, что муж будет любить её всю жизнь», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Чемпионки Медведева, Мишина и Смарт готовятся к свадьбам

Фигуристок, которые уже получили предложения и планируют свадьбы совсем скоро, тоже достаточно. Так, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ещё в ноябре получила предложение руки и сердца от известного танцора и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Пара находится в отношениях уже больше года. Они познакомились на съёмках телепроекта «Звёздные танцы» на ТНТ, где их дуэт остановился в шаге от финала, но точно запомнился зрителям. Главное же, что именно этот проект стал для них началом отношений.

В июле 2025 года Медведева фактически подтвердила роман, опубликовав кадры совместной фотосессии с подписью «Сквозь танец в жизнь». Предложение состоялось 7 ноября на одной из московских крыш. Ильдар подготовил красивую церемонию, подарил Евгении большой букет роз, встал на одно колено и задал тот самый вопрос, на который девушка ответила долгожданным согласием.

Правда, с датой свадьбы пара до конца ещё не определилась. Но в нескольких интервью фигуристка заявляла, что хочет провести торжество в 2026 календарном году. Также в одном из видео на своём канале девушка выделила главный критерий выбора даты: «Она должна быть по звучанию красивая, так как в нумерологию я не верю».

Бронзовый призёр Олимпийских игр в личном турнире, чемпионка мира, Европы и России Анастасия Мишина также готовится к свадьбе. Кольцо на пальце девушки заметили ещё на контрольных прокатах, однако сама фигуристка тогда предпочла ничего не комментировать. При этом журналисты и фанаты продолжали развивать слухи о её помолвке и даже нашли предполагаемого избранника.

О предстоящей свадьбе Анастасия впервые рассказала только после чемпионата России — 2026 в интервью RT. По её словам, подготовка уже идёт, но в основном ею занимается будущий муж, так как в сезоне сама Мишина была сосредоточена преимущественно на соревновательных турнирах. Фигуристка добавила, что плотнее занялась организацией в новогодние праздники, а теперь, раз не было новостей о самом торжестве, то, видимо, продолжила подготовку и в начавшееся межсезонье.

Точная дата свадьбы пока неизвестна. Однако тренер Мишиной Тамара Москвина, называя главные новости, связанные с её учениками, заявила, что считает таковой будущую свадьбу Анастасии. «Занимаемся планированием подготовки в следующем сезоне. Из новостей – у Анастасии будет свадьба. Пока это самое главное», — приводит слова Москвиной «РИА Новости Спорт».

Ещё одна красивая помолвка между фигуристами произошла прямо в разгар Олимпийских игр 2026 года. Танцорша Оливия Смарт, представляющая Испанию вместе с Тимом Диком, опубликовала романтичные фото со своим возлюбленным, бывшим американским фигуристом Жан-Люком Бейкером. 14 февраля на атмосферных улочках Милана он сделал своей девушке предложение. Но этот момент стал особенным не только из-за дня праздника и того, что всё происходило прямо в разгар Игр.

Важно и то, что, по сообщению The Sun, именно в этот день в 2022 году Жан-Люк впервые признался Оливии в чувствах. Они дружили более 10 лет, долгие годы соревновались вместе на одном льду, но всё изменилось на Олимпиаде в Пекине. Тогда американец решил, что не хочет быть для Оливии просто другом, и заявил, что любит её. Спустя почти четыре года отношений они переходят в новый статус, намекая, что и будущая свадьба совсем не за горами.

Оливия Смарт и Жан-Люк Бейкер Фото: Из личных архивов Оливии Смарт и Жан-Люка Бейкера

Загитова намекнула на новые отношения

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не любит распространяться о личной жизни. Некоторые связывают это с тем, что до недавнего момента у именитой спортсменке её попросту не было. Слухи вокруг девушки активно ходили, её сватали с мужчинами чуть ли не вдвое старше, однако до конкретики всё это никогда не доходило. Тем более сама Алина во многих интервью говорила, что хочет семью и детей, но не может найти нужного человека, что «её боятся мужчины» и что «она в свободном плавании».

А на вопросы о том, какой человек ей нужен рядом, отвечала довольно банально: «Доброта, искренность, наверное, вместе с честностью. Работоспособность — поскольку у меня папа просто машина. Мне кажется, от него часть вот этой работоспособности перешла ко мне. Ну там много на самом деле черт характера, но вот эти основные. Идеал мужчины? На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего». И добавляла, что точно сказать ничего не может, так как у неё мало опыта.

Но кажется, что сейчас Загитова действительно находится в отношениях и даже готова приоткрыть их для широкой аудитории. Недавно олимпийская чемпионка выложила подборку фотографий из поездки в Шанхай, на последней из которых она сидит на шее у неизвестного парня. В «сториз» Алина репостнула именно этот снимок, тем самым сделав на нём акцент, и оставила загадочную подпись: «We don’t advertise it, but we don’t hide it either» (с английского — «Мы не афишируем, но и не скрываем»).

Алина Загитова и её загадочный молодой человек Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Имя загадочного молодого человека девушка предсказуемо не назвала, однако активные фанаты чемпионки буквально сразу же его рассекретили. По слухам, Загитова встречается с внуком главы Росгвардии Артёмом Чечихиным. Отмечается, что болельщики нашли парня в одной из социальных сетей, из-за чего он сразу же закрыл свой аккаунт и сменил имя пользователя.

Интересно, ждать ли нам скорую свадьбу и в этом случае? Ведь Алина известна тем, что умеет вписываться в тренды. Однако, возможно, что настоящая любовь всё же не будет требовать гонки в медийной сфере.